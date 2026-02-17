“Mi padre fue el tirador”: qué se sabe de la autora del ataque en un partido de hockey sobre hielo de Estados Unidos

RHODE ISLAND, Estados Unidos.– Un tiroteo ocurrido el lunes por la tarde durante un partido juvenil de hockey sobre hielo en la ciudad de Pawtucket, en Rhode Island, dejó al menos tres muertos –incluido la atacante– y otras tres gravemente heridas, en un episodio que las autoridades investigan como una posible disputa familiar. La agresora murió en el lugar tras sufrir una herida de bala aparentemente autoinfligida.

La jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, confirmó que el atacante fue identificado como Robert Dorgan, de 56 años, quien también utilizaba el nombre de Roberta Esposito. Según las primeras investigaciones, la mujer transgénero asistía al evento deportivo para presenciar el partido de hockey de un familiar cuando abrió fuego dentro de la Dennis M. Lynch Arena, donde se disputaba un encuentro entre equipos escolares de Coventry y Blackstone Valley.

De acuerdo con la policía, dos personas murieron en el lugar –entre ellas la victimaria– y una tercera falleció posteriormente en el hospital, mientras que otras tres personas permanecen internadas en estado crítico. Entre los fallecidos podría encontrarse una niña, según informó la oficina del alcalde local.

Goncalves indicó que el hecho “parece haber sido dirigido” y que todo apunta a un conflicto familiar como desencadenante del ataque, aunque aún no se ha determinado un motivo definitivo. Una fuente federal citada por medios locales sostuvo que el agresor habría disparado contra la madre de sus hijos, sus tres hijos y un amigo de la familia antes de quitarse la vida, en lo que se investiga como un posible caso de violencia doméstica.

El episodio se desarrolló en medio de decenas de estudiantes, familiares y espectadores que asistían al torneo interescolar. Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que se escuchan alrededor de once disparos, tras lo cual jugadores y asistentes se arrojan al piso para protegerse o huyen de las gradas. Algunos atletas que permanecían sobre el hielo se dirigieron rápidamente hacia las barreras de protección antes de escapar hacia los vestuarios, mientras que otros abandonaron incluso sus patines para poder salir del lugar.

Un testigo aseguró que el padre de uno de los jugadores logró desarmar a la atacante en un primer momento, pero que esta sacó una segunda arma y continuó disparando.

Tras el ataque, un grupo de estudiantes se refugió en una farmacia cercana, donde el personal activó un protocolo de cierre de emergencia y dio aviso a las autoridades. Afuera del estadio, familias entre lágrimas y jugadores de secundaria aún vestidos con sus uniformes se abrazaban mientras eran evacuados de la zona.

La hija de la atacante confirmó posteriormente ante la prensa que su padre había sido el autor del tiroteo.

“Mi padre fue el tirador”, dijo. “Le disparó a mi familia, y ahora está muerto”, declaró al salir de la comisaría de Pawtucket, visiblemente afectada. La mujer señaló además que Dorgan padecía problemas de salud mental y que estaba “muy enfermo”, aunque no brindó más detalles.

El alcalde de Pawtucket, Don Grebien, calificó el hecho como una tragedia. “Son chicos de secundaria que estaban participando en un evento deportivo mientras sus familias los acompañaban. Era un momento de diversión que terminó de la peor manera”, lamentó. Mientras tanto, las autoridades trabajan para establecer una cronología precisa y determinar las circunstancias que llevaron al ataque.

Registros judiciales citados por medios locales indican que Dorgan había estado involucrado en disputas familiares en los últimos años.

En 2020, informó a la policía que se había sometido a una cirugía de reasignación de género y denunció que su suegro pretendía expulsarlo del hogar familiar por ese motivo. En ese mismo período, también acusó a su madre de agresión, aunque ambos casos fueron posteriormente desestimados por la Justicia.

Documentos de divorcio presentados por su entonces esposa mencionaban inicialmente la cirugía de reasignación de género junto con rasgos de trastorno de personalidad como parte de los fundamentos de la separación, que finalmente se concretó en 2021 bajo la causal de diferencias irreconciliables. En ese momento, Dorgan residía en Jacksonville, Florida, donde trabajaba como camionero.

Las autoridades no han establecido si estos antecedentes están directamente vinculados con el ataque del lunes. Los investigadores continúan tomando declaraciones a testigos y analizando grabaciones del interior del estadio para reconstruir la secuencia de los hechos.

El tiroteo se produjo casi dos meses después de otro episodio de violencia armada que conmocionó al estado de Rhode Island, cuando un atacante mató a dos estudiantes e hirió a otros nueve en la Universidad de Brown, antes de asesinar también a un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts y suicidarse posteriormente.

