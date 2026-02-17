Casi pierdo la lengua por un cáncer y ahora alerto a otros hombres sobre el riesgo del virus del papiloma humano

Un padre de dos hijos estuvo a punto de perder la lengua después de que un pequeño bulto debajo de su mandíbula resultara ser cáncer. Anthony Perriam acudió a su médico de cabecera tras notar el bulto por primera vez, y pocas semanas después le diagnosticaron un cáncer de cabeza y cuello relacionado con el virus del papiloma humano (VPH).

El VPH es un grupo común de virus que afectan la piel y que no causan problemas en la mayoría de las personas, pero ciertos tipos pueden causar cáncer o verrugas genitales. “Solo había oído hablar del VPH en relación con el cáncer de cuello uterino. No tenía ni idea de que pudiera causar cánceres como este, especialmente en hombres”, explicó Anthony, de la localidad galesa de Cardiff.

Este artículo contiene imágenes que algunas personas pueden encontrar perturbadoras.

Anthony añadió: “Me considero afortunado de poder seguir comiendo y hablando, pero si lo hubiera dejado pasar más tiempo, podría haber perdido la lengua o incluso haber muerto”. La mayoría de las personas que se infectan con el VPH eliminan el virus de su organismo, según el Servicio Nacional de Salud de Gales (NHS Wales).

Sin embargo, puede causar verrugas genitales o incluso derivar en cáncer, con mayor frecuencia de cabeza y cuello en hombres, y de cuello uterino en mujeres.

En muchos países se recomienda la vacuna contra el VPH para niños de 12 y 13 años y para personas con mayor riesgo de contraer el virus. “Si notas un bulto, aunque no duela, haz que te lo revisen”, dijo Anthony. “No se habla lo suficiente de este tipo de cáncer, especialmente entre los hombres. La detección temprana realmente salva vidas”, dijo.

Finalmente se descubrió un tumor en la base de la lengua de Anthony. Anthony Perriam

A pesar de no presentar ningún síntoma, una tomografía computarizada, una biopsia y una resonancia magnética confirmaron la enfermedad en marzo de 2023. “En ese momento tenía un hijo de 3 años y otro de 6. Mi primer pensamiento no fue en mí, sino en ellos. Estaba completamente aterrorizado por ellos”, dijo el hombre de 41 años.

A Anthony le extirparon 44 ganglios linfáticos del cuello, y el tumor primario en la base de la lengua, finalmente se localizó mediante cirugía asistida por robot. “Me dijeron que lo habían detectado justo a tiempo”, comentó y añadió: “Uno de los ganglios linfáticos estaba a punto de romperse. Si hubiera avanzado un poco más, se podría haber extendido”.

Anthony se sometió a una tomografía computarizada y a una resonancia magnética antes de que se confirmara su cáncer. Anthony Perriam

La radioterapia y la quimioterapia fueron duras, y Anthony perdió 22 kilos de peso. “Perdí toda la saliva”, dijo. “Incluso beber era difícil, ya que todo se convertía en polvo en mi boca”, marcó.

“Estaba tan débil que finalmente necesité una silla de ruedas. Que me llevaran en silla de ruedas por el pasillo hasta la sala de radioterapia estaba empezando a afectar mi salud mental. Pero mi familia me dio la motivación para superarlo y quería vivir para celebrar mi 40 cumpleaños”, recordó.

¿Qué es el VPH?

El VPH afecta a la piel y existen más de 100 tipos diferentes. Se puede contraer por contacto piel con piel en la zona genital, relaciones sexuales vaginales, anales u orales, y al compartir juguetes sexuales. La vacuna tiene mayor eficacia cuando se administra a niños de 12 y 13 años.

El Hospital Universitario de Gales afirma que la vacuna ha reducido las tasas de cáncer de cuello uterino en casi un 90% en mujeres de veintitantos años desde su introducción en 2008.

Durante la operación, los cirujanos le extirparon 44 ganglios linfáticos de su cuello. Anthony Perriam

Sandeep Berry, otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello del Servicio de Salud de Cardiff y Vale, instó a los padres a animar a sus hijos a vacunarse. “La vacuna contra el VPH se utilizó en todo el mundo durante años, es segura y eficaz”, explicó.

“Ayuda a que los niños y las niñas se mantengan sanos, previene el cáncer relacionado con el VPH y fortalece la salud pública en general”, remarcó y cerró: “La vacuna se administra en el octavo año de escolaridad, ya que es cuando el sistema inmunitario responde con mayor intensidad, antes de que comience la actividad sexual”.

Por Leigh Boobyer