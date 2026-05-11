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Brote de hantavirus en el crucero: cómo se contagia y cuáles son los síntomas en humanos

Tres pasajeros contrajeron la enfermedad y murieron y se detectaron nuevos casos; la travesía, que comenzó el 20 de marzo pasado en Ushuaia, culminó este fin de semana en Tenerife y el barco evacuó a 94 pasajeros

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MV Hondius, el crucero en alerta sanitaria por hantavirus
MV Hondius, el crucero en alerta sanitaria por hantavirusOceanwide Expeditions

Un crucero que partió desde la Ushuaia, Argentina, el 20 de marzo pasado quedó en el centro de una alerta sanitaria internacional tras un brote de hantavirus que ya dejó al menos tres muertos, tres casos positivos y varios sospechosos.

El domingo, el barco desembarcó en Tenerife, donde tres personas repatriadas dieron positivo. Se trata de una mujer francesa cuyo estado se agravó y de dos ciudadanos de Estados Unidos, uno con resultado positivo sin síntomas y otro con manifestaciones leves.

Tras el operativo, que permitió la evacuación de alrededor de 100 pasajeros, el buque será enviado a Países Bajos, con el fin de atravesar un proceso de desinfección.

La evacuacion del curcero
La evacuacion del curcero

Cómo se contagia el hantavirus y cuáles son los síntomas en humanos

Según los expertos, esta enfermedad zoonótica y causada por el virus Hanta suele aparecer en ámbitos rurales. La transmisión a seres humanos es principalmente por inhalación de polvo contaminado con orina, heces o saliva de roedores. También por contacto directo y mordeduras de los mismos.

Los síntomas en humanos son:

  • Fiebre superior a 38° C
  • Cefalea
  • Escalofríos
  • Dolores musculares
  • Náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea
Las náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea son síntomas comunes del hantavirus
Las náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea son síntomas comunes del hantavirusShutterstock

El episodio en el crucero ocurre en un contexto de aumento de casos en la Argentina, donde en 2025 se registraron al menos 22 muertes por esta infección, lo que llevó a reforzar las alertas sanitarias y el monitoreo epidemiológico.

El ratón colilargo de los bosques patagónicos, uno de los transmisores de la enfermedad
El ratón colilargo de los bosques patagónicos, uno de los transmisores de la enfermedad

Cómo se originó el brote en el crucero

El foco se detectó en el crucero MV Hondius, operado por la compañía Oceanwide Expeditions. El primer caso fue el de un pasajero de 70 años, que desarrolló síntomas durante la travesía y murió en el barco. Su cuerpo fue trasladado luego a la isla de Santa Elena.

Su esposa, de 69 años, también se contagió y falleció tras ser evacuada a un hospital en Johannesburgo. Ambos eran oriundos de los Países Bajos. La tercera víctima fatal fue una ciudadana alemana.

El crucero partió el 20 de marzo desde Ushuaia
El crucero partió el 20 de marzo desde UshuaiaOceanwide Expeditions

Hantavirus en etapa avanzada

  • Insuficiencia respiratoria
  • Shock cardiogénico
Cómo es la transmisión de la enfermedad
Cómo es la transmisión de la enfermedad

Medidas de prevención

  • Mantener ambientes limpios
  • Ventilar espacios cerrados
  • Sellar orificios en viviendas
  • Utilizar guantes
  • Desinfectar con lavandina
  • Evitar el contacto con roedores
  • Mantener el pasto y las malezas cortas
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