Boris Johnson ganó la carrera para suceder a May y prometió "culminar el Brexit"

Fue elegido jefe del Partido Conservador y hoy la reina le encargará formar gobierno; el excéntrico dirigente prepara un "gabinete de guerra" para concretar el divorcio del bloque el 31 de octubre

PARÍS.- El excéntrico aristócrata Boris Johnson, de 55 años -famoso por su pelo en batalla, provocaciones, escándalos y mentiras que sembró a lo largo de su carrera política- fue ungido ayer nuevo líder del Partido Conservador con una mayoría de 66% de los votos y hoy la reina Isabel le encargará formar gobierno para reemplazar a la premier saliente, Theresa May.

El hombre que prometió sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea (UE) "cueste lo que cueste" el 31 de octubre próximo, reafirmó de inmediato su intención de concretar el Brexit en la fecha prevista y aunque sea "sin acuerdo" ( no deal). "No habrá un nuevo pedido de postergación", indicó.

Johnson, cuya ambición de niño era ser el "rey del mundo", fue ungido tras haber derrotado por 92.153 votos contra 46.656 al canciller Jeremy Hunt, al cabo de un extenuante proceso de elección interna que duró seis semanas y del cual participaron 87% de los 159.320 afiliados del partido.

Los tres objetivos de su gobierno serán "culminar el Brexit, unir el partido y derrotar a Jeremy Corbyn", según afirmó en el discurso que pronunció ante los diputados y las personalidades más influyentes del partido. En su primera reacción, Corbyn -líder de la oposición laborista- había exigido la convocatoria a elecciones generales. "[Johnson] no tiene el apoyo del pueblo", dijo.

El futuro primer ministro se consagró luego a preparar su equipo de gobierno. Desde hace semanas anuncia la formación de un "gabinete de guerra" para concretar el Brexit en los 100 días que le quedan hasta el 31 de octubre (en realidad serán 98).

Su primera medida desconcertó a sus correligionarios, pues como chief whip (jefe del grupo tory en la Cámara de los Comunes) nombró a Mark Spencer, que durante el referéndum de 2016 era hostil al Brexit y partidario de la permanencia británica en la UE. Pero es un operador político muy respetado en el partido.

May, por su parte, se presentará hoy por última vez ante el Parlamento y luego se trasladará al Palacio de Buckingham para entregar su renuncia oficial a la soberana.

Isabel II -prima lejana del flamante líder tory- convocará luego a Johnson para encomendarle la formación de su gobierno.

La victoria del excanciller en la interna tory, que lo ubica en el umbral del poder, fue saludada por el presidente Donald Trump: "Hará un trabajo genial", escribió en Twitter. Uno de sus grandes aliados en la campaña por el Brexit, Nigel Farage, lo instó a actuar con "coraje" para salir de la UE y le recordó su promesa de "hacerlo o morir".

Con mayor prudencia, el negociador de la UE, Michel Barnier, se limitó a comentar que esperaba "trabajar constructivamente" con el nuevo dirigente, pero le recordó que el acuerdo de salida firmado en noviembre de 2018 no era negociable. La mayoría de los dirigentes de los países de la UE también lo felicitaron por su victoria y se declararon dispuestos a trabajar a fin de mantener una "estrecha amistad" con Gran Bretaña.

Mayor sorpresa causó la felicitación enviada por el jefe de la diplomacia iraní, Mohamad Yavad Zarif, país que el viernes pasado capturó un petrolero británico en el Estrecho de Ormuz.

Igualmente May felicitó a Johnson, le prometió su "total apoyo" y lo instó a "trabajar juntos" para concretar un Brexit que "funcione para toda Gran Bretaña".

A su vez, la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, expresó su "profunda preocupación" por el triunfo del exalcalde de Londres y se mostró convencida de que sus preocupaciones "son compartidas por la vasta mayoría del pueblo de Escocia, que no habría elegido dar las llaves del poder a alguien con sus ideas y su historial".

Su nueva pareja sentimental, Carrie Symonds, de 31 años, no proyecta estar presente cuando Johnson ingrese al mítico edificio que los británicos definen simplemente como Number 10. La joven, exdirectora de prensa conservadora, tampoco asistió ayer al Centro de Conferencias Reina Isabel, en el centro de Londres, donde se proclamó la victoria de Johnson. En cambio, estuvieron presentes su padre, Stanley; su hermana, Rachel (hostil al Brexit), y su hermano menor, Jo.

Johnson dedicó sus primeras horas como líder tory a tratar de desactivar el motín que estalló dentro de las filas conservadoras contra la idea de un Brexit duro (sin acuerdo).

Por lo menos tres ministros del equipo de May sugirieron que no aceptarán el liderazgo de Johnson. En todo caso, en los últimos días varios miembros del gabinete renunciaron o anunciaron que lo harán en el momento del cambio. La última en anunciar su dimisión, instantes antes de la proclamación de los resultados fue la titular de Educación, Anne Milton. Algunos diputados amenazaron con no votar la confianza del nuevo gobierno si Johnson persiste en salir de la UE sin acuerdo.

Las alternativas del divorcio

