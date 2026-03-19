Bombas racimo: cómo funcionan y por qué son cada vez más utilizadas en la guerra de Medio Oriente

Las bombas racimo volvieron a quedar en el centro de la escena internacional tras el ataque del miércoles de Irán contra un edificio —cuyas imágenes fueron difundidas en LN+—, en el que se denunció el uso de este tipo de armamento por su alto poder destructivo y su impacto sobre la población civil. Se trata de municiones especialmente cuestionadas por organismos internacionales debido a su carácter indiscriminado.

Este tipo de armas está prohibido por más de 100 países en el marco de la Convención sobre Municiones en Racimo, un tratado internacional que prohíbe su uso, producción, almacenamiento y transferencia. Sin embargo, no todos los Estados lo suscribieron, lo que mantiene vigente su utilización en distintos conflictos.

Asi quedo el departamento tras el ataque

Qué son las bombas racimo

Las bombas racimo son un tipo de munición que, en lugar de detonar como una única explosión, libera en pleno vuelo decenas o incluso cientos de pequeñas cargas explosivas, conocidas como submuniciones.

Estas pueden ser lanzadas desde aviones, misiles o sistemas de artillería, y están diseñadas para dispersarse sobre una amplia superficie, que puede abarcar el tamaño de varios campos de fútbol. Según detalló BBC, se trata de “un método de dispersión de un gran número de minúsculas bombetas procedentes de un cohete, misil o proyectil”.

Cómo funcionan

En términos técnicos, estas bombas suelen abrirse en el aire antes de impactar, liberando múltiples submuniciones que caen sobre un área extensa. Cada una de ellas está diseñada para explotar al tocar el suelo, multiplicando el efecto destructivo.

Así funcionan las bombas racimo

Sin embargo, uno de los principales problemas es su tasa de fallos. Una proporción significativa de estas submuniciones no detona en el momento del impacto. De acuerdo con especialistas citados por el medio mencionado, estas quedan activas en el terreno y pueden explotar posteriormente al ser manipuladas o pisadas.

Organizaciones como Human Rights Watch advirtieron que este comportamiento las convierte, en la práctica, en minas antipersona improvisadas, ya que permanecen latentes durante años y representan un riesgo constante.

Por qué están prohibidas

El principal motivo de su prohibición es su carácter indiscriminado. Al dispersarse sobre áreas extensas, no distinguen entre objetivos militares y civiles, lo que incrementa el riesgo de víctimas no combatientes.

Además, el elevado porcentaje de submuniciones que no explotan de inmediato implica que el peligro persiste mucho después del ataque. Estas pueden detonar años más tarde, afectando especialmente a civiles, incluidos niños, que pueden confundirlas con objetos inofensivos.

Agentes de policía observan los restos recuperados de proyectiles rusos, incluyendo algunos con munición de racimo, que golpearon Járkiv, en Járkiv, Ucrania, el 3 de diciembre de 2022 Libkos - AP

“Las bombas racimo esparcen pequeñas bombas por una amplia zona, muchas de las cuales no explotan de inmediato. Pueden matar y mutilar años después”, advirtió la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, según consignó ese medio.

Por este motivo, la Convención sobre Municiones en Racimo estableció su prohibición internacional y alertó que el uso de este tipo de armas en zonas pobladas puede constituir un crimen de guerra.