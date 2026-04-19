Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, domingo 19 de abril
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Donald Trump sostuvo que Israel es un “gran aliado” y que “sabe cómo ganar”
Donald Trump publicó un mensaje en el que valoró a Israel. “Guste o no Israel, ha demostrado ser un GRAN aliado de los Estados Unidos de América”, escribió en una publicación que realizó mediante su cuenta de Truth Social.
En otra parte del texto publicado, decidió contraponer la decisión de Israel con la indecisión que, según señala, tuvieron otros países, seguramente en referencia al conflicto en Medio Oriente. “Son valientes, audaces, leales e inteligentes y, a diferencia de otros que han mostrado su verdadera naturaleza en momentos de conflicto y tensión”, describió.
Además, en un contexto en el que hay expectativas respecto a la posibilidad de que se llegue a un acuerdo para ponerle fin al conflicto, y por imponer la propia mirada respecto al resultado del enfrentamiento, señaló: “¡Israel lucha con ahínco y sabe cómo GANAR!”
Israel demolió casas en el sur de Líbano con el objetivo de establecer una zona de seguridad
Este sábado, las fuerzas israelíes realizaron demoliciones en el sur de Líbano, según informó AFP. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había dicho que se llevarían a cabo estas acciones con el objetivo de “remover de una vez por todas las amenazas fronterizas” y establecer una zona de seguridad.
Alto funcionario de Irán señala "avances" en las negociaciones pero "gran distancia" en algunos detalles
El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, sostuvo que se produjeron “avances” en las negociaciones con Estados Unidos destinadas a ponerle fin al conflicto de Medio Oriente, según informó el Times of Israel.
A la vez, el mismo funcionario señaló que existen todavía existe una “gran distancia” en relación a los detalles para alcanzar un acuerdo entre las dos partes involucradas en el conflicto.
Análisis: La guerra con Irán expone el punto débil de Trump: las consecuencias económicas
WASHINGTON.- Siete semanas de guerra no lograron derrocar a los gobernantes teocráticos de Irán ni obligarlos a cumplir con todas las exigencias del presidente Donald Trump, pero para los adversarios y aliados de Estados Unidos, pusieron de manifiesto una de sus principales vulnerabilidades: la presión económica.
Incluso con el anuncio de Irán el viernes de que reabriría el estrecho de Ormuz al transporte marítimo, la crisis de Medio Oriente ha revelado los límites de la disposición de Trump a tolerar el sufrimiento económico interno.
El 28 de febrero, Trump se unió a Israel en sus ataques contra Irán, alegando amenazas inminentes a la seguridad, especialmente por su programa nuclear. Pero ahora, con los precios de la nafta en Estados Unidos elevados, la inflación en aumento y su índice de aprobación a la baja, Trump se apresura a lograr un acuerdo diplomático que pueda mitigar las consecuencias en su país.
Irán sufrió un duro revés militar, pero demostró que puede infligir costos económicos que Trump y sus asesores subestimaron, desatando la peor crisis energética mundial de la historia, según los analistas.
El secretario general de la ONU condenó el ataque contra fuerzas de paz en el Líbano
António Guterres emitió un comunicado en el que repudió el ataque contra la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, en el que murió un soldado francés y otros tres resultaron heridos.
“Extiendo mis más sentidas condolencias a la familia, amigos y colegas del casco azul fallecido, y deseo una pronta y completa recuperación a los cascos azules heridos”, publicó en X.
I strongly condemn Saturday’s attack on @UNIFIL_ during which one French peacekeeper was killed & another three were injured.— António Guterres (@antonioguterres) April 18, 2026
I extend my deepest condolences to the family, friends & colleagues of the fallen peacekeeper, and wish a full & fast recovery to the injured…
“Este es el tercer incidente en las últimas semanas que ha resultado en la muerte de cascos azules destinados en el Líbano”, añadió. Y concluyó: “Deben cesar. Todos los actores deben respetar el cese de hostilidades y el alto el fuego“.
La guerra con Irán expone el punto débil de Trump: las consecuencias económicas
WASHINGTON.- Siete semanas de guerra no lograron derrocar a los gobernantes teocráticos de Irán ni obligarlos a cumplir con todas las exigencias del presidente Donald Trump, pero para los adversarios y aliados de Estados Unidos, pusieron de manifiesto una de sus principales vulnerabilidades: la presión económica.
Incluso con el anuncio de Irán el viernes de que reabriría el estrecho de Ormuz al transporte marítimo, la crisis de Medio Oriente ha revelado los límites de la disposición de Trump a tolerar el sufrimiento económico interno.
El 28 de febrero, Trump se unió a Israel en sus ataques contra Irán, alegando amenazas inminentes a la seguridad, especialmente por su programa nuclear. Pero ahora, con los precios de la nafta en Estados Unidos elevados, la inflación en aumento y su índice de aprobación a la baja, Trump se apresura a lograr un acuerdo diplomático que pueda mitigar las consecuencias en su país.
Irán dará prioridad al paso por el estrecho de Ormuz a los buques que paguen
Irán dará prioridad a los buques que paguen para cruzar el estrecho de Ormuz, según declaró un alto funcionario iraní a CNN el sábado. “Dada la limitación en el número de buques que podrán pasar, Irán ha decidido dar prioridad a aquellos que respondan con mayor rapidez a los nuevos protocolos del estrecho de Ormuz y paguen los costos de los servicios de seguridad”, afirmó. Según el funcionario, el paso de los buques que no paguen las tarifas se “pospondrá”.
Altos funcionarios llegaron a la Casa Blanca mientras continúan las conversaciones sobre Irán
Altos funcionarios del gobierno llegaron a la Casa Blanca en un momento crítico de la situación con Irán, reportó CNN. Trump permaneció en Washington durante el fin de semana, donde organizó un evento en el Despacho Oval y firmó una orden ejecutiva sobre tratamientos psicodélicos, mientras miembros clave de su equipo de seguridad nacional rotaban por la Casa Blanca.
La jefa de gabinete, Susie Wiles, ya estaba presente durante el evento del presidente junto con el secretario de Salud y Servicios Humanos, RFK Jr. Poco después de concluir, CNN vio al secretario de Defensa, Pete Hegseth, llegar a la Casa Blanca, seguido por el director de la CIA, John Ratcliffe.
Más temprano ese día, se vio la caravana del vicepresidente JD Vance entrando al complejo de la Casa Blanca y al general Dan Caine saliendo por la entrada del Ala Oeste.
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