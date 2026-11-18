WASHINGTON.- Casi medio siglo después de iniciar su viaje, la Voyager 1 de la NASA alcanzó este miércoles un nuevo hito en la exploración espacial: se encuentra a un día luz de la Tierra, lo que significa que las señales enviadas desde nuestro planeta necesitan unas 24 horas para llegar hasta ella. Ningún otro objeto construido por el ser humano ha viajado tan lejos.

La NASA ha calculado que la sonda , lanzada en 1977, alcanzó el ​miércoles a ⁠las 10.16 GMT ⁠una distancia de un día luz de la Tierra, es decir, la distancia que recorre la luz en ​24 horas, unos 26.000 millones de kilómetros.

El ensamblado de una de las cápsulas Voyager NASA

La Voyager 1, el objeto fabricado por el ser humano más lejano, viaja a casi 61.000 km/h. En 2012 cruzó el límite exterior de la heliosfera —una burbuja protectora de partículas y campos magnéticos generada por ​el Sol— para adentrarse en el espacio interestelar. Su gemela, la Voyager 2, también fue lanzada en 1977 y entró en el espacio interestelar en 2018.

“La Voyager 1 se encuentra ahora a un día luz de la Tierra, un logro extraordinario de la NASA para una nave espacial ensamblada por manos humanas y lanzada hace casi 50 años. Pensemos en lo que aquellas mentes brillantes hicieron posible con la tecnología de 1977 y en cuánto más deberíamos aspirar a avanzar con las herramientas, los recursos y la ambición de nuestro tiempo”, celebró Jared Isaacman, administrador de la NASA.

Voyager 1 is now one light-day from Earth, an extraordinary @NASA achievement for a spacecraft assembled by human hands and launched nearly 50 years ago. As we celebrate this milestone, with Voyager continuing her journey through interstellar space at nearly 38,000 mph, consider… pic.twitter.com/6nysF1CJIp — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) November 18, 2026

Los responsables del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en California, tendrán ‌que esperar cerca de un día para recibir una señal de la ​sonda que confirme que ha alcanzado esta distancia. Han ​programado un acto para el jueves con el fin de comentar este hito.

“Alcanzar un día luz es una hazaña asombrosa, algo que nunca esperé ver”, afirmó Suzanne Dodd, directora del proyecto Voyager.

Un representante del ⁠Laboratorio de Propulsión a Chorro afirmó que las recientes medidas de ahorro energético podrían proporcionar a las dos sondas Voyager energía suficiente para mantenerse en comunicación con ‌la Tierra durante tres o cuatro años más.

“Pero el objetivo de la misión es la investigación científica, y hay energía suficiente para mantener en funcionamiento el conjunto actual de instrumentos hasta el 50 aniversario del lanzamiento, el año que viene. Más allá de eso es difícil de predecir y, por supuesto, se trata de naves espaciales de casi 50 años de antigüedad, y siempre hay cosas que el equipo no puede prever y que podrían suceder”, afirmó.

Para celebrar este momento, la NASA animó a personas de todos los rincones a tomar su teléfono o una linterna para crear una ola de luz dorada después del atardecer del martes, usando código Morse para deletrear las letras V-G-R, el indicativo de llamada de la Voyager, en el cielo nocturno.

Una vigilia con luces para celebrar el hito en Pasadena, California FREDERIC J. BROWN - AFP

Recorrido

El recorrido de la Voyager 1 comenzó en 1977, cuando despegó junto con su sonda gemela, la Voyager 2, en una misión destinada a investigar los planetas exteriores del sistema solar: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

La Voyager 1 pasó junto a Júpiter y Saturno para deleite de los científicos en 1979 y 1980, respectivamente. Entre sus hallazgos se encuentra el descubrimiento de anillos alrededor de Júpiter, identificados gracias a las imágenes que captó durante su paso por el planeta. Sus observaciones también aportaron nuevos conocimientos, como la detección del débil zumbido monótono causado por las vibraciones constantes de las pequeñas cantidades de gas presentes en el ‌espacio interestelar.

Imagen de Io pasando frente a Júpiter, tomada por la nave espacial Voyager 1 en 1979

Con el tiempo, ambas naves dejaron atrás la región dominada por la actividad solar y se convirtieron en las únicas sondas que han llegado al espacio interestelar.

“La Voyager envía continuamente mediciones de campos magnéticos, rayos cósmicos y ondas de plasma que ⁠recibimos en la Tierra cada vez que la Red Espacial Profunda apunta su antena hacia ⁠la Voyager”, explicó Dodd.

“Tras cruzar la heliopausa, la dirección del campo magnético no giró hacia la dirección interestelar como se esperaba, sino que ha mantenido la dirección que tenía cuando ambas Voyager cruzaron la heliopausa, una ‌dirección determinada por nuestro Sol. Estamos atentos para ver ​cuándo podría producirse esa rotación”, señaló Dodd.

“También seguimos observando los efectos de nuestro Sol, incluidas fuertes tormentas solares como las eyecciones de masa coronal, que generan ondas de choque y frentes de presión que llegan hasta la Voyager 1 y más allá”, indicó. “¿Dónde termina la influencia del Sol y dónde comienza el espacio ‌interestelar prístino? Quizás la Voyager dure lo suficiente como para responder a esa pregunta”.

Discos de oro

Además de aventurarse más lejos que cualquier otro objeto fabricado por el ser humano, la Voyager 1 tomó en 1990 la fotografía más distante de la Tierra: el icónico “Punto Azul Pálido”, visto desde más allá de Neptuno.

La icónica foto del "pálido punto azul" NASA/JPL-CALTECH - NASA/JPL-CALTECH

Carl Sagan, astónomo de la Universidad de Cornell y parte del equipo de imagen, dijo al presentar la foto al mundo en 1990: “En ese punto azul, ahí es donde todos los que conoces y todos de quienes alguna vez oíste hablar y cada ser humano que haya vivido, vivieron sus vidas. Es un escenario muy pequeño en una gran arena cósmica”.

Aunque la mayoría de las personas vivas hoy aún no habían nacido cuando se lanzaron las Voyager, “todos nosotros —todos en la Tierra— hemos sido tocados por estas misiones”, afirmó Bill Nye, de la Planetary Society, en un comunicado. La sociedad fue cofundada en 1980 por Sagan, que murió en 1996.

Carl Sagan AP

Las dos sondas llevan además un mensaje destinado a posibles formas de vida extraterrestre: los llamados “Discos de Oro”. Se trata de discos de cobre recubiertos de oro, de 30 centímetros de diámetro, concebidos para conservar y transmitir información sobre la historia de nuestro planeta.

Cada disco fonográfico contiene saludos en 55 idiomas, además de imágenes y diagramas. Sagan incluyó la voz de su hijo Nick, que entonces tenía seis años: “Hola de parte de los niños del planeta Tierra”. Añadió una aguja y unas instrucciones para “cualquiera que lo encuentre”.

“Es una cápsula del tiempo de la vida en la Tierra de 1977”, señaló Dodd. “Espero que algo, alguien, lo encuentre quizá dentro de 1000 años”.

Las sondas Voyager fueron lanzadas al espacio con discos de oro en 1977 Getty Images

Aunque fueron lanzadas hace casi cinco décadas, las Voyager todavía funcionan. La NASA ha desactivado a distancia algunos de los sistemas de la Voyager 1, como sus cámaras, para reducir el consumo de energía. Sin embargo, sus instrumentos científicos continúan realizando mediciones de fenómenos que no pueden observarse directamente, entre ellos los campos magnéticos.

Agencias AFP, AP y Reuters