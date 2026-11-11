Caos en España: una huelga general por la crisis de la vivienda sacude al gobierno de Sánchez en plena campaña

MADRID.- España vivió este miércoles una huelga general contra la crisis de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo, con cortes de rutas, alteraciones en el transporte público y paralizaciones en sectores industriales, en una jornada que puso a prueba al gobierno de Pedro Sánchez a menos de tres semanas de las elecciones anticipadas del 29 de noviembre.

La medida de fuerza, la primera huelga general convocada conjuntamente por los dos principales sindicatos del país desde 2012, fue impulsada por Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT) y organizaciones de inquilinos, que reclaman una mayor intervención del Estado para frenar el aumento de los alquileres, los desalojos y las dificultades para acceder a una vivienda.

El seguimiento fue dispar según las regiones y los sectores. Los sindicatos informaron de una participación de hasta el 90% en los puertos y las fábricas de automóviles, mientras que la principal organización empresarial española, la CEOE, consideró que el impacto era bajo en la mayoría de las actividades.

Manifestantes bloquean una carretera en Barcelona durante una huelga general a nivel nacional motivada por la crisis de la vivienda en el país Joan Mateu - AP

En las primeras horas de la mañana, manifestantes cortaron rutas de acceso a Madrid y bloquearon parcialmente la salida de colectivos de algunas cocheras municipales. En Barcelona, el metro funcionó con servicios mínimos del 25% durante la hora pico y el transporte público registró importantes demoras. También se reportaron interrupciones en escuelas, universidades y comercios, mientras que en Madrid la huelga coincidió con un conflicto docente que lleva casi un mes.

Los sindicatos aseguraron que la adhesión alcanzó el 82% en la recogida de residuos y el 75% en el sector energético. También señalaron una reducción del 10% en la demanda eléctrica, que atribuyeron a las interrupciones en las industrias de mayor consumo.

La participación fue menor en sanidad y servicios sociales, con un 38%, según los datos difundidos por las organizaciones convocantes.

La CEOE afirmó que se observaba un “bajo seguimiento de la huelga en la mayoría” de los sectores y consideró que la protesta perjudicaba también a las pequeñas empresas, que enfrentan dificultades para contratar trabajadores debido al elevado costo de la vivienda.

Un manifestante patea la puerta de un establecimiento cubierta de pegatinas que dicen "Cerrado por huelga general", durante una huelga general a escala nacional en Barcelona, España Joan Mateu Parra - AP

La jornada estuvo marcada además por algunos incidentes. En las inmediaciones de Mercamadrid, el principal mercado mayorista del país, se concentraron unos 1000 manifestantes y hubo enfrentamientos entre piqueteros y policías. CCOO denunció el uso de gas pimienta y afirmó que 13 personas necesitaron atención médica. Un vocero policial confirmó la detención de una persona.

Una crisis que llegó a la campaña electoral

La huelga es el resultado de semanas de protestas por el encarecimiento de la vivienda y tiene como antecedente inmediato el desalojo forzoso, en septiembre, de Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años que murió pocos días después. El caso se convirtió en un símbolo de las dificultades que enfrentan los inquilinos y provocó una ola de indignación que incluyó una acampada de cinco semanas en la Puerta del Sol, en Madrid.

“Ya se acabó el tiempo de los políticos, ya no podemos esperar más. El modelo de vivienda en este país tiene que cambiar”, afirmó Valeria Racu, vocera del Sindicato de Inquilinas, una de las organizaciones centrales de la movilización.

Los reclamos incluyen limitar los alquileres, reforzar la protección de los inquilinos, garantizar la renovación de los contratos y combatir la especulación inmobiliaria y los apartamentos turísticos. Los sindicatos también exigen un nuevo acuerdo sobre el salario mínimo y una mayor intervención pública en el mercado de la vivienda.

Activistas acampan en la madrileña Puerta del Sol durante una protesta para exigir leyes más sólidas que protejan a los inquilinos Manu Fernandez - AP

La magnitud del problema se refleja en los precios: el alquiler promedio de un departamento de 50 metros cuadrados en Madrid rondaba los 1170 euros mensuales en octubre, casi la mitad del salario bruto promedio español, de unos 2460 euros al mes en 14 pagas. Según el Banco de España, el país tiene un déficit de aproximadamente 750.000 viviendas, una cifra que podría superar el millón en 2028.

“Yo tengo 36 años y aún no puedo independizarme. No paran de subir los alquileres, no para de subir el precio de la vivienda, y es que es imposible”, relató Jesús González, un trabajador madrileño del área informática de un hospital.

El impacto político

La protesta se produce en un momento delicado para Sánchez, cuyo Partido Socialista Obrero Español (PSOE) llega a las elecciones por detrás del Partido Popular (PP) en las encuestas, en medio de una serie de investigaciones por corrupción que afectan a su entorno y de las repercusiones del accidente ferroviario que dejó 69 muertos a fines de octubre.

Tras el rechazo parlamentario de un paquete de medidas para frenar los desalojos y aliviar la presión sobre los alquileres, el presidente adelantó las elecciones, inicialmente previstas para 2027, al 29 de noviembre. El gobierno intentará este jueves que parte de esas iniciativas sean aprobadas por la Diputación Permanente, el órgano que mantiene algunas funciones parlamentarias durante la disolución de las cámaras.

La policía rocía con gas pimienta a los manifestantes en Madrid durante una huelga general a nivel nacional motivada por la crisis de la vivienda en el país Francisco Seco - AP

Sánchez defendió la convocatoria de la huelga y aseguró que no se trata de una protesta contra su administración, sino de un reclamo para que todas las administraciones respondan a un problema estructural. También reivindicó las conquistas históricas del movimiento obrero y llamó a proteger los derechos sociales alcanzados.

La derecha, en cambio, cuestionó la medida de fuerza y la calificó de electoral. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió a los sindicatos que no convocaran la huelga y sostuvo que sería un “grave error” asociar la movilización con Sánchez. Su partido y Vox defienden que la salida a la crisis pasa principalmente por aumentar la construcción de viviendas y reducir los impuestos al sector, en lugar de ampliar la intervención estatal.

Agencias AFP, AP y Reuters