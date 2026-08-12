Cayó la Bolsa de Brasil y el real se devaluó: las tres razones que sacudieron al mercado

SANTIAGO.- La mayoría de las principales monedas de América Latina subieron el martes en medio de la expectativa de los inversores sobre el dato de inflación en Estados Unidos que se publicó este miércoles. Sin embargo, los activos brasileños tuvieron una fuerte baja del 2,5%, mientras que el dólar subió un 0,98%, hasta los $5,1608 reales.

El Índice Bovespa (Ibovespa), el principal indicador bursátil de Brasil, se hundió un 2,59%, a 167.728 puntos, lo que representa el piso más bajo en seis meses.

Este ⁠miércoles se conoció el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. y el jueves se publicarán los precios al productor, que podrían arrojar luces sobre el futuro de la política monetaria de la Reserva Federal (FED) a medida que se acerca su reunión de septiembre. El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente ​a seis ⁠monedas pares, cotizó estable en ⁠la sesión.

Los activos brasileños tuvieron una fuerte baja del 2,5% Yuki Iwamura - AP

El avance de los precios del petróleo, en medio de las idas y vueltas sobre posibles acuerdos para terminar la guerra en Medio Oriente, reavivó los ​temores sobre las presiones inflacionarias, aunque el crudo cotiza lejos de sus máximos.

El Banco Central, a su vez, alertó el martes sobre la eventual diseminación de los efectos indirectos de los choques relacionados con los precios del ‌petróleo y efectos climáticos, lo que exigiría una “reacción firme” de la política monetaria.

En tanto, la inflación anual en Brasil se desaceleró en julio, mayormente en línea con las expectativas del mercado, según datos de la agencia estatal IBGE, para retornar al rango de tolerancia del Banco Central.

Los operadores de los fondos federales brasileños descontaron una probabilidad del 48% de que ‌la FED suba las tasas de interés en septiembre, frente al 58% de hace una semana. Incluso algunos reportes indicaron ​que el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, dijo que Estados Unidos ​e Irán estaban “cerca de alcanzar algún tipo de acuerdo” para poner fin al conflicto.

A la espera de los números, una encuesta electoral reveló que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva lideraba en las intenciones de voto, con menor ventaja sobre el senador Flavio Bolsonaro en una posible segunda vuelta de cara a las elecciones generales de octubre. De acuerdo con el sondeo de CNT/MDA, Lula obtendría el 48% de los votos en un balotaje ​frente al 39,1% del hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El senador Flavio Bolsonaro y el presidente Lula Da Silva EVARISTO SA - AFP

La inflación en EE.UU.

Mientras tanto, la Bolsa de Nueva York cerró a la baja el martes, a la espera de la publicación de los datos de la inflación de julio en EE.UU. que permitirán a los analistas ajustar sus previsiones sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El Dow Jones perdió un 0,34%, el índice Nasdaq retrocedió un 0,60% y el ampliado S&P 500 cedió un 0,32%. “Es un día marcado por la espera”, resumió Sam Stovall, analista de CFRA.

Finalmente, la inflación en Estados Unidos fue del 3,4% en los doce meses hasta julio, con un incremento mensual del 0,1% respecto a junio, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales.

El dato del IPC fue en línea con las expectativas del mercado, en un contexto de caída de precios de la gasolina por el cese temporal de hostilidades en Medio Oriente entre junio y principios de julio, antes de que se recrudeciera el conflicto

Con información de Reuters y AFP