Vacunas: Pfizer reconoció cuáles son los dos obstáculos que impiden el cierre de un acuerdo con el Gobierno

Antes de su exposición en la Cámara de Diputados, el laboratorio Pfizer reconoció que son dos los motivos por los cuales aún no se cerró un acuerdo entre la farmacéutica norteamericana y el gobierno argentino para la provisión de vacunas contra el Covid-19. Esos motivos radican en la ley de vacunas aprobada el año pasado por el Congreso: el primero fue el planteo de excluir la negligencia no sólo del contrato, sino también de la norma aprobada. El segundo problema se relaciona con los criterios para la aceptación de la garantía con contragarantía de ejecución en el exterior.

Además, el gerente de Pfizer Argentina, Nicolás Vaquer, sostuvo durante su exposición ante los legisladores que el laboratorio no tiene “ningún interés en intervenir con bienes del Estado”, negó que el Gobierno haya pedido “pagos indebidos o exigencias de intermediarios” y dijo que se sigue avanzando para alcanzar un acuerdo.

Sin Vizzotti, Pfizer y los laboratorios exponen ante los diputados los detalles sobre el reparto de vacunas Silvana Colombo

Los problemas legales para avanzar en un trato fueron reconocidos en una respuesta que ofreció Ministerio de Salud, que preside Carla Vizzotti, a un pedido de acceso a la información pública que presentó el bloque de la Coalición Cívica de la Cámara de Diputados. Vizzotti no estará presente en la presentación que harán los laboratorios que cerraron contratos con la Argentina para la provisión de vacunas.

“Es la primera vez que el laboratorio Pfizer reconoce cuáles son los motivos por los cuales no se cerró el contrato con la Argentina. Por eso consideramos muy importante esta respuesta”, indicó el diputado Rubén Manzi, uno de los autores del pedido de acceso a la información pública.

02-06-2021 Buenos Aires: La ministra de salud, Carla Vizzotti, pidió hoy los distintos actores políticos que "bajen la tensión y bajen la obsesión que tienen" con la vacuna Pfizer contra el coronavirus.Foto: presidencia/cb Télam Agencia de noticias

En esta línea, el Ministerio de Salud señaló: “Distintos proveedores de la industria farmacéutica solicitaron al gobierno argentino condiciones tales como la prórroga de jurisdicción, indemnidad patrimonial y confidencialidad, en observancia de la situación en el mercado internacional de vacunas. Por ello, el Congreso sancionó la Ley 27.572 de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la Covid-19 –precisó-. No obstante, luego de publicada esta ley, Pfizer expuso en sus negociaciones la necesidad de contemplar cláusulas con mayores requerimientos que superaban las excepcionalidades previstas en la mencionada normativa . Las dificultades en relación a la compañía norteamericana radicaron en dos problemas. El primero, fue el planteo de excluir la negligencia no sólo del contrato, sino también de la ley mencionada, lo que implicaba la modificación de una norma. El segundo problema se relaciona con los criterios para la aceptación de la garantía con contragarantía de ejecución en el exterior . Estos son los dos puntos sobre los que no se ha llegado a un acuerdo.”

Asimismo, la cartera de Salud indicó que “durante el mes de abril y al día de la fecha, Argentina retomó las conversaciones con el laboratorio Pfizer para avanzar en un posible acuerdo para la provisión de vacunas contra el Covid-19”.

Los legisladores de la oposición aprovecharán la exposición de los representantes del laboratorio Pfizer para preguntar si una eventual modificación de la norma facilitaría un acuerdo para la provisión de vacunas contra el Covid-19 a la Argentina. La semana pasada, la diputada y vicepresidenta de la Comisión de Salud, Carmen Polledo, presentó un proyecto de ley para eliminar la palabra “negligencia” de la norma aprobada el año pasado.

Negaron pedidos de coimas

La reunión en Diputados con los laboratorios que producen vacunas contra el coronavirus cuenta hoy con la participación de representantes de las instituciones Sinopharm (China), el Instituto Gamaleya (Rusia), del Fondo Covax y del Serum Institute (India) que elaboró la vacuna Covishield con el componente de la Universidad de Oxford -AstraZeneca.

El gerente general de Pfizer Argentina, Nicolás Vaquer, sostuvo que el laboratorio no tiene “ningún interés en intervenir con bienes del Estado”, negó que el Gobierno haya pedido “pagos indebidos o exigencias de intermediarios” y que se sigue avanzando para alcanzar un acuerdo. “Es importante destacar que no hay ningún interés en intervenir con bienes del Estado. Esto incluye recursos naturales, reservas del banco central, activos militares, estratégicos o culturales”, sentenció Vaquer.

Desde la Cámara baja se adelantó que los representantes del laboratorio AstraZeneca presentarán un escrito y no asistirán al encuentro, que será abierto y transmitido por Diputados TV.