Revelan que militares rusos fueron entrenados en secreto en China para combatir en Ucrania

KIEV.- Las fuerzas armadas chinas entrenaron en secreto a unos 200 militares rusos en China a finales del año pasado, y algunos de ellos regresaron desde entonces para luchar en Ucrania, según tres agencias de inteligencia europeas y documentos consultados por Reuters.

Si bien China y Rusia realizaron varios ejercicios militares conjuntos desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú en 2022, Pekín declaró repetidamente que es neutral en el conflicto y se presenta como un mediador de paz.

Las sesiones de entrenamiento encubiertas, que se centraron principalmente en el uso de drones, quedaron plasmadas en un acuerdo bilingüe ruso-chino firmado por altos oficiales rusos y chinos en Pekín el 2 de julio de 2025.

El acuerdo, revisado por Reuters, estipulaba que unos 200 soldados rusos serían entrenados en instalaciones militares ubicadas en lugares como Pekín y la ciudad oriental de Nankín. Según las fuentes, un número similar de soldados posteriormente recibió entrenamiento en China.

El acuerdo también estipulaba que cientos de soldados chinos recibirían entrenamiento en instalaciones militares en Rusia.

La cooperación militar entre China y Russia se profundiza en plena guerra en Ucrania Russian Defense Ministry Press S

Según un funcionario de inteligencia, al entrenar a personal militar ruso a nivel operativo y táctico que luego participa en Ucrania, China está mucho más directamente involucrada en la guerra en el continente europeo de lo que se creía anteriormente.

Los ministerios de defensa de Rusia y China no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre los detalles expuestos en este artículo.

“En lo que respecta a la crisis de Ucrania, China ha mantenido consistentemente una postura objetiva e imparcial y ha trabajado para promover las conversaciones de paz. Esto es coherente y evidente, y la comunidad internacional lo reconoce", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores chino en un comunicado a Reuters. “Las partes involucradas no deberían avivar deliberadamente la confrontación ni culpar a otros”.

Los servicios de inteligencia hablaron bajo condición de anonimato para poder tratar información sensible.

Las potencias europeas, que ven a Rusia como una importante amenaza para la seguridad, han observado con recelo las relaciones cada vez más estrechas entre Rusia y China, la segunda economía más grande del mundo y un importante socio comercial de la Unión Europea.

Los dos países anunciaron una alianza estratégica sin límites días antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022 y se comprometieron a realizar ejercicios militares para ensayar la coordinación entre sus fuerzas armadas. Mientras Occidente intentaba aislar a Rusia, China le brindó apoyo comprando su petróleo, gas y carbón.

El líder chino Xi Jinping recibirá al presidente ruso Vladimir Putin este martes y miércoles, menos de una semana después de la visita de alto perfil del presidente estadounidense Donald Trump.

China y Rusia presentaron el viaje de Putin, su 25ª visita a China, como una prueba más de su alianza “a prueba de todo”, incluso mientras Occidente insta a Pekín a presionar a Moscú para que ponga fin a su guerra en Ucrania.

Guerra de drones

Los drones han demostrado ser un arma vital en Ucrania.

Ambos bandos utilizan modelos de largo alcance para atacar objetivos situados a cientos de kilómetros de distancia, mientras que en el campo de batalla, drones más pequeños, controlados a distancia por pilotos que utilizan equipos de visión en primera persona (FPV) y armados con explosivos, dominan el cielo, lo que dificulta el desplazamiento de vehículos blindados o infantería.

En septiembre, Reuters informó que expertos de empresas privadas chinas habían realizado trabajos de desarrollo técnico de drones militares para un fabricante ruso de drones de ataque, según fuentes europeas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró entonces desconocer dicha colaboración.

El uso de drones redefine el campo de batalla y acelera la cooperación técnica Chen Bin - XinHua

Las dos empresas mencionadas en el artículo fueron sancionadas por la UE el mes pasado.

Según el acuerdo de entrenamiento revisado por Reuters, los rusos recibirían formación en disciplinas como drones, guerra electrónica, aviación militar e infantería blindada. El acuerdo prohibía cualquier cobertura mediática de las visitas en ambos países y estipulaba que no se debía informar a terceros.

Las visitas de tropas chinas a Rusia para recibir entrenamiento se han estado realizando al menos desde 2024, pero el entrenamiento de personal ruso en China es algo nuevo, según informaron dos agencias de inteligencia.

Si bien Rusia cuenta con una amplia experiencia de combate en Ucrania, la vasta industria china de drones ofrece conocimientos tecnológicos y métodos de entrenamiento avanzados, como simuladores de vuelo, según indicaron.

El Ejército Popular de Liberación de China no ha librado una guerra importante en décadas, pero se ha expandido rápidamente en los últimos 20 años y ahora rivaliza con el poderío militar de Estados Unidos en algunas áreas.

Soldados entrenados en China habrían regresado al frente en regiones ocupadas Russian Defense Ministry Press S

Según informaron las dos agencias de inteligencia, un número significativo de militares rusos que recibieron entrenamiento en China eran instructores militares de alto rango, con capacidad para transmitir conocimientos a lo largo de la cadena de mando.

Una de las agencias afirmó haber confirmado la identidad de un pequeño grupo de militares rusos que se entrenaron en China y que, desde entonces, han participado directamente en operaciones de combate con drones en las regiones ucranianas ocupadas de Crimea y Zaporiyia.

Según la agencia, el rango de esas personas oscilaba entre sargento subalterno y teniente coronel.

Los nombres de estas personas aparecían en un documento militar ruso al que tuvo acceso Reuters, en el que se indicaba que los militares se dirigían a China. Reuters no pudo confirmar de forma independiente la posterior participación de estas personas en la guerra de Ucrania.

La misma agencia de inteligencia afirmó que era muy probable que muchos de los que se entrenaron en China hubieran ido a Ucrania.

Morteros y simuladores de vuelo

Informes militares internos rusos revisados ​​por Reuters describieron cuatro de las sesiones de entrenamiento para las tropas rusas en China después de que se hubieran llevado a cabo.

Un informe fechado en diciembre de 2025 describía un curso de entrenamiento sobre guerra de armas combinadas para unos 50 militares rusos en la filial de la Academia de Infantería del Ejército Popular de Liberación en Shijiazhuang.

Según el informe, el curso consistía en entrenar a los soldados para disparar morteros de 82 mm utilizando vehículos aéreos no tripulados para identificar sus objetivos.

Un segundo informe describió el entrenamiento en defensa aérea en una instalación militar, que incluía el uso de fusiles de guerra electrónica, dispositivos de lanzamiento de redes y drones para contrarrestar drones enemigos. Dos funcionarios indicaron que la instalación estaba ubicada en Zhengzhou.

Todos estos tipos de equipos son relevantes para la guerra en Ucrania. Los fusiles de guerra electrónica se apuntan a los drones entrantes para interferir y perturbar sus señales, mientras que se pueden lanzar redes alrededor de los drones para atraparlos cuando se acercan.

Ambas partes utilizan drones aéreos de fibra óptica conectados a sus pilotos mediante un hilo fino que no puede ser interferido electrónicamente. Los drones de fibra óptica suelen operar con un alcance de entre 10 y 20 km, pero algunos pueden llegar hasta los 40 km.

El acuerdo secreto incluyó intercambio de entrenamiento para tropas de ambos países HANDOUT - Russian Defence Ministry

Un tercer informe, fechado en diciembre de 2025 y redactado por un mayor ruso, describía el entrenamiento con drones para personal ruso en el Centro de Entrenamiento de Aviación Militar del Ejército Popular de Liberación (EPL) de Yibin, en la primera brigada. El curso se centraba en presentaciones multimedia e incluía el uso de simuladores de vuelo, entrenamiento en el uso de varios tipos de drones FPV y otros dos tipos de drones, según el informe.

Un cuarto informe describió un curso impartido en noviembre de 2025 en la Universidad de Ingeniería Militar de Nanjing de la Infantería del Ejército Popular de Liberación. La formación abarcó tecnología de explosivos, construcción de minas, desminado y eliminación de municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados.

Este informe incluía fotografías de soldados rusos uniformados recibiendo instrucción de instructores chinos también uniformados. Las imágenes mostraban además a soldados rusos aprendiendo sobre equipos de ingeniería y técnicas para la detección de minas.