¿Bukele exporta su modelo a Haití? El envío de 2000 soldados para una misión despierta dudas y cuestionamientos

SAN SALVADOR.– El Salvador anunció el miércoles que enviará más de 2000 soldados a Haití para rescatar personal desparecido y apoyar las operaciones de seguridad contra las pandillas, en un operativo cuyo objetivo último ha despertado dudas e inquietudes entre los expertos en un momento en que el consejo electoral haitiano aplazó hasta el próximo año las elecciones presidenciales previstas para el país caribeño.

El anuncio del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador se produjo poco más de una semana después de que se denunciara la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños tras una emboscada a su vehículo en una zona controlada por pandillas en las afueras de Puerto Príncipe, la capital haitiana.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció una operación para rescatarlos y desde entonces ha desplegado cientos de soldados en el país caribeño, ‌pero no ha aclarado su estructura de mando, cuánto tiempo permanecerán allí ni qué tareas realizarán.

Nayib Bukele habla con los medios de comunicación durante una recepción oficial en la Casa Presidencial, en San Salvador MARVIN RECINOS - AFP

El Ministerio de ⁠Relaciones Exteriores de El Salvador dijo el miércoles que Bukele había mantenido una conversación telefónica ‌con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, y que tenía previsto desplegar ⁠más de 2000 efectivos.

La oficina de Fils-Aimé confirmó la llamada en ⁠un comunicado separado, en el que señaló que ambos dirigentes “reafirmaron su compromiso de reforzar la coordinación bilateral y la cooperación operativa en el marco de la Fuerza de Represión de las Pandillas [la misión de seguridad respaldada por la ONU], en particular para apoyar las operaciones de rescate y responder a los desafíos de seguridad”.

La ‌oficina no respondió de inmediato a una ​solicitud de comentarios sobre si esto significaba que las nuevas fuerzas salvadoreñas se integrarían en la misión respaldada por la ONU o actuarían por separado.

Las dudas sobre el despliegue

Expertos han cuestionado cuál es exactamente el papel que desempeñan las tropas salvadoreñas en Haití.

Romain Le Cour, jefe del Observatorio de Haití en Global Initiative Against Transnational Organized Crime, afirmó que sus reglas de enfrentamiento, cadena de mando, objetivos y duración “siguen siendo poco claros”. Puso en duda el tipo de coordinación que podrían tener con la fuerza de supresión de pandillas, la policía haitiana y Vectus Global, la empresa de seguridad privada fundada por el exSEAL de la Marina de Estados Unidos y fundador de Blackwater, Erik Prince.

Miembros de las Fuerzas Armadas de El Salvador desfilan durante las celebraciones por el 205° aniversario de la independencia del país, en San Salvador MARVIN RECINOS - AFP

“¿Estamos presenciando otro modelo de despliegue, paralelo al marco multilateral? El papel de Estados Unidos, que apoyó y facilitó este despliegue, también merece escrutinio”, manifestó el experto.

Le Cour explicó que el número de efectivos salvadoreños en Haití superará al del personal de la fuerza de supresión de pandillas, planteando interrogantes sobre el futuro de la fuerza respaldada por la ONU.

“¿Qué significa eso para su autoridad, su coherencia y su futuro?”, argumentó el especialista y añadió: “la pregunta más básica sigue sin respuesta: ¿por qué había técnicos salvadoreños en un vecindario controlado por pandillas en primer lugar?”.

Miembros de las Fuerzas Armadas de El Salvador desfilan durante las celebraciones por el 205° aniversario de la independencia del país, en San Salvador MARVIN RECINOS - AFP

Bukele publicó el jueves en la red social X que “casi hemos terminado de desplegar” fuerzas y equipo en Haití, y que lo único que quiere es traer de regreso a los cuatro técnicos de aviación desaparecidos.

“Esto no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión al país de Haití”, añadió el mandatario. “No somos una gran potencia. No tenemos ningún interés ni en venir a dominar al pueblo haitiano, ni en poner las manos sobre las riquezas de Haití”, agregó.

La advertencia de Bukele

El jueves, Bukele advirtió que los militares que desplegó en Haití rescatarán “por las buenas” o “por las malas” a los cuatro soldados salvadoreños.

“En el camino los vamos a ir acabando”, agregó el mandatario durante una conferencia de prensa junto a su homóloga peruana, Keiko Fujimori, en San Salvador.

Bukele difundió antes un video en X que muestra el embarque de militares, carros blindados y helicópteros en aeronaves. Uno de esos aparatos, un Boeing 737-401, pertenece a la empresa privada ecuatoriana Aeroregional y registra varios desplazamientos entre Ecuador, El Salvador y Haití entre el 23 y 27 de octubre, según el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Agentes de la Policía Nacional de Haití montan guardia ante una oficina electoral en Puerto Príncipe, Haití CLARENS SIFFROY - AFP

Los vehículos fueron transportados en un avión militar, de acuerdo con las imágenes que acompañan la publicación. En ellas se ven al menos cuatro helicópteros y cuatro blindados negros subidos con grúas.

Bukele sostuvo que la operación cuenta con “autorización de todos los niveles internacionales y nacionales”, pero no detalló las facultades de sus tropas.

El mandatario tampoco respondió a una pregunta de la AFP sobre cuánto presupuesto destinó a la operación ni qué países aportan apoyo técnico. Previamente afirmó en X que su país financia el 90% de la misión.

La preocupación de los expertos

Le Cour y otros también expresaron su preocupación por la seguridad de los civiles atrapados en un tiroteo entre pandillas y las fuerzas internacionales. Médicos Sin Fronteras emitió el miércoles un comunicado en el que instó a “las autoridades y a todas las partes involucradas a proteger a los civiles y garantizar el acceso a los centros de salud para todos los heridos y enfermos, sin distinción”.

La organización indicó que entre el 18 y el 26 de octubre atendió a 30 pacientes heridos por disparos o explosiones de drones, y que a algunos de los heridos les tomó varias horas llegar a los hospitales de Médicos Sin Fronteras.

Agentes de policía lanzan gases lacrimógenos contra personas desplazadas por la violencia de las pandillas que protestan contra el gobierno, en Puerto Príncipe, Haití CLARENS SIFFROY - AFP

“Las rutas y los puentes están bloqueados, y cualquier desplazamiento es sumamente arriesgado”, declaró Davina Hayles, jefa de misión de Médicos Sin Fronteras en Haití. “En una capital donde el sistema de salud ha colapsado y muchos centros están cerrados, es esencial garantizar que haya acceso a centros de salud en funcionamiento como los nuestros”.

Más de 5700 personas han muerto o resultado heridas en Haití desde enero hasta mediados de septiembre, según la ONU. Entre los fallecidos recientes figuran dos haitianos que trabajaban para el Consejo Noruego para los Refugiados.

“Hacemos un llamado a todas las partes involucradas, incluidas las autoridades haitianas así como a la comunidad internacional, a hacer todo lo que esté a su alcance para proteger a los civiles, respetar el derecho internacional y evitar más violencia”, pronunció el consejo en un comunicado. “Ni la sociedad haitiana ni el mundo exterior pueden tolerar que civiles, incluidos trabajadores humanitarios, sean asesinados con impunidad”.

Un simpatizante del fiscal y comisionado del gobierno haitiano Jean Ernest Muscadin celebra y muestra un cartel de campaña, en Puerto Príncipe, Haití CLARENS SIFFROY - AFP

Haití no celebra elecciones desde 2016 y su último presidente fue asesinado en 2021. Los ​sucesivos dirigentes de transición han pospuesto los comicios alegando inseguridad, mientras las organizaciones criminales armadas amplían ‌los territorios bajo su control.

Desde 2024, se han desplegado ​tropas extranjeras en el marco de misiones ​de seguridad respaldadas por la ONU, destinadas a ayudar a la policía haitiana a garantizar la seguridad en los barrios y allanar el camino para unas elecciones seguras y creíbles.

En julio, el consejo electoral de Haití fijó las largamente esperadas elecciones para el 13 de diciembre, pero a principios de este mes ​anunció que estaba revisando su calendario, sin precisar nuevos plazos.

El nuevo calendario publicado el miércoles por el consejo fija la primera vuelta de ⁠las elecciones presidenciales y legislativas para el 18 de julio de 2027, seguida de una segunda vuelta y de comicios ‌locales el 4 de octubre.

Agencias AP, AFP y Reuters