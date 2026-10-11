Carlos Luna, neumonólogo, sobre la operación del papa León XIV: “El tamaño del nódulo es fundamental”

La próxima operación por un nódulo pulmonar a la que será sometido el papa León XIV volvió puso el foco sobre este tipo de afecciones, que suelen detectarse en estudios por imágenes y cuyo pronóstico depende de distintos factores, entre ellos el tamaño y las características que presenten.

En diálogo con LN+, el neumonólogo Carlos Luna se refirió al procedimiento quirúrgico previsto para tratar el cuadro del Sumo Pontífice. Según detalló el especialista, los nódulos pulmonares suelen aparecer en estudios de rutina.

“Es una de las lesiones que a nosotros nos interesan cuando encontramos en una radiografía de rutina y puede tener una historia que uno desconoce”, señaló Luna. En ese sentido, consideró que, probablemente, el Papa se haya realizado estudios radiológicos previos y que el hallazgo actual sea reciente.

El médico sostuvo este tipo de lesiones suelen ser benignas. Sin embargo, advirtió que la edad es un factor relevante al momento de evaluar los riesgos. “En las personas mayores de 65 años las posibilidades de que sea maligno se incrementan”, remarcó.

Respecto de la intervención prevista, Luna afirmó que la cirugía representa el principal recurso para resolver este tipo de cuadros. De acuerdo con su análisis, si el nódulo tiene pequeñas dimensiones, una de las alternativas es recurrir a una toracoscopia, una técnica mínimamente invasiva que permite acceder a la cavidad torácica mediante instrumental específico.

“Consiste en la colocación de un instrumento pequeño para ingresar en la cavidad torácica, llegar al nódulo, obtener material y hacer biopsia inicial”, explicó.

Luna señaló que, aun en caso de que el diagnóstico confirme una lesión benigna, es probable que el nódulo sea removido durante la intervención. En ese escenario, la cirugía podría limitarse a una incisión de pequeñas dimensiones.

En el caso de que los estudios determinen que se trata de una lesión maligna, el especialista explicó que también existen alternativas quirúrgicas menos invasivas que una cirugía convencional de tórax.

“Si es maligna, en estos casos se puede hacer una extirpación por vía toracoscópica sin hacer una cirugía, una toracotomía”, afirmó.

Luna también remarcó que uno de los elementos determinantes es el tamaño del nódulo. Asimismo, destacó la importancia de corroborar que no existan otras lesiones en diferentes partes del organismo.

“El tamaño es fundamental”, enfatizó el neumonólogo. “Es importante que no tenga lesiones en otro lugar del organismo”, añadió.

La visita del papa León XIV a la Argentina se realizará del 8 al 11 de noviembre de 2026 Michael Kappeler - dpa DPA

Para el especialista, la información disponible permite pensar que se trata de una lesión de aparición reciente.

“Yo creo que es un nódulo nuevo y que requiere tratamiento. Seguramente se hizo radiografías en el pasado. Creo que se va a resolver felizmente”, concluyó Luna

El papa León XIV se someterá “en los próximos días” a la intervención quirúrgica para extirpar el nódulo antes se su visita a la Argentian del 8 al 11 de noviembre. El director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni precisó que el post-operatorio del papa León XIV será de una semana.