Orsi también visitó el portaaviones norteamericano USS Nimitz y desató una polémica en Uruguay

MONTEVIDEO.– El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, visitó el sábado un portaaviones norteamericano en las costas de su país y suscitó la polémica entre sus aliados, mientras la guerra estadounidense-israelí con Irán entra en su décima semana sin señales claras de un final a la vista.

Al igual que el presidente argentino, Javier Milei, que visitó la nave norteamericana el jueves junto con altos funcionarios de su gobierno, Orsi estuvo a bordo del USS Nimitz de la Marina estadounidense, uno de los buques de guerra más grandes del mundo.

USS Nimitz wikicommons

El presidente uruguayo estuvo acompañado por el embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi, y altos funcionarios de su gobierno.

“No me gustó”, dijo tras la visita el ministro de Trabajo y Seguridad Social, el dirigente comunista Juan Castillo, quien aseguró además que la visita del presidente daba un “mensaje contradictorio” con la paz.

“La verdad que para nosotros fue muy decepcionante”, dijo por su parte Marcelo Abdala, presidente del Pit-Cnt, la central obrera uruguaya que agrupa casi la totalidad de los sindicatos del país.

El dirigente sindical consideró que la visita de Orsi fue un “gesto contrario a los valores del Uruguay que siempre se ha pronunciado, de acuerdo a sus mejores tradiciones, por la paz y contra la guerra”.

En respuesta, el senador del Partido Colorado de Uruguay, Andrés Ojeda, quien también estuvo a bordo del buque norteamericano, defendió al mandatario uruguayo y dijo en una publicación en redes sociales que era “clave acceder a este nivel de intercambio” con quienes operan “una de las principales herramientas de seguridad y asistencia global del mundo”.

Las reacciones en Uruguay

"Estoy proclamando por la paz, no quiero guerra, no quiero que se ataque a otros países del mundo por pensar lo que piensan o tener la cultura que tienen. Subirse a un barco de guerra no parece ser una buena señal“, señaló el lunes Castillo, quien fue por mucho tiempo el secretario general del Partido Comunista de Uruguay, en diálogo con el programa televisivo Desayunos Informales.

El funcionario insistió no obstante en que Orsi “es el único electo” del gobierno y aseguró que tiene la potestad para decidir sobre sus acciones. “Yo no lo haría, pero el presidente de la República es él”, agregó el ministro.

Orsi saluda a los periodistas a su llegada a la cumbre de la CELAC-ÁFRICA en Bogotá, Colombia, el 21 de marzo de 2026 Ivan Valencia - AP

Para Abdala, el hecho de que la visita del mandatario coincida con la guerra en Medio Oriente desatada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, también agrava la situación.

“Subir a un portaviones norteamericano en estos momentos es un acto penoso”, consideró el dirigente en diálogo con el programa radial Informativo Sarandí.

El imponente portaaviones USS Nimitz tiene casi dos hectáreas de cubierta, pesa 91.400 toneladas y puede transportar unos cinco mil tripulantes Navy.mil

Para Abdala, si el objetivo de Orsi era acercar las posiciones con Washington y favorecer las perspectivas para el comercio, no era necesario “subir a un portaviones, que es un símbolo de guerra”.

Al mismo tiempo, si la voluntad del presidente era dar señales favorables a Washington tras una reciente visita a China, consideró el dirigente sindical, la vía apropiada era organizar una “misión comercial”.

"¿La humanidad va a resolver sus diferencias por la vía de la fuerza, de la guerra? ¿Tenemos que coincidir tranquilamente con eso? ¿O levantamos una voz por la paz?“, cuestionó Abdala.

Orsi al final de la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, en Asunción, en Paraguay, el 17 de enero de 2026 LUIS ROBAYO - AFP

“Estamos decepcionados, consternados. Es incomprensible e inexplicable”, añadió el sindicalista.

Más allá de esta polémica, Abdala reconoció que el presidente uruguayo así como una importante parte de su gabinete participaron de un acto de la central sindical por el Día del Trabajador el viernes pasado.

El dirigente dijo que además de la “declaración clara” que emitió el Pit-Cnt el domingo sobre la visita de Orsi, existe la posibilidad de que se emita otra “más amplia” con la participación de más organizaciones sindicales.

La visita de Milei

El presidente argentino asistió el jueves a una jornada de actividades militares conjuntas entre la Argentina y Estados Unidos mientras el USS Nimitz se encontraba en aguas del Atlántico Sur, en lo que significó una nueva señal de acercamiento de su gobierno a Washington.

Milei visitó el portaviones de la Marina estadounidense junto a su ministro de Defensa, Carlos Presti, y autoridades militares “en un ejercicio que fortalece la cooperación, la interoperabilidad y el trabajo conjunto” de ambos países, informó la cartera de Defensa en X.

Javier Milei en el portaaviones USS Nimitz Presidencia

El Gobierno compartió fotos que muestran a Milei y su hermana Karina junto al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, a bordo de la nave de 333 metros de eslora y casi 77 metros de ancho máximo.

“La presencia del presidente Milei nos recuerda que estamos en una nueva era de relación bilateral, avanzando más allá de la mera cooperación hacia una alineación estratégica profunda“, dijo el embajador norteamericano en un comunicado.

Milei participo de ejercicios navales combinados a bordo del portaaviones USS Nimitz de Estados Unidos Presidencia

Los ejercicios conjuntos se desarrollaron en la zona económica exclusiva argentina en ocasión del tránsito del USS Nimitz y el destructor USS Gridley, según lo dispuesto por decreto por Milei.

Los entrenamientos se realizaron en el marco del llamado “Passing Exercise (Passex) 2026”, un ejercicio que aprovecha el paso de una o más unidades de guerra extranjeras por el litoral marítimo argentino.

El gobierno de Milei también autorizó el ingreso a territorio argentino de medios y personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para el ejercicio conjunto “Daga Atlántica”, un adiestramiento que empezó el 21 de abril y se extenderá hasta el 12 de junio.

Agencia AFP