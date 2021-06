Carla Vizzotti: “Hay límites, hay gente que decide no vacunarse por las mentiras”

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, habló tras la reunión informativa que tuvo lugar ayer en la Cámara de Diputados con laboratorios productores de vacunas contra el coronavirus y dijo que “sirvió para cerrar las acusaciones de Patricia Bullrich”. Además denunció que “hay gente que decide no vacunarse por las mentiras que se dicen” desde ciertos sectores.

La funcionaria, antes de la renuncia del ministro Ginés González García por el escándalo de la vacunación vip secretaria de Acceso a la Salud, evaluó que la reunión “permitió aclarar varias cosas a la población” y terminó con los señalamientos de la titular de PRO respecto de eventuales pedidos de intermediarios en las negociaciones con los laboratorios.

“Lo que pasó ayer en el Congreso cerró lo que dijo la presidenta del PRO y es por eso que también nosotros presentamos un pedido para que se investigue, porque uno puede disentir, pero hay límites, porque hay gente que decide no vacunarse por las mentiras que se dicen”, aseguró Vizzotti en declaraciones a la radio Rock and Pop.

“Yo no espero nada de Patricia Bullrich, lo único que no voy a permitir es que se digan cosas que no son”, agregó.

Ayer, el laboratorio Pfizer negó en la Cámara de Diputados que haya habido algún “pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios” en las negociaciones con el Gobierno para la adquisición de vacunas contra el Covid-19 y descartó tener “interés” en bienes naturales o reservas del Banco Central.

La farmacéutica estadounidense negó así a las afirmaciones de Bullrich, exministra de Seguridad de la Nación, quien el mes pasado en una entrevista con Luis Majul por LN+ denunció que las dificultades para adquirir vacunas de Pfizer obedecían a una pretensión del exministro de Salud Ginés González García de “tener un retorno”.

“Gines González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba”, indicó en aquella charla.

Patricia Bullrich habla durante el acto Ignacio Sánchez - LA NACION

Ayer el gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer, al exponer en la Cámara baja, aseveró que “en ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios” y afirmó que el laboratorio está haciendo “el máximo esfuerzo para traer la vacuna a la Argentina”.

Por otra parte Vizzotti dijo hoy que hasta el momento el Gobierno ha “logrado transmitir” que “no eran ciertas las cosas que se quisieron instalar”.

En cuanto a la situación epidemiológica, de cara al vencimiento el viernes del DNU que rige con restricciones, la ministra explicó que si bien “se ha observado un descenso de los casos, todavía estamos en una meseta muy alta y como estamos en invierno aún nos preocupa esta situación”.

“La situación está más controlada”, añadió y siguió: “Tenemos que fortalecer muchísimos los cuidados. Nos quedan dos meses de mucho esfuerzo mientras fortalecemos la vacunación”.

