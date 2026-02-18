Cercanos al Kremlin, Hungría y Eslovaquia suspenden el envío de diésel a Ucrania tras una acusación a Zelensky

BUDAPEST.– Hungría decidió suspender sus envíos de diésel a la vecina Ucrania hasta que se reanude el suministro de petróleo ruso a través de un oleoducto que cruza territorio ucraniano.

Los envíos de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia se han visto interrumpidos desde el 27 de enero, después de lo que, según autoridades ucranianas, fueron ataques rusos que dañaron el oleoducto Druzhba, que transporta crudo ruso hacia Europa Central.

Hungría y Eslovaquia -con gobiernos cercanos al Kremlin-, eximidas temporalmente de una política de la Unión Europea que prohíbe las importaciones de petróleo ruso, acusaron a Ucrania, sin aportar pruebas, de retrasar deliberadamente los suministros.

En un video publicado el miércoles en redes sociales, el ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, afirmó que la interrupción de las entregas de petróleo fue “una decisión política tomada por el propio presidente ucraniano”.

Ucrania ha negado esas acusaciones.

Szijjarto añadió que Hungría cuenta con reservas de petróleo suficientes para más de tres meses y que su seguridad energética está garantizada.

Mientras casi todos los países de Europa redujeron de forma significativa o cesaron por completo las importaciones de energéticos rusos, Hungría -miembro de la Unión Europea y de la OTAN- mantuvo e incluso incrementó su importación de petróleo y gas rusos desde que Moscú inició su guerra en Ucrania en febrero de 2022.

El primer ministro nacionalista húngaro, Viktor Orban, sostiene desde hace tiempo que los combustibles fósiles rusos son indispensables para su economía y que adoptar energéticos procedentes de otros lugares provocaría un colapso económico inmediato, un argumento que algunos expertos cuestionan.

Considerado ampliamente como el mayor defensor del Kremlin en la Unión Europea, Orban se opone con firmeza a los esfuerzos del bloque por sancionar a Moscú por su invasión y arremete contra los intentos de afectar los ingresos energéticos que ayudan a Rusia a financiar la guerra.

Ante lo que promete ser la elección más difícil de sus últimos 16 años en el poder el próximo 12 de abril, Orban lanzó una agresiva campaña antiucraniana y antieuropea, con la que busca convencer a los votantes de que el país vecino supone un riesgo existencial para Hungría y de que él es el único garante de su seguridad.

En Eslovaquia, el gobierno del primer ministro Robert Fico anunció una respuesta similar. La refinería estatal Slovnaft suspenderá las exportaciones de diésel para priorizar el suministro interno, y Eslovaquia también ha liberado 250.000 toneladas de petróleo de sus reservas de emergencia.

“Slovnaft detiene la exportación de diésel a Ucrania y cualquier otro tipo de exportación, y todo lo que procese ahora en Eslovaquia se destinará al mercado eslovaco”, dijo Fico.

Pedido a Croacia

Tras la interrupción de los suministros de petróleo del Druzhba a finales de enero, el gobierno de Hungría pidió a la vecina Croacia que permitiera que el petróleo ruso entregado por mar se bombeara a refinerías de Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Adria.

El ministro de Economía de Croacia, Ante Susnjar, dijo que su país no permitiría que se pusieran en riesgo los suministros energéticos en Europa Central, pero rechazó la solicitud de Hungría.

En un mensaje publicado el lunes en X, Susnjar señaló que ya “no quedan excusas técnicas para seguir atados al crudo ruso para ningún país de la Unión Europea”.

“Un barril comprado a Rusia puede parecer más barato para algunos países, pero ayuda a financiar la guerra y los ataques contra el pueblo ucraniano”, escribió.

El jefe de gobierno de Croacia, Andrej Plenkovic, es un líder proeuropeo de centroderecha que lidera la Unión Democrática Croata (HDZ), con un enfoque en el conservadurismo moderno y moderado. Como primer ministro desde 2016, priorizó el fortalecimiento del papel de Croacia en la Unión Europea, incluyendo la integración en la eurozona y el espacio Schengen, al tiempo que posiciona al partido como “libre de extremismos”.

