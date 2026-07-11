Un bebé fue hallado con vida en la morgue tras haber sido declarado muerto

Vincent Lorenzo Fiordilino, un bebé de 18 meses, fue declarado muerto por un médico tras sufrir un grave accidente en una pileta durante una reunión familiar en Arizona, Estados Unidos. Sin embargo, cuando el personal sanitario se disponía a trasladar su cuerpo a la morgue, descubrieron que el pequeño todavía respiraba.

El caso ocurrió el pasado mes de febrero, mientras la familia seguía por televisión el Super Bowl. En medio del encuentro deportivo, el infante fue encontrado boca abajo en la pileta de la casa y trasladado de urgencia al Centro Médico Mercy Gilbert. Tras el ingreso al hospital, el médico Aryan Toosi declaró la muerte del niño luego de intentar reanimarlo. Sin embargo, sus familiares insistían en que todavía presentaba signos vitales.

Según consta en un informe policial, los padres aseguraban haber escuchado a Vincent jadear mientras permanecía en el hospital. Unos minutos más tarde, los propios detectives y miembros del personal médico también oyeron un nuevo jadeo cuando las enfermeras se preparaban para llevar el cuerpo a la morgue.

En un descuido familiar, el niño cayó en la pileta de su casa (Foto: X)

Pese a esas advertencias, el médico mantuvo su diagnóstico. “Por favor, hagan lo suyo y déjenme hacer lo mío. Estudié medicina por algo. Si no hay objeciones, me gustaría declarar la hora de la muerte”, les dijo a los policías presentes, según registraron las cámaras del centro médico que fueron recopiladas como evidencia posteriormente.

Cinco horas después de haber sido declarado muerto, personal de la Oficina del Médico Forense del Condado de Maricopa llegó al hospital para retirar el cuerpo. Fue entonces cuando comprobaron para su sorpresa que el pequeño seguía con vida.

Al confirmarse que todavía presentaba signos vitales, fue trasladado de inmediato en helicóptero al Hospital Infantil de Phoenix, donde recibió atención especializada. Los médicos comenzaron un tratamiento intensivo para estabilizarlo, ya que el episodio de ahogamiento había comprometido el funcionamiento de varios de sus órganos.

Los videos que muestran el momento en el que el médico dio por muerto al menor

Según explicó la familia en una campaña de recaudación de fondos, los especialistas les advirtieron que los riñones, los pulmones y el hígado del pequeño presentaban serias complicaciones y que las siguientes 72 horas serían decisivas para su supervivencia. También le realizaron una resonancia magnética para determinar si había sufrido daños neurológicos como consecuencia de la falta de oxígeno.

Los primeros estudios detectaron únicamente dos pequeñas áreas que hacían sospechar un posible daño cerebral, lo que aumentó la preocupación de los médicos. Sin embargo, una nueva resonancia magnética realizada días después cambió completamente el panorama.

Los resultados no mostraron lesiones cerebrales permanentes. Solo se identificó un pequeño hematoma que, según estimaron los especialistas, podría ocasionarle leves problemas de equilibrio. Sin embargo, también podría darse el caso de que su desarrollo neurológico compensara esa secuela con el paso del tiempo.

La casa en la que el niño pequeño se ahogó (Foto: X)

Aun así, Vincent debió comenzar con una prolongada recuperación, con controles médicos, rehabilitación y distintas terapias para recuperar plenamente el funcionamiento de sus órganos; por lo que sus familiares y allegados impulsaron una campaña en GoFundMe para ayudar a afrontar los gastos del tratamiento médico.

Mientras el niño continúa recuperándose, la investigación sobre el accidente sigue abierta. De acuerdo con la Policía de Gilbert, las autoridades recomendaron presentar cargos por presunto abuso infantil contra sus padres debido a las circunstancias en las que ocurrió el episodio. Según la investigación, ambos reconocieron haber consumido marihuana durante la mañana del accidente y afirmaron que no advirtieron que el pequeño se había acercado solo a la pileta mientras la familia miraba el Super Bowl.