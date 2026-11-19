MADRID.- La estación de seguimiento espacial de Robledo de Chavela, en Madrid, captó este jueves una señal de radio que la Voyager 1 emitió cuando ya se encontraba a más de un día luz de la Tierra.

A las 11.16 y 11 segundos, hora de España, la Red del Espacio Profundo de la NASA mostraba que la mayor antena de la estación madrileña —la DSS-63, de 70 metros de diámetro— mantenía una “conexión descendente activa” con la sonda, descargando datos de ella. Es la primera recepción de una señal emitida desde más allá de esa distancia, según pudo identificar el diario El País en los registros de datos que publica la NASA.

La señal captada en España confirma que la Voyager 1 seguía operativa tras superar ese hito este miércoles. Un día luz es la distancia que recorre la luz en 24 horas, unos 25.902 millones de kilómetros. La NASA había calculado que la sonda alcanzaría esa distancia de la Tierra a las 11.16.07 del 18 de noviembre. Como las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, una señal emitida en aquel instante llegaría a Robledo de Chavela, según las mismas estimaciones, a las 11.16.09 de este jueves. Los dos segundos de más se explican porque la Tierra, también en movimiento, se alejó de la nave mientras la señal enviada venía de camino.

El ensamblado de una de las cápsulas Voyager NASA

De las tres estaciones que la NASA usa para escuchar a sus sondas más lejanas en el espacio, solo la española podía recibir esa transmisión en el momento previsto. Desde las otras dos —Goldstone (en California) y Canberra (Australia)— era imposible, pues la Voyager 1 estaba allí por debajo del horizonte. La rotación de la Tierra, que obliga a las antenas a pasarse el relevo, había dejado a Madrid de cara a la nave justo cuando llegaban esas ondas.

Hito

Lanzada en 1977, la Voyager 1 de la NASA alcanzó este miércoles un nuevo hito en la exploración espacial: se encuentra a un día luz de la Tierra, lo que significa que las señales enviadas desde nuestro planeta necesitan unas 24 horas para llegar hasta ella. Ningún otro objeto construido por el ser humano ha viajado tan lejos.

La Voyager 1, el objeto fabricado por el ser humano más lejano, viaja a casi 61.000 km/h. En 2012 cruzó el límite exterior de la heliosfera —una burbuja protectora de partículas y campos magnéticos generada por ​el Sol— para adentrarse en el espacio interestelar. Su gemela, la Voyager 2, también fue lanzada en 1977 y entró en el espacio interestelar en 2018.

El recorrido de la Voyager 1 comenzó en 1977, cuando despegó junto con su sonda gemela, la Voyager 2, en una misión destinada a investigar los planetas exteriores del sistema solar: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

La Voyager 1 pasó junto a Júpiter y Saturno para deleite de los científicos en 1979 y 1980, respectivamente. Entre sus hallazgos se encuentra el descubrimiento de anillos alrededor de Júpiter, identificados gracias a las imágenes que captó durante su paso por el planeta. Sus observaciones también aportaron nuevos conocimientos, como la detección del débil zumbido monótono causado por las vibraciones constantes de las pequeñas cantidades de gas presentes en el ‌espacio interestelar.

Imagen de Io pasando frente a Júpiter, tomada por la nave espacial Voyager 1 en 1979

Con el tiempo, ambas naves dejaron atrás la región dominada por la actividad solar y se convirtieron en las únicas sondas que han llegado al espacio interestelar.

Además de aventurarse más lejos que cualquier otro objeto fabricado por el ser humano, la Voyager 1 tomó en 1990 la fotografía más distante de la Tierra: el icónico “Punto Azul Pálido”, visto desde más allá de Neptuno.

La icónica foto del "pálido punto azul" NASA/JPL-CALTECH - NASA/JPL-CALTECH

Carl Sagan, astónomo de la Universidad de Cornell y parte del equipo de imagen, dijo al presentar la foto al mundo en 1990: “En ese punto azul, ahí es donde todos los que conoces y todos de quienes alguna vez oíste hablar y cada ser humano que haya vivido, vivieron sus vidas. Es un escenario muy pequeño en una gran arena cósmica”.

Aunque la mayoría de las personas vivas hoy aún no habían nacido cuando se lanzaron las Voyager, “todos nosotros —todos en la Tierra— hemos sido tocados por estas misiones”, afirmó Bill Nye, de la Planetary Society, en un comunicado. La sociedad fue cofundada en 1980 por Sagan, que murió en 1996.

Carl Sagan AP

Las dos sondas llevan además un mensaje destinado a posibles formas de vida extraterrestre: los llamados “Discos de Oro”. Se trata de discos de cobre recubiertos de oro, de 30 centímetros de diámetro, concebidos para conservar y transmitir información sobre la historia de nuestro planeta.

Cada disco fonográfico contiene saludos en 55 idiomas, además de imágenes y diagramas. Sagan incluyó la voz de su hijo Nick, que entonces tenía seis años: “Hola de parte de los niños del planeta Tierra”. Añadió una aguja y unas instrucciones para “cualquiera que lo encuentre”.

Las sondas Voyager fueron lanzadas al espacio con discos de oro en 1977 Getty Images

Aunque fueron lanzadas hace casi cinco décadas, las Voyager todavía funcionan. La NASA ha desactivado a distancia algunos de los sistemas de la Voyager 1, como sus cámaras, para reducir el consumo de energía. Sin embargo, sus instrumentos científicos continúan realizando mediciones de fenómenos que no pueden observarse directamente, entre ellos los campos magnéticos.

Diario El País y agencias AFP, AP y Reuters