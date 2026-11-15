Caos aéreo en Estados Unidos: una falla en un router paralizó los vuelos y Trump culpó al gobierno de Biden

WASHINGTON.– El caos en el tráfico aéreo de Estados Unidos se prolongaba este domingo por tercer día consecutivo, con miles de vuelos cancelados o demorados en todo el país, mientras las autoridades anticipaban que la normalización de las operaciones podría extenderse hasta el lunes.

A su vez, el gobierno de Donald Trump intentaba determinar las causas de una falla técnica que obligó el viernes a suspender los despegues a nivel nacional durante casi cinco horas y volvió a poner bajo la lupa el estado de la infraestructura de control aéreo estadounidense.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, reclamó al Congreso 50.000 millones de dólares para modernizar los sistemas de control del tráfico, por encima de los 30.000 millones que había solicitado previamente, al argumentar que los 12.500 millones aprobados el año pasado no alcanzan para renovar toda la tecnología ni incorporar nuevos sistemas de gestión del espacio aéreo.

El presidente Donald Trump respaldó el domingo el pedido y atribuyó el deterioro de la infraestructura a la administración de su antecesor, Joe Biden, cuya gestión calificó de “desastre”. En un mensaje en Truth Social, reclamó que el Congreso apruebe los fondos de una sola vez y no de manera gradual: “El Congreso debe dar su aprobación”, escribió.

Trump le echó la culpa a Biden por el caos aéreo

El pedido de más fondos encontró resistencia entre legisladores demócratas, que cuestionaron la necesidad de ampliar el presupuesto sin una explicación detallada sobre el destino de los recursos ya asignados. El senador Chris Van Hollen sostuvo que el gobierno debe justificar cualquier partida adicional, mientras que los representantes Rick Larsen y André Carson también expresaron sus reparos.

Duffy, por su parte, evitó garantizar que un colapso similar no vuelva a ocurrir y afirmó que primero es necesario determinar el origen de la falla. Tal como lo hizo Trump, rechazó asumir la responsabilidad por las deficiencias heredadas de administraciones anteriores y defendió la suspensión de los vuelos como una medida necesaria para proteger a los pasajeros. “Vamos a averiguar cuál fue la causa principal y después seguiremos adelante”, aseguró.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, durante una conferencia de prensa en la Sala de Prensa James Brady de la Casa Blanca, en Washington Alex Brandon - AP

Según el sitio especializado FlightAware, hasta el domingo se habían cancelado más de 1600 vuelos y otros 3600 registraban demoras. La situación se sumaba a las más de 6400 cancelaciones y 8000 retrasos del sábado, después de que la interrupción del viernes desencadenara un efecto dominó en las operaciones de las principales aerolíneas. Entre las más afectadas este domingo figuraban JetBlue, con el 27% de sus vuelos cancelados, y American Airlines, con el 13%. Southwest, United Airlines y Delta registraban cancelaciones de entre el 3% y el 5% de sus operaciones.

Duffy pronosticó que el servicio comenzaría a recuperar la normalidad durante la jornada, aunque advirtió que recién el lunes podría alcanzarse una regularización completa, cuando los aviones, las tripulaciones y los pasajeros volvieran a estar en los lugares previstos en sus itinerarios.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó la interrupción más prolongada del tráfico aéreo estadounidense desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, aunque en 2023 ya se había registrado una paralización de menor alcance por un fallo informático.

Una actualización que desencadenó el colapso

Mientras las aerolíneas intentaban reacomodar sus operaciones, las autoridades avanzaban en la investigación sobre el origen de la falla. La principal hipótesis apunta a una serie de problemas durante trabajos de modernización de la infraestructura de comunicaciones de la FAA, en particular a la instalación y sustitución de routers en dos estaciones remotas de Arkansas y Texas.

Según explicó Duffy, el inconveniente comenzó con el reemplazo de un router en una instalación de El Dorado, Arkansas, donde un contratista de la agencia trabajaba para sustituir el antiguo cableado de cobre por conexiones de fibra óptica de mayor velocidad. La intervención, considerada inicialmente una actualización de rutina que podía realizarse sin afectar al resto de la red, terminó desencadenando una reacción en cadena.

El nuevo dispositivo habría generado problemas de comunicación con otro router recientemente reemplazado en Amarillo, Texas. Rebecca Guy, directora de tecnología de la FAA, explicó que éste último comenzó a transmitir un volumen anormalmente elevado de datos, que sobrecargó los equipos de otros centros de control aéreo del país y afectó los sistemas de comunicación utilizados para coordinar los vuelos y las señales de radar.

Las autoridades desconectaron los equipos involucrados, pero para entonces la inestabilidad ya se había propagado y había comprometido el funcionamiento de otros sistemas.

La agencia informó el domingo que había desactivado la funcionalidad de los routers de origen y aplicado la misma medida a unos 60 dispositivos similares distribuidos en la red de control del tráfico aéreo, como precaución para evitar nuevas sobrecargas.

La directora de tecnología interina de la FAA, Rebecca Guy, habla junto al administrador de la FAA, Bryan Bedford, durante una rueda de prensa en el edificio de la sede del Departamento de Transporte en Washington AARON SCHWARTZ - AFP

Sin embargo, todavía no pudo establecerse qué provocó el fallo inicial ni por qué el equipo de Amarillo presentó problemas el viernes, cuando allí no se estaban realizando trabajos de actualización. Los investigadores analizan si hubo una falla de hardware o un error durante las tareas de mantenimiento a cargo de L3Harris, la empresa contratista responsable de buena parte de la infraestructura de telecomunicaciones de la FAA.

Duffy descartó que existan indicios de un ciberataque o de un intento deliberado de sabotaje. También defendió al trabajador que realizó la instalación en Arkansas, a quien describió como un veterano del ejército estadounidense y un patriota. “No creemos que alguien haya intentado sabotear la red durante la instalación”, afirmó, aunque reconoció que todavía no conocen la causa raíz del problema.

El episodio reavivó las preocupaciones sobre la vulnerabilidad de un sistema de control aéreo que arrastra problemas de obsolescencia tecnológica, deficiencias de equipamiento y una escasez de varios miles de controladores. Según Duffy, algunos de los routers involucrados fueron adquiridos en 2001 y ya estaban obsoletos en 2006. En determinadas instalaciones, además, la infraestructura de telecomunicaciones todavía depende de cableado instalado durante la década de 1980.

Las dudas sobre la capacidad de la FAA para llevar adelante su programa de modernización tampoco son nuevas. En septiembre, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), un organismo independiente de control del Congreso, advirtió sobre los riesgos de que la agencia priorizara la velocidad de las actualizaciones por encima de los costos y de las posibles interrupciones del servicio. También cuestionó la falta de coordinación de los cronogramas de más de 11.000 proyectos y la ausencia de estimaciones sobre el costo de mantenimiento de la tecnología existente.

Agencias Reuters y AFP y diario The New York Times