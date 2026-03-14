Un analista internacional anticipó cómo terminará la guerra en Medio Oriente: “Sin cambio de régimen”

En el decimoquinto día de guerra en Medio Oriente, el analista internacional Juan Negri explicó en detalle dónde estuvo el foco crítico de los últimos días, se refirió a la duración del conflicto bélico y cómo impactará su finalización en el régimen iraní.

En una entrevista con LN+, el especialista aseguró que Irán está en “modo supervivencia” para demostrar las consecuencias del ataque en el mundo. Sostuvo, en tanto, que la principal es energética.

“Estados Unidos ha tenido que liberar las sanciones con Rusia para bajar el precio del petróleo”, indicó el analista, al tiempo que fundamentó: “Irán está dispuesto a atacar a quienes pasen por el estrecho de Ormuz”.

Juan Negri, analista politico

Cómo terminará la guerra en Medio Oriente

Negri señaló que el régimen iraní se está desgastando y terminará “devastado” tras resistir la guerra contra Estados Unidos e Israel.

“Estados Unidos puede perder mucho, pero no creo que Irán gane”, planteó, al tiempo que insistió: “Creo que va a haber un acuerdo entre Irán y Estados Unidos sin cambio de régimen”.

Consultado acerca de quién mediaría en el acuerdo entre Washington y Teherán, sugirió: “Alguna monarquía del Golfo, Omán, que ya ha servido como puente diplomático”.

Una mujer se sienta sobre los escombros frente a un edificio residencial dañado el domingo durante la campaña aérea de Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán Vahid Salemi - AP

La duración del conflicto bélico

Según Negri, estamos en un escenario en que la guerra va a durar más de lo que Estados Unidos esperaba. En ese marco, argumentó: “No creo que Irán tenga mucho carretel para resistir a la principal potencia del mundo”.

Y continuó: “Esto, en algún momento, se va a terminar e Irán va a quedar muy debilitado militar y económicamente. Un país devastado es un problema para Medio Oriente porque generás un país con fanáticos, antioccidental”.

El analista explicó que la situación “enoja mucho al mundo árabe”: “Buena parte de los movimientos terroristas que conocemos, desde Al Qaeda a Hamas, tuvieron su origen en resentimiento con occidente. Esto va a desequilibrar la región o, al menos, tiene en potencial de hacerlo”, advirtió.