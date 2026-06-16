Cepeda y De la Espriella tienen planes económicos muy distintos, pero lo dos estarán condicionados desde el primer día

BOGOTÁ.– Quienquiera que sea elegido próximo presidente de Colombia en las elecciones de este domingo tendrá un margen limitado para llevar a cabo su agenda económica, coincidieron varios economistas, legisladores e inversionistas, citando los crecientes problemas fiscales y un Congreso dividido que podría dificultar la aprobación de reformas.

Los colombianos elegirán esta semana entre el abogado de derecha Abelardo De La Espriella y el senador de izquierda Iván Cepeda, cuyos planes para la cuarta economía más grande de América Latina divergen marcadamente.

Los mercados financieros apoyan a De La Espriella, un político ajeno al sistema que ha prometido reducir el tamaño del Estado en un 40%, ampliar la base impositiva y recortar los impuestos corporativos para fomentar el empleo privado. También quiere reactivar la exploración petrolera, permitir el fracking para casi duplicar la producción hasta alcanzar 1,3 millones de barriles diarios de petróleo y adoptar una postura más firme contra las guerrillas y los grupos criminales.

“El Estado colombiano, tal como está estructurado actualmente, es financieramente inviable”, afirmó en un discurso reciente.

Los activos colombianos repuntaron después de que De La Espriella ganara la primera vuelta con el 43,7% de los votos frente al 40,9% de Cepeda. Los inversionistas interpretaron el resultado como un indicio de que aumenta la probabilidad de un cambio en las políticas del presidente saliente Gustavo Petro, aliado de Cepeda, cuyos partidarios han celebrado la ampliación de los programas sociales y el éxito en el impulso de la industria manufacturera, el turismo y la agricultura.

“El mercado ya da por sentada la victoria de Abelardo (De La Espriella) incluso antes de la segunda vuelta”, afirmó Thys Louw, gestor de cartera de renta fija de mercados emergentes en Ninety One. “Si Abelardo gana, la reacción del mercado sin duda seguirá siendo positiva... ya que se percibirá que tendrá el mandato de empezar a revertir el daño en el ámbito fiscal y la inversión causados ​​durante el mandato de Petro”.

En la primera vuelta De la Espriella obtuvo el 43,7 % de los votos y Cepeda el 40,9 %. JOAQUIN SARMIENTO - AFP

Cepeda se ha comprometido a profundizar las reformas económicas y sociales de Petro, con especial atención a la reducción de la pobreza. Aumentaría los impuestos a los colombianos más ricos y a las grandes empresas, manteniendo la prohibición de nuevas exploraciones de petróleo y carbón, aunque se muestra abierto al desarrollo de gas y minería.

“Hagamos un pacto tributario, un pacto fiscal, para no tener que recurrir a una reforma que podría resultar impopular entre ciertos sectores de la economía”, declaró Cepeda a Reuters la semana pasada.

La recuperación económica de Colombia tras la pandemia de Covid-19 se ha basado en gran medida en el consumo, el aumento de los salarios y el gasto público. La inversión privada sigue siendo débil y los sectores petrolero y minero han perdido dinamismo.

La economía colombiana creció un 2,6% el año pasado, cifra inferior al promedio del 4% previo a la pandemia, según datos oficiales. A pesar de los pequeños incrementos registrados en 2024 y el año pasado, la inversión privada se mantiene por debajo de los niveles previos al Covid-19 tras una fuerte contracción del 13,4% en 2023, el primer año completo de Petro en el poder.

La economía colombiana creció un 2,6 % el año pasado JUAN BARRETO - AFP

Alejandro Cuadrado, director global de divisas y estrategia para Latinoamérica de BBVA, afirmó que el peso local ya reflejaba más de la mitad de su potencial alcista. Añadió que el mercado podría sobreestimar el alcance del ajuste fiscal que De La Espriella podría implementar.

“El desafío es grande, incluso si el mercado reacciona bien ante una posible victoria de De La Espriella”, dijo Cuadrado. Señaló que De La Espriella probablemente tendría un apoyo limitado en el Congreso, lo que le daría menos margen para realizar ajustes fiscales.

La deuda pública de Colombia ronda el 60% del PBI. Analistas y agencias de calificación señalan que la debilidad de los ingresos públicos y el elevado gasto dificultarán el cumplimiento de la meta de déficit fiscal del 5,3% del PBI este año.

Para evitar la cesación de pagos, el nuevo presidente necesita recortar el gasto en 5600 millones de dólares en 2027 y en 20.000 millones de dólares durante un mandato de cuatro años, lo que equivale a cuatro puntos del PBI, dijo Juan Carlos Ramírez, jefe del Comité Autónomo de Regla Fiscal (CARF).

“Si el gasto sigue aumentando y los ingresos no mejoran, llega un punto en que esas deudas se vuelven impagables”, declaró Ramírez a Reuters.

Múltiples desafíos

Las agencias de calificación rebajaron la calificación crediticia soberana de Colombia el año pasado después de que el gobierno suspendiera los límites al gasto y la deuda. S&P y Fitch llevaron a Colombia aún más lejos en territorio de bonos basura.

“Colombia tiene un historial de reformas tributarias, pero una nueva reforma no está garantizada. De hecho, De La Espriella se ha comprometido a reducir los impuestos, y si bien Cepeda apoya las reformas para aumentar los ingresos, podría tener dificultades para impulsarlas en el Congreso, como sucedió durante la administración de Petro”, señaló Fitch.

Los mercados podrían volverse más volátiles si se disputan las elecciones. Cepeda cuestionó las supuestas irregularidades de la primera vuelta antes de aceptar los resultados. De La Espriella denunció la supuesta presión de grupos armados.

La inversión se ha desplazado hacia los mercados de capitales y se ha alejado de los sectores productivos debido a la incertidumbre jurídica, la inseguridad y la extorsión, según declaró a Reuters Bibiana Taboada, miembro del consejo del Banco Central.

Abelardo de la Espriella, del movimiento Salvadores de la Patria JOAQUIN SARMIENTO - AFP

“Quienquiera que llegue a la presidencia se enfrentará a múltiples desafíos, uno de ellos será reactivar el crecimiento de la capacidad productiva de la economía”, afirmó. “Será fundamental generar confianza en que volverá la estabilidad macroeconómica que caracterizó a Colombia”.

Algunas empresas colombianas que habían buscado crecer en el extranjero están considerando nuevamente la inversión nacional, ya que las elecciones plantean la posibilidad de un cambio de política, dijo Paul Dmitriev, cogestor de cartera y analista sénior de Global X.

“Ninguna empresa estaba realizando inversiones de capital a nivel nacional”, dijo Dmitriev refiriéndose a una visita realizada anteriormente durante la administración de Petro. “Y ahora... ha habido un resurgimiento, y, ‘de acuerdo, veo una oportunidad para el cambio, y veo una oportunidad para invertir a nivel nacional’”.

La reactivación de las inversiones energéticas requeriría estabilidad institucional y una visión a largo plazo, afirmó Nelson Castaneda, del grupo industrial energético Campetrol. Calificó la reactivación como “fundamental para garantizar la seguridad y la soberanía energética del país”.

Según economistas de Deutsche Bank, una victoria de Cepeda probablemente perjudicaría la confianza en las perspectivas económicas de Colombia, mientras que un gobierno de De La Espriella podría formar una coalición legislativa funcional para lograr un ajuste macroeconómico, aunque probablemente no suficiente para estabilizar la deuda.