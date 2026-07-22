Brasil: declararon muerto a un bebé y dos horas después descubrieron que estaba vivo en la morgue

Un insólito hecho tuvo lugar en Brasil cuando los médicos de un centro de salud determinaron la muerte de un bebé tras un paro cardiorrespiratorio y, horas más tarde, descubrieron que estaba con vida dentro de la morgue.

El niño, identificado como Noah Gabriel da Cruz Santos, nació de forma prematura en el Hospital Santa Casa de Rio Claro, en San Pablo, el pasado 15 de junio. Con el diagnóstico de una malformación congénita, estaba a la espera de un traslado a otro sanatorio para ser operado cuando sufrió el paro cardíaco.

Según consignó el medio local g1, el equipo médico le realizó maniobras de reanimación durante aproximadamente 45 minutos antes de determinar su muerte. El cuerpo del bebé permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales durante una hora y luego fue llevado a la morgue de la funeraria que había elegido su familia.

El hospital en donde fue declarado muerto el bebé Google Maps

Sin embargo, dos horas después, una empleada del lugar percibió los signos vitales en el cuerpo y descubrió que se encontraba con vida dentro de la bolsa para cadáveres.

Ante la noticia, el hospital donde fue dado por muerto se defendió y aclaró que “no hubo negligencia”, ya que se siguieron rigurosamente todos los protocolos técnicos y legales para confirmar el fallecimiento. En la familia de Noah, en tanto, tampoco creen que haya habido negligencia médica y afirmaron que vieron al niño “sin vida y con una coloración violácea” tras los intentos de reanimación.

La mujer que lo encontró, Regina Célia Paschoal, habló con el canal TV Globo y sostuvo que vio al bebé moverse dentro de la bolsa que estaba sellada con cinta adhesiva. “Hacía un ruido, como si quisiera respirar”, afirmó y dijo: “Fue impactante, una gran emoción ver que fuimos a recoger a una persona muerta y estaba viva".

En la misma línea, el director de la casa velatoria, Matheus Batagello, también detalló el momento en que descubrieron al bebé con vida junto a la enfermera. “Fue una situación desesperada, pero también un alivio”, reflexionó. Y sumó: “Les dije [a las enfermeras]: ‘Escuchen, necesito que vayan a revisarlo porque se está moviendo y tiene una especie de hipo, como si se estuviera ahogando. Así que necesito que vayan a revisarlo para estar seguros’”.

El bebé nació un mes antes de lo previsto g1

Ahora, el niño —que nació con paladar hendido, una malformación en la boca que, entre otras cosas, puede afectar la lactancia materna, el habla, la audición y el desarrollo dental— fue reevaluado y trasladado al Hospital de Rehabilitación de Anomalías Craneofaciales de la Universidad de San Pablo. En tanto, lo derivaron a una lista de espera para recibir un tratamiento crónico especializado por su condición.

Letícia Cristina da Cruz Santos, madre de Noah, expresó su alegría: “A veces creo que estamos soñando, no solo yo, sino que hace un rato estaba hablando con mi esposo dentro del hospital, mirándolo [a Noah] y él estaba allí moviéndose, pateando, con los ojos abiertos. Estamos maravillados”.

La mujer contó que, tras confirmarse la muerte de su hijo, ella y su esposo permanecieron al lado del cuerpo durante aproximadamente una hora. Más tarde, cuando regresaron a su casa, recibieron una llamada del hospital pidiéndoles que volvieran, pero sin especificar el motivo. “Cuando llegamos, volvimos a la UCI y nos contaron sobre nuestro milagro. Solo pude decir ‘Gloria a Dios’ y llorar”, recordó.