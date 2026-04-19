Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, domingo 19 de abril

Donald Trump publicó un mensaje en el que valoró a Israel. “Guste o no Israel, ha demostrado ser un GRAN aliado de los Estados Unidos de América”, escribió en una publicación que realizó mediante su cuenta de Truth Social.

En otra parte del texto publicado, decidió contraponer la decisión de Israel con la indecisión que, según señala, tuvieron otros países, seguramente en referencia al conflicto en Medio Oriente. “Son valientes, audaces, leales e inteligentes y, a diferencia de otros que han mostrado su verdadera naturaleza en momentos de conflicto y tensión”, describió.