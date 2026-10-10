Bia Kicis: “La elección mostró que hay una mayoría conservadora”

BRASILIA.- Bia Kicis llega al Senado de Brasil como una de las voces del núcleo duro bolsonarista. Exprocuradora del Distrito Federal, diputada desde 2019 y presidenta del Partido Liberal (PL) en la capital, a los 65 años ganó una de las dos bancas en juego con casi 887.000 votos, apenas 52.000 menos que la exprimera dama Michelle Bolsonaro, la senadora más votada en la historia del distrito. Kicis hizo campaña con una promesa: el juicio político a Alexandre de Moraes, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) que instruyó la causa por intento de golpe contra Jair Bolsonaro.

Asumirá en febrero del año que viene en un Congreso corrido a la derecha. El PL será la primera fuerza en las dos cámaras, con bancadas que ningún partido había alcanzado desde la Constitución de 1988: 121 de los 513 diputados y 28 de los 81 senadores, más del triple que el Partido de los Trabajadores del presidente Lula en el Senado. Aun así, queda lejos de los 54 votos que hacen falta en el Senado para destituir a un juez de la Corte, y necesitará alcanzar acuerdos con parlamentarios del Centrão para cualquier reforma de fondo.

Beatriz Kicis Torrents de Sordi más conocida como Bia Kicis, politica brasileña FaceBook

Flavio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente, ganó la primera vuelta con el 47% frente al 45% de Luiz Inacio Lula da Silva y llega con ventaja al balotaje del 25 de octubre. Pero son apenas dos puntos, y Kicis evita el triunfalismo. En una entrevista exclusiva con LA NACION, mide sus palabras sobre el Supremo, descarta que el expresidente Jair Bolsonaro vaya a mandar detrás de su hijo y advierte que “la segunda vuelta es una nueva elección”.

–Hizo campaña hablando de reducción de la carga tributaria, seguridad pública y libertad de expresión, y también del juicio político a Alexandre de Moraes. ¿Qué buscará primero?

–Mis prioridades serán muy claras: libertad, seguridad pública y una agenda económica que reduzca el peso del Estado sobre quien trabaja y produce. La defensa de las prerrogativas del Congreso y de la libertad de expresión estará en el centro de mi mandato. En relación con el Supremo, no se trata de cambiar la Corte entera ni de perseguir jueces. Se trata de hacer valer los mecanismos previstos en la Constitución. Si hay fundamento para el juicio político a un juez, el Senado tiene el deber de analizarlo. La nueva composición de la Cámara alta muestra que la sociedad quiere más equilibrio entre los poderes, y creo que ese mensaje será escuchado también por los senadores.

–¿A qué atribuye el resultado de la primera vuelta? ¿Hubo un voto castigo al gobierno de Lula, indignación con las instituciones, en especial con el Supremo, o una adhesión real a las ideas de la derecha?

–Creo que hubo una combinación de esos factores, pero sería un error interpretar el resultado solo como un voto de protesta. La derecha amplió su representación porque una parte importante de la sociedad se identifica con nuestras banderas: seguridad, libertad económica, responsabilidad fiscal, defensa de la familia y límites claros a la actuación del Estado. También existe, sin duda, una insatisfacción muy grande con el gobierno de Lula y una preocupación creciente por el desequilibrio entre los poderes. Creo que las urnas dieron un mensaje bastante claro en ese sentido.

Flavo Bolsonaro en rueda de prensa con representantes de otras fuerzas políticas SERGIO LIMA - AFP

–Con el PL como mayor bancada en las dos cámaras, ¿cuáles son las tres reformas que la derecha va a impulsar, gane quien gane el balotaje? ¿Y cuánto de esa agenda depende de un Centrão que siempre cobra caro cualquier tipo de acuerdo?

–Veo tres grandes ejes. El primero es económico: responsabilidad fiscal, reducción de impuestos, recorte del despilfarro público y menos burocracia para quien trabaja, emprende y produce. El segundo es la seguridad pública, con leyes más duras contra el crimen organizado, los reincidentes y los criminales violentos, y más respaldo para las fuerzas de seguridad. El tercero es una agenda institucional y de valores. Es necesario recuperar las prerrogativas del Congreso, garantizar la libertad de expresión y avanzar en la defensa de la vida, de la familia, de la infancia y de la libertad de los padres en la educación de sus hijos.

Esas banderas no pertenecen solo al PL. La elección mostró que hay una mayoría conservadora mucho más amplia en el Congreso. Evidentemente, habrá que dialogar con partidos de centro para aprobar reformas y cambios constitucionales. Eso es parte de la democracia. Lo que no podemos aceptar es que la gobernabilidad se confunda con un toma y daca. Vamos a conversar con todos, pero tenemos compromisos muy claros con quienes nos eligieron.

–Un indulto sacaría a Jair Bolsonaro de la cárcel, pero no le devolvería sus derechos políticos. ¿Cuál cree que será su papel en un eventual gobierno de Flavio: consejero, ministro, o el verdadero poder? ¿Intentarán revertir su inhabilitación para que compita en 2030?

–Jair Bolsonaro no necesita un cargo para ser el mayor líder político de Brasil. Construyó un movimiento que cambió la política brasileña, y el resultado de esta elección muestra que su influencia sigue siendo enorme. Naturalmente, su experiencia y su liderazgo serán escuchados por cualquier gobierno de derecha. Pero no existe esa idea de “verdadero poder”. Si Flavio es electo, el presidente será él, elegido por el voto popular, y le corresponderá a él formar su equipo y gobernar.

Sobre 2030, considero que Bolsonaro fue apartado de las urnas por decisiones profundamente injustas y siempre defendí que se le restituyeran sus derechos políticos. Pero no creo que sea momento de anticipar una elección que será dentro de cuatro años. Tenemos una elección presidencial que ganar ahora y, después, un país que reconstruir. El futuro político de Bolsonaro se discutirá en el momento adecuado.

Bolsonaro sostiene unas tijeras gigantes junto a Javier Milei durante la convención del Partido Liberal en julio de 2026 Ettore Chiereguini - AP

–La campaña de Flavio tuvo varios elogios y guiños hacia el modelo de Milei en la Argentina ¿Qué le gustaría copiar de esa experiencia?

–Lo que más me interesa de la experiencia argentina es el coraje de enfrentar un Estado hinchado y poner la responsabilidad fiscal en el centro del gobierno. Brasil necesita gastar mejor, reducir el despilfarro, recortar burocracia y dejar de tratar como adversario a quien emprende y genera empleo. Cada país tiene su realidad, por lo tanto no se trata de copiar un modelo. Pero la disposición a enfrentar privilegios y estructuras que se perpetúan dentro del Estado es una referencia importante.

–Flavio quedó a tres puntos del 50% ¿A qué votante todavía no convenció el PL para poder ganar?

–Nuestro trabajo ahora es hablarle al votante que quiere un cambio, pero que todavía no se decidió o que no se identifica del todo con ninguno de los campos políticos. La primera vuelta mostró que existe una mayoría muy amplia insatisfecha con el rumbo del país. El desafío es mostrarle a ese votante que Flavio reúne las condiciones para pacificar el país, recuperar la economía, enfrentar la criminalidad y gobernar con responsabilidad. La segunda vuelta es una nueva elección, y tenemos que conquistar cada voto.