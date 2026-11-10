Bukele continúa su ofensiva en Haití y afirma que tropas salvadoreñas destruyeron el “cuartel general” de una poderosa pandilla

SAN SALVADOR.– El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes que militares de su país desplegados en Haití destruyeron el “cuartel general” de la banda criminal 400 Mawozo, una de las principales pandillas haitianas.

Se trata del primer ataque contra un objetivo desde que Bukele envió más de 2000 militares a Haití a finales de octubre, con el objetivo declarado de rescatar a cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecidos tras un ataque de pandilleros cerca de Puerto Príncipe.

Nou kenbe pwomès nou…



Nou detwi kay Lanmò San Jou ak katye jeneral gang 400 Mawozo a.



Pifò ladan yo kouri ale san yo pa menm eseye goumen.



Ala lach yo lach! 🥲 pic.twitter.com/0AVIOJRKhn — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 10, 2026

Analistas y críticos del mandatario han cuestionado la opacidad del despliegue y puesto en duda que su propósito se limite al rescate de los cuatro salvadoreños.

En un mensaje publicado en X, escrito en criollo haitiano y acompañado de un video de la operación, Bukele afirmó que sus tropas destruyeron la vivienda y el “cuartel general” de Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, señalado como jefe de la organización criminal.

En las imágenes se observan al menos tres helicópteros con la bandera salvadoreña que sobrevuelan la zona y disparan repetidamente contra el lugar, mientras varias personas huyen corriendo.

El ataque se produjo después de que un usuario de X publicara, el 5 de noviembre, una fotografía de la casa de dos plantas y le pidiera a Bukele que la destruyera. “¿Dónde está esta casa? Danos la dirección exacta y la destruiremos”, respondió el mandatario al día siguiente.

“Cumplimos nuestra promesa”, escribió Bukele al anunciar el operativo.

Integrantes de las Fuerzas Armadas de El Salvador desfilan durante las celebraciones por el 205° aniversario de la independencia del país, en San Salvador MARVIN RECINOS - AFP

El oficialista Diario El Salvador agregó que Joseph no se encontraba en la vivienda al momento del ataque. La propiedad está ubicada en la comuna de Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe. Bukele no precisó cuándo se llevó a cabo la operación.

El diario estadounidense Miami Herald informó el lunes que la vivienda había sido destruida el domingo durante un operativo de la policía haitiana con apoyo de soldados salvadoreños. Según fuentes anónimas citadas por el periódico, hubo al menos 20 muertos.

En su publicación, Bukele aseguró que la mayoría de los pandilleros huyó “sin ni siquiera intentar pelear”.

La ofensiva del presidente salvadoreño comenzó el mes pasado, después de que cuatro técnicos de aviación de su país desaparecieran tras un ataque de las pandillas. Desde entonces, Bukele ha buscado proyectarse como un dirigente capaz de derrotar a las organizaciones criminales haitianas, que controlan amplias zonas del territorio y mantienen profundos vínculos con sectores de la élite política del país.

Dudas sobre los operativos

La mayoría de los efectivos enviados por El Salvador a Haití no forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), respaldada por Naciones Unidas. La organización aclaró que las operaciones de esas tropas se encuentran fuera de su mandato y de sus mecanismos de seguimiento.

El lunes, Amnistía Internacional instó a los gobiernos de El Salvador y Haití a publicar el acuerdo que ampara el despliegue de los militares salvadoreños y a garantizar que sus operaciones contra las pandillas respeten los derechos humanos.

En paralelo, la pandilla 400 Mawozo informó el viernes que había establecido contacto con una agencia gubernamental encargada de desmantelar grupos armados, con el objetivo de promover la “paz, la estabilidad y la reconciliación nacional”.

Un vehículo policial blindado patrulla el centro de Puerto Príncipe, Haití CLARENS SIFFROY - AFP

En un comunicado de tres páginas enviado a The Associated Press, el grupo subrayó que el “diálogo no es una capitulación”, sino un “acto de responsabilidad patriótica para preservar vidas humanas”.

Naciones Unidas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han acusado a 400 Mawozo de cometer violaciones, asesinatos y secuestros, acusaciones que la pandilla niega. El 1 de noviembre, Joseph le dijo a la AP que había escrito al secretario general de la ONU para solicitar el envío de una delegación a Haití que pudiera dialogar y mediar, en medio de los temores de que la presencia de soldados salvadoreños intensifique aún más la violencia.

La organización, que se define a sí misma como un grupo rebelde, también anunció que planea participar en una manifestación pacífica más adelante este mes, “con el fin de sentar las bases para un diálogo nacional y un proceso de negociación de paz”.

Agentes de la Policía Nacional de Haití montan guardia a una oficina electoral en Puerto Príncipe, Haití CLARENS SIFFROY - AFP

“El futuro de Haití no puede construirse únicamente sobre confrontaciones y operaciones militares”, sostuvo el grupo.

Consultado por la AP sobre si la pandilla está dispuesta a deponer las armas, un portavoz que pidió mantener el anonimato respondió que la organización está abierta a entablar negociaciones de paz y que el desarme es un proceso.

Al preguntársele qué espera obtener 400 Mawozo a cambio, el interlocutor mencionó la paz y el fin de lo que calificó como la “injerencia internacional”.

El Salvador defiende la operación militar

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió el jueves la intervención militar de su país en Haití y aseguró que “no es una fuerza de ocupación”.

Durante su intervención en la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, el funcionario sostuvo que el despliegue responde a un acuerdo bilateral con las autoridades haitianas.

“No es una fuerza de ocupación, no es una decisión unilateral de El Salvador de intervenir en Haití. Es un arreglo bilateral con las autoridades haitianas que legitiman la presencia militar nuestra en Haití”, afirmó.

Bukele habla con los medios durante una recepción oficial en la Casa Presidencial, en San Salvador MARVIN RECINOS - AFP

Ulloa justificó la ausencia de Bukele en la cumbre al señalar que el presidente se encontraba “en el puesto de mando dando seguimiento al desarrollo de los acontecimientos en Haití”. También aseguró que las fuerzas de su país habían logrado rescatar a numerosas personas secuestradas en una iglesia por las pandillas haitianas.

El vicepresidente llamó a los países iberoamericanos a prestar atención a Haití, al que definió como “una herida permanente en el corazón de nuestra América”. Además, sostuvo que “la solidaridad que podemos mostrar hay que hacerla en el momento oportuno”.

Bukele habla con los medios durante una recepción oficial en la Casa Presidencial, en San Salvador MARVIN RECINOS - AFP

“Hubo que llegar a los extremos de violencia que han alcanzado las pandillas para que la atención internacional se volcara nuevamente en Haití”, afirmó.

En este contexto, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, viajará la próxima semana a El Salvador para reunirse con altos funcionarios del gobierno y discutir el futuro de las fuerzas salvadoreñas desplegadas en su país, confirmó el lunes un funcionario del gobierno centroamericano a The Associated Press.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir públicamente el asunto, no precisó si el premier haitiano tiene previsto reunirse directamente con Bukele.

Agencias AP, AFP y ANSA