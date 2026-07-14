Inflación en EE.UU.: una nueva encuesta revela que el aumento de precios es lo que más preocupa a los ciudadanos

La inflación y el aumento de precios encabezaron los temas considerados más importantes por los participantes de una nueva encuesta. El relevamiento se realizó entre el 10 y el 13 de julio, antes de que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) publicara el informe de junio, que mostró una caída mensual del 0,4% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La inflación encabeza las preocupaciones de los estadounidenses

Según datos de la BLS, la baja fue la mayor registrada en un mes desde abril de 2020. El IPC disminuyó un 0,4% en junio respecto de mayo, principalmente por la caída de la energía. La gasolina bajó un 9,7% durante el mes. Sin embargo, el índice general permaneció un 3,5% por encima del nivel registrado un año antes.

De acuerdo con una encuesta de The Economist/YouGov, realizada entre el 10 y el 13 de julio a 1616 ciudadanos estadounidenses adultos, el 30% identificó a la inflación y los precios como el tema más importante para ellos. El margen de error general de la muestra es de aproximadamente 3,3 puntos porcentuales.

La diferencia respecto de las siguientes opciones fue amplia dentro de la muestra. Los empleos y la economía ocuparon el segundo lugar, con el 15%. Después aparecieron la inmigración, con el 9%, y la atención médica, con el 8%.

El estudio mostró que la preocupación por el aumento de precios se extiende a distintos grupos de edad. Entre las personas de 18 a 29 años, el 32% eligió la inflación como principal problema. Entre quienes tienen entre 30 y 44 años, el porcentaje fue del 30%, mientras que en el grupo de 45 a 64 años alcanzó el 32%. Entre los mayores de 65 años la cifra fue del 26%.

La encuesta también reflejó diferencias según el nivel educativo. Entre las personas sin título universitario, el 33% señaló la inflación como el principal desafío de EE.UU. Entre quienes cuentan con estudios universitarios completos, el porcentaje fue del 25%.

En cuanto a los grupos étnicos incluidos en el relevamiento, el 30% de los participantes blancos ubicó a la inflación en el primer lugar. Entre los participantes afroamericanos, la cifra fue del 31%, mientras que entre los hispanos alcanzó el 37%, el valor más alto dentro de los principales grupos raciales y étnicos incluidos en la muestra.

Cómo respondieron los votantes de Trump y Harris

La encuesta reflejó diferencias en las prioridades de quienes apoyaron a Donald Trump y Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, ambos grupos coincidieron en colocar la inflación en el primer lugar.

Entre los votantes de Trump, el 30% la eligió como la principal preocupación. La inmigración apareció en segundo lugar, con el 20%, frente al 1% registrado entre quienes afirmaron haber votado por Harris.

El estudio mostró que la preocupación por el aumento de precios se extiende a distintos grupos de edad (AP foto/Erin Hooley) Erin Hooley - AP

Por su parte, el 27% de quienes apoyaron a Harris también ubicó a la inflación como el tema más importante. Después aparecieron los derechos civiles, con el 12%, y la atención médica, con el 11%.

El sondeo también analizó las respuestas según la identificación partidaria. Entre los republicanos, el 32% mencionó la inflación como la principal preocupación. Entre los demócratas el porcentaje fue del 27%, mientras que entre los independientes alcanzó el 32%.

Un sondeo nacional mostró que el costo de vida sigue al frente de las inquietudes de los estadounidenses (AP Foto/Lindsey Wasson) Lindsey Wasson - AP

Otros asuntos recibieron menos menciones en el conjunto de la muestra. Los impuestos y el gasto gubernamental alcanzaron el 7%, mientras que los derechos civiles y la seguridad nacional obtuvieron un 5% cada uno. El cambio climático y el medio ambiente registraron un 4%.

Qué dice el informe de inflación de junio en EE.UU.

La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se mantuvo sin cambios durante el mes. En la comparación interanual, el índice general aumentó un 3,5%, los alimentos subieron un 3% y la gasolina permaneció un 26,7% por encima de junio de 2025. Estos datos muestran que una caída mensual no significa que los precios hayan regresado a los niveles de años anteriores.