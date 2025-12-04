Australia: Meta empezó a eliminar las cuentas de Instagram y Facebook de menores de 16 años tras una nueva ley

Meta inició este jueves la eliminación de cuentas de Instagram, Facebook y Threads de menores de 16 años para cumplir con la nueva ley australiana, que impone la primera prohibición en el mundo a niños de esa edad en redes sociales a partir del 10 de diciembre.

La regulación, aprobada por el Parlamento de ese país en noviembre de 2024, a través de la Ley de Modificación de la Seguridad en Línea, exige a las principales plataformas en línea, entre ellas también Tiktok y YouTube, que bloqueen a los internautas de menos de 16 años antes de la fecha mencionada.

De no cumplir con la normativa, las empresas tecnológicas se exponen a multas de 49,5 millones de dólares australianos (unos 32 millones US$). En el país prevén que cientos de miles de adolescentes se vean afectados; solo Instagram cuenta con unos 350.000 usuarios australianos de entre 13 y 15 años.

“Aunque estamos trabajando fuertemente por remover a todos los usuarios que entendemos que tienen menos de 16 años para el 10 de diciembre, el cumplimiento de la ley será un proceso continuo con múltiples facetas”, dijo un portavoz de Meta. Asimismo, aclaró que los usuarios afectados por la ley pueden salvar y descargar sus historiales en internet.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, declaró en varias oportunidades que el principal objetivo de esta norma es dar a los adolescentes más tiempo para crecer sin una potencial adicción a las redes.

Debate

Mientras que hay especialistas que consideran que el acceso de redes sociales a temprana edad puede agravar problemas de salud mental entre los menores, hay quienes sostienen que una prohibición de este tipo podría ocasionar efectos indeseados, como empujar a los adolescentes hacia la deep web o incluso aislarlos socialmente.

Un grupo de defensa de los derechos en la red presentó la semana pasada un recurso legal para detener la prohibición. El Digital Freedom Project afirmó que había impugnado las nuevas normativas ante el Tribunal Supremo australiano, al calificarlas de ataque “injusto” a la libertad de expresión.

Las autoridades de Australia anticipan que los adolescentes harán todo lo posible por eludir las leyes como emplear identificaciones falsas, o retocar sus fotos con Inteligencia Artificial para aparentar personas de más edad.

Malasia y Nueva Zelanda siguen los pasos de Australia. El país asiático tenía previsto impedir que los menores de 16 años se registraron en perfiles de redes sociales el próximo año, mientras que la nación de Oceanía implementará una prohibición similar.

