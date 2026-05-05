Trump ataca otra vez al papa León XIV antes de la visita de Marco Rubio

ROMA.– A dos días de la misión para recomponer la relación bilateral de su secretario de Estado, Marco Rubio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a atacar al Papa.

El Pontífice “está poniendo en peligro a muchos católicos y a muchas personas”, acusó el mandatario que, como ya había hecho, aseguró que León XIV estaba de acuerdo con que Teherán tenga capacidad nuclear.

“Pienso que está poniendo en peligro a muchos católicos, a muchas personas, pero me imagino que, si dependiera de él, estaría bien que Irán tenga un arma nuclear”, insistió Trump, durante una larga entrevista que concedió al periodista Hugh Hewitt para “The Hugh Hewitt Show”, en el Salem News Channel.

Nuevo ataque de Trump

A lo largo de la entrevista, Trump se refirió a la guerra en Irán, apuntó contra la OTAN a la que volvió a calificar de “tigre de papel”, y renovó sus críticas a Europa por su “decepcionante” actitud.

En tanto, el cuestionamiento al Papa surgió cuando, al referirse al próximo viaje a China del jefe de la Casa Blanca, Hewitt le preguntó por qué el líder de la Iglesia católica nunca menciona a Jimmy Lai, el activista católico de Hong Kong detenido en China.

“Bueno, el Papa prefiere hablar del hecho que para Teherán está bien tener un arma nuclear, y no creo que sea algo positivo”, disparó. Hewitt bromeó enseguida después con el hecho de que el Papa “es de Chicago”.

Trump sonríe mientras participa en una cumbre de pequeñas empresas en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, el 4 de mayo de 2026 KENT NISHIMURA - AFP

El nuevo ataque de Trump causó gran perplejidad en el Vaticano al ocurrir apenas 48 horas antes de la llegada del católico secretario de Estado, Rubio, que, tras un pedido, será recibido por el papa León XIV a las 11 del jueves próximo en la Biblioteca del Palacio Apostólico, tal como confirmó el Vaticano. El objetivo del encuentro es recomponer la relación bilateral, difícil a partir de las deportaciones masivas de inmigrantes en Estados Unidos, una política exterior cuestionada por su belicismo y falta de apego a las leyes internacionales, y alterada por los comentarios posteados por el presidente norteamericano en su red social, Truth, el 12 de abril último, algo sin precedente.

“El Papa ya ha respondido, no añadiría nada”, reaccionó el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado y número dos de Robert Prevost, al ser consultado por la prensa sobre el nuevo ataque, al salir de un evento.

“Él dio una respuesta muy cristiana, diciendo que está cumpliendo con su deber, que es predicar la paz. Que esto guste o no es otra cuestión. Entendemos que no todos comparten la misma opinión; pero digamos que esta es la respuesta del Papa”, agregó. “Él continúa su camino, en el sentido de predicar el Evangelio, la paz, como diría San Pablo, en toda ocasión, oportuna o inoportuna”, sumó, según la agencia ANSA.

El Papa León XIV gesticula al retirarse tras celebrar una misa por nuevas ordenaciones episcopales en la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma, el 2 de mayo de 2026 TIZIANA FABI - AFP

En su primer e inesperado ataque, Trump acusó al primer Papa nacido en Estados Unidos –aunque también de nacionalidad peruana porque allí vivió la mita de su vida sacerdotal–, de ser “débil” en cuanto a la criminalidad, “pésimo en política exterior” y hasta se animó a decir que había sido electo en el cónclave gracias a que él estaba en la Casa Blanca.

Al margen de no digerir las críticas de tres cardenales estadounidenses –Blase Cupich, Robert McElroy y JosephTobin–, que sostienen que no es justa la guerra contra Irán, el magnate reaccionó a los reiterados llamados a la paz hechos por León, que, además había tildado de “inaceptable” su apocalíptica amenaza contra la República Islámica y en una vigilia por la paz, había condenado el “delirio de omnipotencia agresivo” que impulsa las guerras.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con pequeños empresarios en el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca, el 4 de mayo de 2026, en Washington, Estados Unidos Jacquelyn Martin - AP

Entonces, tal como recordó el cardenal Parolin, León aclaró ante periodistas que lo acompañaban en una gira a África que no es un político, que no quería entrar en debate con Trump, pero que tampoco iba a dejar de proclamar el Evangelio y la paz cuando están muriendo niños y ancianos inocentes en las guerras.

Pero, inevitablemente, la polémica siguió creciendo a la distancia, con el vicepresidente JD Vance –católico convertido–, asombrando a muchos al pedirle al Papa agustino que revisara sus conocimientos de teología sobre la guerra justa y que se limitara a hablar de temas de moral.

El Papa León XIV preside la ordenación de cuatro obispos auxiliares de Roma en la Basílica de San Juan de Letrán, el 2 de mayo de 2026 Andrew Medichini - AP

Entonces el también católico y cubano de origen, Rubio, prefirió quedarse sugestivamente callado y no intervenir. Y ahora, en su misión del deshielo, deberá tratar de explicar el nuevo exabrupto de su jefe, que volvió a decir algo totalmente falso ya que León nunca dijo que Irán puede tener armas nucleares. Además, el magisterio de la Iglesia condena tanto el uso como la posesión de armas nucleares.

We look forward to welcoming Secretary Rubio and his team to Rome this week to further strengthen the relationship between the United States and the Holy See.https://t.co/fxftaIOdCY — U.S. in Holy See (@USinHolySee) May 4, 2026

“Esperamos dar la bienvenida al Secretario Rubio y a su equipo a Roma esta semana para fortalecer aún más la relación entre Estados Unidos y la Santa Sede”, auspició en X la embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede.

En declaraciones a Reuters su titular, Brian Burch, adelantó que espera una “conversación franca” entre Rubio y el Papa. “Las naciones tienen divergencias y creo que uno de los modos para superarlas es a través de la fraternidad y un diálogo auténtico”, señaló el diplomático. “Creo que el secretario llega con ese espíritu, para tener una conversación franca sobre la política estadounidense y para comprometerse en un diálogo”, concluyó al respecto.