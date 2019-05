China advierte que "tomará medidas" si EE.UU. avanza con los aranceles

Xi, durante el aniversario del acto fundacional del PCCh Fuente: EFE

Representantes de Pekín negocian en Washington un freno de última hora a las nuevas tarifas que Trump activaría mañana

WASHINGTON.- El gobierno chino advirtió ayer que se dispone a "tomar medidas" en caso de la entrada en vigor de los aranceles que anunció Donald Trump y que deberían activarse mañana, en una nueva fase de la guerra comercial que enfrenta a las dos potencias económicas desde el año pasado.

La escalada de tensión "no beneficia a los pueblos de China y de Estados Unidos " ni al resto del mundo, afirmó un vocero del Ministerio de Comercio chino. Y advirtió que, si se implementan los aranceles norteamericanos, "China tendrá que tomar las medidas necesarias".

Las declaraciones coincidieron con la presentación oficial en Estados Unidos de los planes para elevar los aranceles sobre productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares del actual 10% a 25%, según lo había anticipado Trump el fin de semana, en una movida que tiene desde entonces en vilo a los mercados del mundo.

El documento de la Oficina del Representante Comercial apareció en el Registro Federal con el detalle del aumento tarifario previsto para entrar en vigor mañana.

Las dos potencias están enfrentadas por las acusaciones de Washington a Pekín de robar tecnología, obligar a las empresas norteamericanas a revelar secretos comerciales y subsidiar a las empresas tecnológicas chinas en una campaña para desplazar a Estados Unidos como potencia dominante tecnológica. En ese contexto, Trump justificó el nuevo aumento arancelario al acusar a China de no cumplir compromisos asumidos en conversaciones anteriores.

Según fuentes citadas por la agencia Reuters, los anuncios tarifarios tuvieron lugar en respuesta a un cable diplomático que llegó a Washington la noche del viernes, con cambios sistemáticos a un borrador de acuerdo comercial de casi 150 páginas que harían estallar meses de negociaciones.

El documento estaba plagado de revisiones por parte de China que socavaron las demandas centrales de Estados Unidos, según las fuentes. En cada uno de los siete capítulos del borrador, China habría eliminado sus compromisos de cambiar las leyes para resolver las quejas principales que llevaron a Estados Unidos a iniciar la guerra comercial.

La eliminación del lenguaje legal vinculante del borrador habría afectado la máxima prioridad del representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, quien considera que los cambios en las leyes chinas son esenciales para verificar el cumplimiento.

Una fuente del sector privado dijo además que la última ronda de negociaciones no fue muy buena, ya que "China se puso codiciosa". "China renegó de una docena de cosas, si no más [...] Las conversaciones fueron tan mal que la verdadera sorpresa fue que Trump tardara hasta el domingo para estallar", indicó.

Trump sostuvo ayer en Twitter que China intentó retirarse de las negociaciones comerciales y luego volvió porque sus funcionarios tenían la "esperanza de negociar con [el precandidato presidencial] Joe Biden u otro débil demócrata".

"¡Adiviná qué, eso no va a suceder!", dijo Trump y señaló que el viceprimer ministro chino, Liu He, estaba viajando a Washington para hacer un trato en las reuniones que mantendrá entre hoy y mañana con su gobierno. Si bien dejó entrever que las negociaciones aún no están cerradas, se dijo "contento con los más de 100.000 millones de dólares al año en aranceles que llenarán las arcas de Estados Unidos".

El vocero de la cancillería china, Geng Shuang, dijo por su parte que trabajar sobre los desacuerdos en el comercio es un "proceso de negociación" y que China no está "evitando problemas".

Y lo último que necesita son nuevos problemas. En vísperas de la reanudación de las negociaciones, China dio a conocer un brusco freno en abril para sus exportaciones, que retrocedieron el 2,7% interanual. Si se toma en cuenta únicamente las exportaciones a Estados Unidos, la caída fue del 13,2% con respecto a un año atrás.