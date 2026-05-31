Quién ganó las elecciones para presidente en Colombia 2026
Debido a que ningún candidato consiguió la cantidad de votos necesaria para ganar en primera vuelta, los colombianos deberán volver a las urnas para definir al próximo presidente en el balotaje del 21 de junio
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Con el 97,58% de las mesas escrutadas y tras una jornada electoral marcada por una alta polarización en los conteos, quien se impuso en las elecciones en Colombia 2026 fue Abelardo de la Espriella, el candidato de la derecha, con el 43,77% de los votos (10.118.924 sufragios). Segundo quedó el oficialista Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, con el 40,88% de los votos (9.451.732 sufragios).
Debido a que ningún candidato consiguió la cantidad de votos necesaria para ganar en primera vuelta, los colombianos deberán volver a las urnas para definir al próximo presidente en el balotaje del 21 de junio.
El actual mandatario, Gustavo Petro, no pudo postularse a la reelección debido a que la Constitución Política de Colombia prohíbe explícitamente la permanencia o el regreso de un jefe de Estado al poder. Tras una reforma constitucional aprobada en 2015, el país eliminó de forma definitiva la reelección presidencial (artículo 197), lo que blinda el principio de alternancia democrática y limita el mandato ejecutivo a un único periodo de cuatro años sin excepciones.
Entre los desafíos más urgentes que deberá enfrentar quien gane como presidente en el balotaje, está que el país tiene una de las deudas públicas más altas de América Latina, un déficit fiscal del 6,4%, problemas estructurales en los sistemas de salud y educativo. Además, la violencia armada continúa siendo una problemática vigente en Colombia.
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