Búsqueda de Lucas Gámez en Venezuela: realizan pruebas de sonido para detectar latidos del corazón del niño argentino

La búsqueda de Lucas Gámez, el niño argentino que hoy cumpliría 9 años y está desaparecido tras los terremotos que devastaron Venezuela, continúa con nuevas técnicas de rescate para intentar confirmar si permanece con vida bajo los escombros.

En las últimas horas, los equipos especializados comenzaron a realizar pruebas de sonido para detectar posibles latidos del corazón y otros signos vitales en el edificio donde el menor fue visto por última vez, mientras su familia mantiene la esperanza de encontrarlo con vida.

Cómo avanzan los operativos

Los trabajos de rescate siguen concentrados en el edificio ubicado en La Guaira, una de las ciudades más afectadas por el sismo.

Según informó Blancalida Martínez Coronado, madre del niño, actualmente los equipos trabajan en dos puntos específicos del inmueble, luego de haber logrado un mayor acceso al segundo piso, donde se encontraba el departamento de un familiar.

El posteo de la madre de Lucas

En ese sector los rescatistas continúan removiendo escombros y excavando un túnel que les permita ingresar con mayor seguridad a las zonas donde creen que podrían encontrarse sobrevivientes.

Como parte del operativo, los especialistas comenzaron a realizar pruebas acústicas destinadas a detectar latidos del corazón u otras señales de vida, una técnica utilizada en rescates de estructuras colapsadas cuando existen indicios de que podría haber personas atrapadas.

Los indicios que mantienen la esperanza

Los nuevos trabajos se apoyan en los hallazgos registrados durante los últimos días.

El padre del niño, Marco Gámez, reveló que los equipos de rescate detectaron calor corporal a unos diez metros de profundidad dentro del edificio y que los equipos tecnológicos estimaron que correspondería al cuerpo de un niño.

💬 Venezuela: "Acá es todo improvisación"



Marco Gámez busca a su hijo de ocho años que está desaparecido desde el miércoles.



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Además, indicó que también fue localizado un teléfono celular a una profundidad similar, un dato que refuerza la hipótesis de que Lucas podría encontrarse en ese sector del inmueble.

Sin embargo, hasta el momento no fue posible establecer contacto con ninguna persona atrapada. Días atrás, los rescatistas ingresaron parcialmente a la estructura y realizaron llamados para intentar obtener una respuesta, aunque no recibieron señales desde el interior.

El pedido de la madre

A través de una serie de videos publicados en sus redes sociales, Blancalida Martínez Coronado volvió a pedir una cadena de oración por su hijo.

"Sé que son muchos días y costaría creer en el milagro. Yo lo creo porque soy la mamá, porque lo siento en el corazón. También necesito que ustedes lo crean“, expresó.

Otro de los pedidos de oración

La mujer explicó que cada avance en las tareas de rescate representa una nueva oportunidad para encontrar al niño y agradeció el acompañamiento recibido desde distintos países.

Cómo desapareció Lucas

Lucas Gámez, hijo de padres venezolanos pero nacido en Buenos Aires, había viajado junto a sus tíos a pasar el día en La Guaira aprovechando el feriado por el aniversario de la Batalla de Carabobo.

Poco antes de que comenzara el primer terremoto, regresó con uno de sus familiares al edificio donde se alojaban.

Lucas Gámez, el niño desaparecido en Venezuela Instagram

Desde ese momento, la reconstrucción de los hechos presenta múltiples interrogantes. La familia sabe que utilizaron un ascensor diferente porque el correspondiente a su piso estaba fuera de servicio, pero aún no pudo determinar exactamente dónde se encontraban cuando se produjo el colapso. También permanece desaparecido el tío que acompañaba al niño.