LA NACION

Quién ganó las elecciones para presidente en Colombia 2026

Debido a que ningún candidato consiguió la cantidad de votos necesaria para ganar en primera vuelta, los colombianos deberán volver a las urnas para definir al próximo presidente en el balotaje del 21 de junio

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Lucía Falotiche
RedactoraLucía Falotiche
Abelardo de la Espriella, el candidato de la derecha, se impuso con el 43,77% de los votos (10.118.924 sufragios). Segundo quedó Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, con el 40,88% de los votos (9.451.732 sufragios) (Foto: X/@ABDELAESPRIELLA Instagram/@ivancepedacastr)
Abelardo de la Espriella, el candidato de la derecha, se impuso con el 43,77% de los votos (10.118.924 sufragios). Segundo quedó Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, con el 40,88% de los votos (9.451.732 sufragios) (Foto: X/@ABDELAESPRIELLA Instagram/@ivancepedacastr)

Con el 97,58% de las mesas escrutadas y tras una jornada electoral marcada por una alta polarización en los conteos, quien se impuso en las elecciones en Colombia 2026 fue Abelardo de la Espriella, el candidato de la derecha, con el 43,77% de los votos (10.118.924 sufragios). Segundo quedó el oficialista Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, con el 40,88% de los votos (9.451.732 sufragios).

Debido a que ningún candidato consiguió la cantidad de votos necesaria para ganar en primera vuelta, los colombianos deberán volver a las urnas para definir al próximo presidente en el balotaje del 21 de junio.

Imagen creada por la campaña del candidato Abelardo De la Espriella, alias "El Tigre"
Imagen creada por la campaña del candidato Abelardo De la Espriella, alias "El Tigre"IG

El actual mandatario, Gustavo Petro, no pudo postularse a la reelección debido a que la Constitución Política de Colombia prohíbe explícitamente la permanencia o el regreso de un jefe de Estado al poder. Tras una reforma constitucional aprobada en 2015, el país eliminó de forma definitiva la reelección presidencial (artículo 197), lo que blinda el principio de alternancia democrática y limita el mandato ejecutivo a un único periodo de cuatro años sin excepciones.

Entre los desafíos más urgentes que deberá enfrentar quien gane como presidente en el balotaje, está que el país tiene una de las deudas públicas más altas de América Latina, un déficit fiscal del 6,4%, problemas estructurales en los sistemas de salud y educativo. Además, la violencia armada continúa siendo una problemática vigente en Colombia.

Por Lucía Falotiche
Más leídas de El Mundo
  1. Trump entra de lleno en la campaña brasileña y pone a Lula contra las cuerdas por el crimen organizado
    1

    Trump entra de lleno en la campaña brasileña y pone a Lula contra las cuerdas por el crimen organizado

  2. Un pequeño país sudamericano emerge como ganador inesperado de la guerra con Irán
    2

    Guyana se consolida como la economía de más rápido crecimiento en el mundo

  3. Los tabúes presidenciales que está rompiendo Trump e inquietan a una prestigiosa experta
    3

    Anne Applebaum: “La gente está empezando a ver la escala de la corrupción de Trump”

  4. Fragmentada y en crisis tras perder su hegemonía, la derecha colombiana se alinea con un outsider
    4

    Fragmentada y en crisis tras perder su hegemonía, la derecha colombiana se alinea con un outsider