“Cacerías” de inmigrantes y entrenamiento paramilitar: la brutal red neonazi que sacude a España

MADRID.- Las agresiones de adolescentes neonazis contra inmigrantes, militantes de izquierda y colectivos vulnerables en el norte de España permitieron a la Policía descubrir una presunta estructura de captación y adoctrinamiento de menores vinculada a Núcleo Nacional, una de las organizaciones ultraderechistas más activas del país, cuyos dirigentes están ahora bajo investigación por incitación al odio, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas.

La investigación, que comenzó a partir de los episodios violentos protagonizados por un grupo juvenil de Gijón, derivó el 6 de noviembre en una operación policial con 14 detenidos en siete provincias españolas, entre ellos el vocero de Núcleo Nacional, Iván Rico; la activista Isabel Peralta, considerada una de sus principales ideólogas, y el veterano dirigente Enrique Lemus. Diez de los arrestados, señalados como integrantes de la cúpula de la organización, quedaron en libertad con medidas cautelares después de comparecer ante una jueza de Gijón.

La magistrada ordenó suspender las actividades de la asociación, clausurar sus locales, bloquear sus cuentas bancarias y retirar sus contenidos de las redes sociales. Los investigados tienen prohibido salir de España, debieron entregar sus pasaportes y deben presentarse semanalmente ante el juzgado, según informó Ana Cano, vocera del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Nos CIERRAN las SEDES, las REDES SOCIALES y la CUENTA BANCARIA.



¡NO PODRÁN CON NOSOTROS! pic.twitter.com/hoWEST6ozp — Núcleo Nacional (@NucleoNEsp) November 12, 2026

Las pesquisas apuntan a una organización jerarquizada, con presencia en distintas regiones y conexiones con movimientos de extrema derecha europeos, que habría utilizado a jóvenes y menores de edad como una suerte de cantera para promover la violencia política y racial, mientras sus principales responsables procuraban mantenerse alejados de las acciones callejeras.

El origen del caso fue White Boys, un grupo neonazi juvenil de Gijón que nació en julio de 2024 como un chat de WhatsApp y llegó a reunir a unos 40 adolescentes. Sus integrantes difundían propaganda nazi, racista y antisemita y organizaban ataques contra extranjeros y adversarios políticos, a los que llamaban “cacerías de guarros”.

Entre julio de 2024 y febrero de 2025 protagonizaron distintos episodios de violencia. En uno de ellos, tres adolescentes levantaron por los aires a un joven que lloraba mientras gritaban “Sacrificio por Hitler”. En otro, un integrante presumió de haber golpeado a una persona a la que identificó como árabe y mostró una camiseta manchada de sangre. También amenazaron y agredieron a miembros del Sindicato de Estudiantes, realizaron pintadas con esvásticas y exhibieron armas como machetes y puños americanos. Algunos estuvieron involucrados además en actividades de tráfico de drogas.

Los ocho menores investigados reconocieron su responsabilidad por integración en grupo delictivo y delito de odio. Las medidas judiciales impuestas incluyeron el internamiento en régimen semiabierto para uno de ellos y libertad vigilada y tareas socioeducativas para los demás.

España desarticula una presunta red neonazi que captaba adolescentes y buscaba formación militar en Ucrania

La investigación permitió reconstruir los vínculos entre White Boys y Núcleo Nacional. Según las diligencias policiales, Jesús Ruiz, un dirigente de 62 años con una larga trayectoria en organizaciones ultraderechistas asturianas, actuaba como enlace entre los adolescentes y la estructura nacional. Aunque no participaba habitualmente en las conversaciones del grupo, sus integrantes esperaban su autorización antes de tomar decisiones y lo identificaban como “el caudillo” o incluso “el führer”.

Los investigadores sostienen que Ruiz y otros responsables de Núcleo Nacional promovían la creación de grupos paralelos para captar menores que no figuraban formalmente como afiliados ni pagaban cuotas. A través de esos espacios les transmitían instrucciones para evitar ser identificados por la Policía, desde vestir de negro y utilizar prendas similares hasta dejar sus teléfonos celulares en casa si eran citados por las autoridades.

“El odio es la antesala de la radicalización. Es un caldo de cultivo a futuro. Si generas ese producto en edades muy tempranas, tienes gente que no cuestiona la doctrina ni se hace preguntas”, explicó uno de los investigadores de la Comisaría General de Información, responsable de las pesquisas.

🔴BURGOS.



“Han asesinado vilmente a una señora de 83 años en su casa y lo último que ha visto ha sido el abandono de su país”.



Todos los que blanquean y promueven la inmigración son cómplices de cada uno de sus crímenes.



NI UN PASO ATRÁS. pic.twitter.com/XUvBy0iyDZ — Núcleo Nacional (@NucleoNEsp) October 24, 2026

La propaganda también habría recurrido a videojuegos y plataformas digitales. Los agentes detectaron que uno de los dirigentes difundía en TikTok videos de un videojuego en el que un personaje vestido con la indumentaria negra de Núcleo Nacional atacaba a migrantes con distintas armas. La secuencia reproducía elementos de Hunter, una novela del supremacista blanco estadounidense William Luther Pierce que relata una campaña de asesinatos contra judíos, personas negras y otras minorías.

También identificaron contactos de Núcleo Nacional con unas 20 organizaciones afines de 14 países, entre ellas Patriot Front, de Estados Unidos, y grupos ultranacionalistas de Bulgaria, Francia y Croacia.

🔴Quieren reemplazarnos éticamente en nuestros propios países y los camaradas americanos de Patriot Front han decidido formalizar sus lazos para luchar conjuntamente.



Los Europeos hemos sido siempre responsables del desarrollo de la civilización y nos negamos a ser reemplazados. pic.twitter.com/B8YxV6oXes — Núcleo Nacional (@NucleoNEsp) July 2, 2026

Entrenamiento paramilitar en Ucrania

Uno de los elementos que más preocupó a los investigadores fue el viaje que varios integrantes de la organización realizaron a Ucrania en agosto pasado. Según las pesquisas, durante la estadía mantuvieron contactos con miembros de una asociación simpatizante del Batallón Azov y participaron en entrenamientos paramilitares, que incluyeron prácticas de tiro con fusiles AK-47 y el uso de chalecos antibalas.

Algunos medios españoles informaron que los militantes recibieron formación de integrantes de la 12° Brigada de Fuerzas Especiales Azov, aunque no está confirmado de manera independiente.

Núcleo Nacional habría recibido entrenamiento paramilitar en Ucrania

La policía sospecha que el propósito era transmitir posteriormente esos conocimientos a otros integrantes del grupo en España. En una conversación intervenida el 12 de agosto, uno de los militantes sostuvo que sin preparación militar no sería posible llevar adelante un eventual “alzamiento armado”. La existencia de un plan concreto de insurrección, sin embargo, continúa bajo investigación judicial.

Durante los registros, los agentes encontraron 24 armas de fuego con sus correspondientes permisos. También incautaron armas prohibidas, como puños americanos y pistolas táser, además de cuchillos, réplicas de armas y material para recrear situaciones de combate. En la sede madrileña de la organización, un amplio local con gimnasio conocido como “El Nido”, hallaron equipamiento utilizado para esas prácticas.

Allanamiento a la sede de Núcleo Nacional

Entre los principales investigados está Isabel Peralta, de 25 años, una figura conocida de la extrema derecha española que ya había sido condenada a un año de prisión por un delito de odio tras pronunciar un discurso contra los inmigrantes marroquíes en una concentración frente a su embajada en 2021. Según las pesquisas, Peralta y su pareja guardaban 13 armas largas en su vivienda de Pinto, en las afueras de Madrid.

Los investigadores también atribuyen a la activista la promoción de un supuesto plan denominado “eugenesia”, que habría derivado en la expulsión de integrantes de la organización por tener ascendencia gitana, ser judíos o mantener relaciones con personas árabes o latinoamericanas.

🔴MANIFESTACIÓN 7 DE NOVIEMBRE, MADRID



“Queremos una España para los españoles, por eso, si eres un nacionalista y quieres cambiar las cosas antes de que Europa se muera, acude a nuestra manifestación”.



VENCEREMOS. pic.twitter.com/m13bmV9C1w — Núcleo Nacional (@NucleoNEsp) November 1, 2026

Núcleo Nacional rechazó las acusaciones y denunció que la operación policial tenía motivaciones políticas, con el objetivo de impedir una manifestación convocada para el 7 de noviembre en Madrid y desviar la atención de las controversias del gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Iván Rico aseguró que la organización no había cometido delitos y sostuvo que las armas encontradas estaban debidamente autorizadas. También negó que existiera un plan para preparar un golpe de Estado. “No somos delincuentes y no vamos a permitir que se nos presente como tales”, afirmó la asociación en un comunicado, en el que prometió continuar defendiendo sus posiciones “entro de la legalidad”.

Agencia AFP y diario El País