“Bukele de cartón”: el mensaje irónico que los narcos le dejaron a Boric en un “santuario” que iba a ser desmantelado

SANTIAGO, Chile.- Diego Marchant fue asesinado de un balazo por la espalda en octubre del 2020 y desde ahí se erigió como una suerte de mito en la población José María Caro, en la comuna de Lo Espejo, en el sur de Santiago de Chile. Tenía 20 años, un amplio prontuario policial, y era el hijo menor de Francisco, el líder de un clan narco responsable de coordinar la entrega de la droga y posicionarla en mercados de mayor volumen.

Tras su traumático deceso, la familia Marchant decidió exaltar su “legado” y levantó un santuario en la plaza pública Salvador Allende dentro de su territorio de influencia. Así, en 2022 se construyó un mausoleo de 25 metros cuadrados, que se convirtió en un lugar de reunión de la banda, de peregrinación familiar y hasta en la locación donde se grabó un videoclip en honor al joven fallecido protagonizado por el artista urbano Villano 13. ¿Título de la canción? “Una Ficha Pal Cielo x Diego Marchant X100 Pre”, disponible en YouTube y que contó con la aparición de varios miembros de la familia.

Precisamente, ese templo de devoción criminal y de alta exposición mediática, fue el que el gobierno chileno -y su ministerio de Interior y Seguridad-, apuntó como el objetivo central y en el símbolo de un plan contra el crimen organizado que anunció el propio presidente Gabriel Boric la semana pasada en su segunda cuenta anual. “He instruido a la Subsecretaría de Desarrollo Regional que transfiera recursos a los municipios para demoler todos los memoriales narco donde quiera que aparezcan”, dijo el gobernante.

“Una de las manifestaciones más irritantes del narco es su forma de ostentar las armas y de intimidar a los vecinos cuando se realizan funerales de los integrantes de sus bandas. Los balazos, los fuegos artificiales, los memoriales narco y las amenazas a quienes denuncian estos hechos no son tolerables”, añadió Boric. Así, el denominado “Castillo” de Lo Espejo, en honor a Diego Marchant, sería el primer santuario de este tipo en ser demolido.

Sin embargo, el anhelo y la puesta en escena del gobierno se vio truncada sorpresivamente la madrugada del lunes cuando la construcción apareció desmantelada y destruida. La acción, según la policía, la habría realizado la propia familia del homenajeado, con la ayuda de vecinos de sector, y cercanos al clan “Los Marchant”, una organización sufrió un golpe en 2021 cuando la Policía de Investigaciones chilena incautó más 7 millones de dólares en drogas, pero desde ese entonces inició un proceso de rearticulación interna de la mano de Antonella, hermana de Diego.

Junto con la destrucción del lugar, las imágenes revelaron que junto a los escombros se lanzó una especie de desafío al gobierno, y en particular al mandatario. Se instaló un letrero con la frase “Bukele de cartón”, aludiendo directamente al presidente Gabriel Boric y al gobernante de El Salvador, Nayib Bukele, conocido por realizar un plan que destruyó las tumbas de varias pandillas. Horas más tarde, además, aparecieron otros pintados con las leyendas “no se hace política con el dolor de una familia” y “devuelve la plata al Estado”.

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, aclaró que la intervención no fue hecha por el municipio y sostuvo que fue un efecto concreto del anuncio del gobierno. “Responde a la determinación del presidente y a la determinación con la que se ha abordado el tema. Si estos grupos no vieran que esto va a ocurrir de verdad, probablemente está destrucción o desmantelamiento que se hizo durante la noche no se hubiera producido”, señaló.

“Este lugar en particular es símbolo del miedo, y creo que cuando la misma prensa ha ido a preguntar a los vecinos qué les parece, todos los que no se atreven a comentar no se atreven porque no quieren decir públicamente que no están de acuerdo con que existan construcciones como éstas”, reflexionó. La demolición física del mausoleo es solamente un paso dentro de lo que significa este plan que ha anunciado el presidente y que venimos trabajando hace varios meses”, añadió la autoridad.

En tanto, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, afirmó que continuarán con la política. “Como gobierno no podemos aceptar que la narcocultura avance. Es necesario avanzar en la recuperación de todos los espacios públicos”.

“Esto no se trata sólo de romper un mausoleo, sino también de recuperar la presencia del Estado, a través de juegos para niños, servicios y una presencia estatal completa”, insistió.

Para Mario Herrera, director de la escuela de Ciencia Política de la Universidad de Talca, este episodio se enmarca con claridad en el tipo de agenda que el gobierno de Boric ha debido asumir.

“Es un giro obligado del presidente a hablar de temas de seguridad y que son de una naturaleza su sector político, pero que se ha visto forzado a tratar. Primero lo abordó desde un punto de vista legislativo, pero al ser un gobierno minoritario la agenda se complicó porque requería de los votos de la oposición. Ahora, y en un segundo intento, se opta por utilizar estos actos administrativos o políticas públicas, que no requieren de una ley y son más rápidos en su aplicación”, señaló el académico, quien también apuntó a otro tipo de consecuencia.

“Estas medidas también son un guiño a cierto tipo de electorado que estaría cautivo en la derecha populista, donde este tipo de medidas, que son más efectistas que efectivas, tienen un impacto en la medida que se notan desde el punto de vista social. Tienen un impacto mediático y, en este momento, al gobierno le sirve”, aseguró Herrera, en relación a la súbita alza de 10 puntos de la aprobación de Boric en la última encuesta Cadem.