“Es por el color de su piel y el acento”: Newsom cruza a Trump por los US$70.000 millones extras contra los migrantes

La decisión del presidente Donald Trump de promulgar una ley que destina casi 70.000 millones de dólares adicionales a su agenda de control migratorio generó una inmediata reacción política. Entre las voces críticas apareció la del gobernador de California, Gavin Newsom, quien cuestionó el alcance de la medida y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para los migrantes.

Gavin Newsom cuestionó el nuevo presupuesto destinado al ICE

En la red social X, el mandatario estatal rechazó la ley firmada por Trump, al considerar que la nueva asignación de recursos fortalecerá las capacidades operativas de las autoridades migratorias federales. En su mensaje, Newsom afirmó que la legislación que entrega US$70.000 millones a lo que describió como una “policía privada” destinada a “aterrorizar inmigrantes“.

Newsom criticó el nuevo financiamiento a ICE por parte de Trump Newsom en X

El gobernador sostuvo que la iniciativa no tiene como objetivo principal la protección de las fronteras de EE.UU., sino que apunta a determinados grupos de personas por cuestiones vinculadas a su origen, color de piel o acento. “Piensen en el horror que causó el ICE el verano pasado. Ahora imaginen lo que van a hacer con este tipo de financiación. Es antiamericano”, cerró.

Donald Trump firmó una ley que fortalece su agenda migratoria

De acuerdo con información publicada por Associated Press, el presidente Donald Trump firmó la legislación el miércoles en el Despacho Oval. Así, concretó un incremento de fondos para las agencias encargadas de la aplicación de las leyes migratorias federales.

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La agencia de noticias detalló que el proyecto fue aprobado un día antes por la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, donde logró avanzar por un estrecho margen de 214 votos contra 212, pese a la oposición de los legisladores demócratas.

Con la firma presidencial quedó resuelto un prolongado conflicto político sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), una discusión que se extendió durante casi seis meses y que enfrentó a republicanos y demócratas sobre el rumbo que debía seguir la política migratoria federal.

Cómo se distribuirá el presupuesto aprobado por Trump

Según la información difundida por AP, la nueva legislación concentra los recursos en tareas de control migratorio y aplicación de la ley.

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La distribución de fondos contempla:

US$38.000 millones para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas .

. US$26.000 millones para la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

de Estados Unidos. US$5000 millones adicionales destinados a cubrir gastos imprevistos.

La Casa Blanca indicó que estos recursos permitirán sostener las operaciones de ambas agencias durante los próximos tres años, ya que el esquema aprobado adelanta fondos que normalmente se asignarían de manera anual.