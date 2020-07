Berlusconi compensa con 20 millones de euros a su última pareja

Silvio Berlusconi y Francesca Pascale, antes de su separación en marzo de este año Crédito: Instagram

ROMA.- Después de diez años juntos, el magnate y expremier italiano, Silvio Berlusconi (83) y su pareja casi 50 años menor, Francesca Pascale (36), se separaron en marzo pasado, en plena cuarentena. La ruptura se dio en términos cordiales, no sólo por el comunicado más que amistoso que trascendió en su momento, sino gracias a un acuerdo económico que significó una montaña de dinero para ella.

Según reveló la revista Oggi, Pascale obtuvo una compensación de 20 millones de euros, a la que se le sumará un cheque anual de mantenimiento de un millón de euros... Claro, se trata de migajas si se compara con la suma mensual que recibe la exesposa de Berlusconi, Verónica Lario, madre de sus tres hijos más jóvenes. Tras una feroz batalla legal, Lario recibe casi un millón y medio por mes de su exmarido.

La historia de amor entre Berlusconi y Pascale, una de las novias más longevas del Cavaliere (casi diez años), concluyó en marzo, cuando ella descubrió a través de un servicio fotográfico que el magnate se había ido un fin de semana a la montaña junto a Marta Fascina, una diputada de Forza Italia (su partido de centroderecha). Calabresa, de 30 años, pero crecida en Nápoles, de donde es oriunda Pascale, Fascina desde entonces pasó a ser la nueva novia de Berlusconi, que el 30 de septiembre cumplirá 84 años.

"Profunda amistad"

"Sigue habiendo una relación de afecto y de verdadera y profunda amistad entre el presidente y la señora, pero no hay entre ellos ninguna relación sentimental o de pareja", indicó un comunicado consensuado por las partes, en marzo pasado. "Mi relación con el presidente no se apagará tan fácilmente. Aunque la relación ha evolucionado con el tiempo y ya no es catalogable como una relación de pareja, el amor, aunque puede modificarse, no puede desaparecer", dijo Pascale poco después del adiós.

Pascale también militó en Forza Italia y como fan de la primera hora del Cavaliere logró conquistarlo hace unos diez años. Entonces, lo rescató de sus escándalos sexuales y fiestas "bunga-bunga" con menores que mancharon su reputación -sobre todo en el exterior- y le significaron problemas judiciales. Junto a su perrito, Dudú, Pascale y Berlusconi mantuvieron durante una década una relación marcada por el bajo perfil.

"Siempre la voy a querer", hizo saber Berlusconi en marzo, cuando se hizo oficial la separación. "Siempre me trató como una reina", dijo ella, en lo que apareció un mensaje directo: no iba a poder despedirla sin una buena "indemnización", es decir, sin un acuerdo económico que le permitiera mantener el mismo tenor de vida, según reconstruyó la revista Oggi.

Desde el entorno del Cavaliere nadie desmintió la noticia sobre el acuerdo de compensación de 20 millones de euros, más el cheque de un millón por año de mantenimiento para Pascale. Sólo dijeron que se trata de una cuestión privada que se solucionó en forma consensual, también del punto de vista financiero y que "la relación entre Berlusconi y Pascale sigue siendo de profunda amistad".