Lula publicó un video contra Bolsonaro en la antesala al balotaje presidencial

En la antesala del balotaje entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro del 25 de octubre, en el que se definirá al próximo presidente de Brasil, el actual mandatario compartió en sus redes sociales un video mediante el cual apuntó contra su rival electoral. En la grabación se muestran declaraciones del candidato opositor en alusión al uso de armas y se cuestiona: “Con él pierden”.

“Solo necesito un mandato para poder atacar...”, arranca diciendo Bolsonaro en un recorte de sus dichos luego de ganar en la primera vuelta.

Luego, esa imagen transiciona a una filmación de archivo donde se ve al candidato opositor con un niño en brazos haciendo el gesto de empuñar un arma con sus manos. A partir de ese momento, se suceden varios pasajes de la campaña electoral, siempre con alguna declaración de Bolsonaro y la explosión de un disparo.

El video que compartió el mandatario brasileño

“Para que pueda cambiar la Constitución...”, se escucha decir al líder del PL, junto a una imagen del texto magno rodeada de vidrios rotos. “Para que la gente pueda redemocratizar a este país...”, agrega el candidato opositor en el medio de la superposición de imágenes de ciudadanos brasileños revoleando vallas y hurgando en un camión de residuos.

Finalmente, en el loop de imágenes que cierran el video de menos de 30 segundos de duración aparece un hombre excavando la tierra, un enfrentamiento policial y una filmación de la selva amazónica prendiéndose fuego. Antes del cierre, la pantalla se funde a negro y vuelve con una panorámica de un drone que muestra varias fosas cavadas. Luego cierra: “Con Flavio Bolsonaro, pierden”

Ordenaron la detención de Eduardo Bolsonaro

Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó este jueves la detención de Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial Flavio Bolsonaro, a menos de tres semanas del balotaje en el que el senador de derecha se enfrentará a Lula. El exdiputado, de 42 años, reside en Estados Unidos y fue condenado en junio pasado a cuatro años de prisión por haber presionado al gobierno de Donald Trump para que impusiera sanciones contra Brasil durante el proceso judicial contra su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

El posteo del hermano del candidato presidencial opositor

Tras conocerse la decisión judicial, Eduardo Bolsonaro reaccionó con dureza en sus redes sociales y acusó a Alexandre de Moraes de intentar interferir en el proceso electoral. “Incluso después del claro mensaje de ‘basta’ expresado en las urnas, vuelve a sumir al país en el caos con una decisión arbitraria, inoportuna e inútil”, escribió el hijo del expresidente.

El exdiputado aseguró que Estados Unidos ya dejó en claro que no acatará ese tipo de resoluciones, a las que calificó de “delirantes”, y denunció que la medida solo busca “avivar innecesariamente las tensiones” en plena campaña. Además, expresó su confianza en que el 25 de octubre los brasileños elegirán a su hermano Flavio, quien, según afirmó, junto con el nuevo Congreso, “restablecerá la normalidad en Brasil”.