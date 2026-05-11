Brote de hantavirus en el crucero: cómo se contagia y cuáles son los síntomas en humanos

Un crucero que partió desde la Ushuaia, Argentina, el 20 de marzo pasado quedó en el centro de una alerta sanitaria internacional tras un brote de hantavirus que ya dejó al menos tres muertos, tres casos positivos y varios sospechosos.

El domingo, el barco desembarcó en Tenerife, donde tres personas repatriadas dieron positivo. Se trata de una mujer francesa cuyo estado se agravó y de dos ciudadanos de Estados Unidos, uno con resultado positivo sin síntomas y otro con manifestaciones leves.

Tras el operativo, que permitió la evacuación de alrededor de 100 pasajeros, el buque será enviado a Países Bajos, con el fin de atravesar un proceso de desinfección.

La evacuacion del curcero

Cómo se contagia el hantavirus y cuáles son los síntomas en humanos

Según los expertos, esta enfermedad zoonótica y causada por el virus Hanta suele aparecer en ámbitos rurales. La transmisión a seres humanos es principalmente por inhalación de polvo contaminado con orina, heces o saliva de roedores. También por contacto directo y mordeduras de los mismos.

Los síntomas en humanos son:

Fiebre superior a 38° C

Cefalea

Escalofríos

Dolores musculares

Náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea

Las náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea son síntomas comunes del hantavirus Shutterstock

El episodio en el crucero ocurre en un contexto de aumento de casos en la Argentina, donde en 2025 se registraron al menos 22 muertes por esta infección, lo que llevó a reforzar las alertas sanitarias y el monitoreo epidemiológico.

El ratón colilargo de los bosques patagónicos, uno de los transmisores de la enfermedad

Cómo se originó el brote en el crucero

El foco se detectó en el crucero MV Hondius, operado por la compañía Oceanwide Expeditions. El primer caso fue el de un pasajero de 70 años, que desarrolló síntomas durante la travesía y murió en el barco. Su cuerpo fue trasladado luego a la isla de Santa Elena.

Su esposa, de 69 años, también se contagió y falleció tras ser evacuada a un hospital en Johannesburgo. Ambos eran oriundos de los Países Bajos. La tercera víctima fatal fue una ciudadana alemana.

El crucero partió el 20 de marzo desde Ushuaia Oceanwide Expeditions

Hantavirus en etapa avanzada

Insuficiencia respiratoria

Shock cardiogénico

Cómo es la transmisión de la enfermedad

Medidas de prevención