Evacuaron de urgencia un avión de Latam en San Pablo tras el incendio de un equipo

SAN PABLO.– Un principio de incendio en un equipo de apoyo en tierra provocó momentos de tensión y pánico en un avión de Latam en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en la ciudad de San Pablo, en la noche del jueves. Aunque nadie resultó herido, la evacuación repentina de 169 pasajeros desató corridas, gritos y confusión dentro de la aeronave.

El pasajero Lucas Lima, que viajaba con su esposa embarazada, relató a TV Globo que la situación se volvió caótica en cuestión de segundos. “Desde adentro no había humo ni olor, y no entendíamos por qué teníamos que evacuar. A la gente le agarró desesperación”, recordó, describiendo el momento en que escucharon la orden urgente de abandonar el avión.

evacúan un avión en San Pablo por un incendio

El vuelo LA3418, con destino a Porto Alegre, estaba completo y aún en proceso de acomodación de pasajeros debido a la sobreventa de pasajes cuando comenzó el incidente. Según Lima, la confusión fue inmediata: “Cuando estábamos casi todos sentados, llegó un aviso para evacuar la aeronave inmediatamente. Entonces todos se levantaron, algunos sin entender del todo e intentando agarrar sus valijas. Después vino otro aviso y los comisarios gritaban que dejaran sus pertenencias y salieran por la parte delantera inmediatamente.”

Minutos después del episodio, las redes sociales se inundaron de videos grabados por pasajeros desde el interior y desde la pista. Las imágenes mostraban corridas y gente bajando por el tobogán de emergencia mientras, al fondo, se veía el resplandor y la columna de humo del equipo incendiado. En otros videos, tomados desde el exterior, se observaba el fuego consumiendo el equipamiento de carga y a los bomberos trabajando para controlarlo.

📲 Un avión de LATAM debió evacuar a 169 pasajeros en el aeropuerto internacional de Guarulhos, São Paulo, tras un incendio en un equipo de carga en tierra. pic.twitter.com/QE05grBbpM — Notigram (@Notigram) December 5, 2025

En un video grabado por Lima, se observan pasajeros de pie, gritos y comisarios intentando organizar la salida mientras pedían dejar el equipaje. Lima aseguró que salió del avión sin saber si su esposa —sentada en otra sección— había podido evacuar.

Latam explicó en un comunicado que el episodio comenzó cuando “un equipo de tierra de una empresa tercerizada, encargado de cargar el vuelo, se incendió”. La compañía señaló que “el humo generado por el equipo activó los protocolos de seguridad”, aunque este no llegó a entrar al avión.

Los pasajeros fueron evacuados por dos vías: el puente de embarque y el tobogán de emergencia. La aerolínea destacó que el procedimiento se realizó con la asistencia de “empleados entrenados para este tipo de situación” y que “no hubo heridos y la situación fue rápidamente controlada”.

Evacúan a los pasajeros del vuelo LA3418

En su comunicado, la aerolínea también remarcó que la seguridad continúa siendo el eje central de todas sus decisiones y operaciones, reiterando su compromiso con la protección tanto de los pasajeros como de sus equipos en tierra y a bordo.

Durante 10 minutos se suspendió el abastecimiento de combustible a otras aeronaves, según la concesionaria GRU Airport, que gestiona el terminal.

Tras la evacuación, los pasajeros fueron trasladados a otro vuelo. Según relató Lima, él y su esposa recibieron un vale de 150 reales (28 dólares) para cenar mientras esperaban la nueva partida. Latam afirmó que ofrece “toda la asistencia necesaria” y que los clientes afectados serían reacomodados.

Agencia AFP