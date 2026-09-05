Bolivia: dos personas murieron y otras 59 resultaron heridas tras la explosión de un depósito militar

LA PAZ.- Al menos dos personas murieron, 59 resultaron heridas y siete siguen desaparecidos tras dos fuertes explosiones ocurridas este viernes a la noche en un depósito militar en la localidad de Viacha, a 35 kilómetros de La Paz, en el límite con Perú. El lugar funcionaba como un centro de almacenamiento de elementos pirotécnicos y las autoridades aún investigan qué desencadenó el estallido.

“Lamentablemente dos personas fallecieron”, informó a la prensa el coronel Roger Roca, subcomandante de la policía andina. Además de los decesos y los heridos, las dos explosiones dejaron varias casas dañadas en los alrededores y en la infraestructura del Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada “Bolívar”.

Por el estallido se registraron dos muertos

Inicialmente, el Ministerio de Defensa de Bolivia dijo en un comunicado que las explosiones habían dejado medio centenar de heridos, pero más tarde se confirmó el número de víctimas. Los heridos fueron evacuados a hospitales cercanos y otros hasta la ciudad de La Paz.

Según consignó el medio boliviano La Razón, los comandos departamentales de La Paz y El Alto, además del director departamental de Bomberos, se desplazaron hasta el lugar para controlar la emergencia y apoyar las labores de búsqueda.

El momento en el cual varios elementos salen volando por el aire

Por otro lado, Roca señaló que las dos explosiones se produjeron en la parte interior del cuartel “Bolívar”, en un sector donde se realizan actividades de entrenamiento y reparación de armas. Junto a los daños materiales ocasionados en las construcciones aledañas, también se originó un foco de incendio, que fue rápidamente controlado.

Además de las autoridades policiales, quien se pronunció sobre el episodio fue el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. “Expreso mi más profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con quienes resultaron heridas y con todos los vecinos afectados por las explosiones registradas en instalaciones del Regimiento Bolívar, en el municipio de Viacha”, tuiteó el mandatario.

El posteo del presidente boliviano

Con las llamas bajo control gracias a la gestión del cuerpo de Bomberos, entraron en escena los rescatistas, quienes empezaron a buscar probables víctimas entre los escombros. A partir de las reconstrucciones policiales, la mayoría de los heridos son militares y hay seis civiles.

En su posteo de X, Paz Pereira también se refirió a los pasos a seguir por parte de las fuerzas del Estado. “He instruido que se realice una investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido. Debemos establecer con absoluta claridad las causas de este hecho, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan”, detalló el presidente andino.

El momento de la explosión en Bolivia

Como la primera explosión sorprendió a propios y extraños, la segunda fue registrada por varios ciudadanos de Viacha. En los distintos registros fílmicos, que no tardaron en viralizarse a través de redes sociales, pueden verse imágenes de confusión, gritos y diferentes objetos volando por el aire.

Por el incidente se registraron cortes de energía y la policía boliviana alertó a quienes sufrieron daños en sus casas que deberán esperar para regresar a sus domicilios ya que la zona mantiene elevados índices de riesgo.

Mientras el operativo continúa enfocado en la búsqueda de los desaparecidos, los escuadrones desplegados en la zona mantienen el perímetro cerrado para evitar nuevos daños a la población civil mientras se completan las tareas de enfriamiento, búsqueda y verificación.

Con información de AFP y AP