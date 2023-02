Caso Astesiano: condenan al exjefe de custodia de Lacalle Pou a cuatro años y medio de prisión

escuchar

MONTEVIDEO.- El exjefe de la custodia del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, fue condenado a una pena de cuatro años y medio de prisión y a una multa de casi 4000 dólares, imputado por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, violación de secreto y conjunción de interés público. El juez Alejandro Asteggiante avaló así el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la fiscal Gabriela Fossati y la defensa del custodio, en la causa judicial que más incomoda al mandatario.

Al iniciar la audiencia, la fiscal Fossati señaló que solicitó esta instancia por “múltiples objetivos”, y que el acuerdo con la defensa de Astesiano va a tener como alcance “todas las causas”.

La magistrada detalló que la investigación comenzó en Identificación Civil por las partidas de nacimiento apócrifas usadas por ciudadanos rusos. En la imputación inicial se entendía que el exjefe de la custodia presidencial estaba vinculado a clasificaciones de documentos, pero “no cumplió con tarea en esta causa” y quedó “afuera del delito de suposición de estado civil”, señaló la fiscal.

Fossati comentó que la defensa de Astesiano “cambió la estrategia” durante el proceso. En un inicio, Astesiano se mostró “reticente” y “luego colaboró con la investigación”.

El acuerdo, señaló Fossati, alcanza a todos los delitos. Existen casos en los que no se comprobó la existencia de ningún delito, como el pedido de permiso que realizó un exjugador de Peñarol para abrir un boliche en Canelones, o el contacto con Henry de León por una multa a su empresa de seguridad.

Fossati especificó que Astesiano ha sufrido una “investigación paralela” por parte de los medios de comunicación con hechos que no configuran delitos, dijo. “Astesiano no cumplía en la mayoría de los planteos”, añadió.

La fiscal dijo que se “valora” la colaboración de Astesiano y su confesión, como razón principal para llegar a este acuerdo. La defensa del exfuncionario manifestó su conformidad con el acuerdo.

El abogado de Astesiano pidió también que finalicen las medidas de seguridad que pesan sobre su defendido en la cárcel, que “restringen su movilidad”. “Astesiano quiere ser un recluso más”, dijo Marcos Prieto. El condenado será trasladado a la Unidad 6 de Punta de Rieles.

El juez Asteggiante condenó a Astesiano por los delitos que le imputó la fiscal Fossati y le impuso la pena de cuatro años y seis meses de prisión, más una multa de 100 unidades reajustables, lo que equivale a unos 150.000 pesos uruguayos (alrededor de 3800 dólares).

En diálogo con la prensa, Fossati dijo que se trata de un acuerdo “muy importante”, ya que el condenado “asume la responsabilidad” y se le impone una pena “muy severa”. La magistrada comentó que se utilizó “toda la evidencia” y que “todos los hechos fueron valorados”. “Aquellos que no tienen apariencia delictiva no fueron valores porque no corresponde”, añadió.

La fiscal agregó que este acuerdo es “exclusivo” entre Astesiano y la Fiscalía, y que “todas las demás causas siguen abiertas”.

El País (Uruguay)

