Hizo un reportaje contra Trump, el FBI allanó su casa y hoy fue reconocida con un premio Pulitzer

La periodista de The Washington Post Hannah Natanson ganó este martes el Premio Pulitzer en la categoría Servicio Público por investigar los esfuerzos del gobierno de Donald Trump de reducir la cantidad de empleados federales y recortar programas. Por este mismo reportaje, su casa había sido allanada por el FBI y sus dispositivos, incluido su celular, secuestrados en enero.

Un video que se viralizó en redes sociales mostró el momento en el que anunciaron el reconocimiento y Natanson se quiebra mientras sus colegas la aplauden en medio de la redacción. Entre lágrimas, sonríe tras meses de incertidumbre al estar bajo el ojo de la administración de Trump.

Según la página de los premios Pulitzer, los galardones más prestigiosos del periodismo estadounidense, la categoría Servicio Público reconoce al medio que representa “un ejemplo destacado de servicio público meritorio mediante el uso de sus recursos periodísticos”. La categoría es reconocida por muchos como la más importante de los premios.

La periodista Hannah Natanson

Durante la ceremonia, la administradora de los premios, Marjorie Miller, dijo que los galardones “defienden el debate público y se oponen a la censura” y denunció que “el acceso de los medios a la Casa Blanca y al Pentágono está restringido, la libertad de expresión es cuestionada en las calles y el presidente de Estados Unidos ha presentado demandas por miles de millones de dólares por difamación” a medios estadounidenses.

Este año, el premio Pulitzer al periodismo de servicio público fue otorgado a The Washington Post. “Por desvelar el secretismo que rodeaba la caótica reforma de las agencias federales llevada a cabo por la administración de Trump y por documentar con gran detalle el impacto humano de los recortes y las consecuencias para el país”, señalaron en el sitio oficial.

Debajo, adjuntaron una serie de reportajes escritos por Natanson donde investigaba los recortes en la burocracia estatal y las reformas que hizo del gobierno a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido en ese entonces por el magnate Elon Musk. Su trabajo implicó estar en contacto con más de 1000 fuentes gubernamentales confidenciales. El premio, aun así, se entrega a The Post como institución, e incluye la colaboración en esos trabajos de Meryl Kornfield y el exredactor Jeff Stein.

El momento en el que Hannah Natanson se entera que ganó un Pulitzer

La emoción de la periodista no sorprende teniendo en cuenta el calvario que experimentó en los últimos meses. El pasado 14 de enero agentes del FBI allanaron su casa en Virginia, incautaron sus equipos y citaron a declarar a The Washington Post ese mismo día. Desde la agencia federal argumentaban que el motivo detrás del allanamiento era una investigación sobre un contratista federal acusado de retener ilegalmente material gubernamental clasificado.

“The Washington Post está litigando el caso de Natanson, intentando recuperar sus dispositivos electrónicos y argumentando que las acciones del gobierno constituyen un abuso de poder sin precedentes que podría coartar la capacidad de los periodistas para ejercer su profesión en el futuro“, informaron desde el medio estadounidense.

Desde el diario sostuvieron que la investigación tuvo repercusiones en los círculos de poder de Washington y en los barrios y suburbios de la capital. “Los recortes en la plantilla federal interrumpieron las operaciones cotidianas en todo el país, desde las oficinas de la Seguridad Social hasta los parques nacionales, y paralizaron la asistencia alimentaria internacional y otras formas de ayuda estadounidense en el extranjero”, sumaron. El reportaje también reveló la fuerte influencia de los empresarios de Silicon Valley en el gobierno de Trump.

Una persona entra al edificio donde están las oficinas del periódico Washington Post, en Washington Alex Brandon - AP

El director ejecutivo Matt Murray sostuvo que Natanson fue fundamental para dinamizar la coertura mediática de los homenajeados por su servicio público. “Hannah simplemente se puso manos a la obra. Gracias a su trabajo, se convirtió en una superestrella de The Post y atrajo a mucha gente al mismo tren. Era el tipo de ambición, reinvención e iniciativa que a menudo ha hecho que The Post siga prosperando. Y, como ven, nació una estrella”.

La noticia surge en una época turbulenta para el medio estadounidense: cientos de periodistas abandonaron la redacción en 2025 mediante indemnizaciones por despido voluntario en el verano y, después, por despidos en febrero. Tras ello, el editor y director ejecutivo, William Lewis, renunció, y el director financiero, Jeff D’Onofrio, asumió el cargo de editor y director ejecutivo interino.