China crece al ritmo más lento en tres años, pero el auge de la IA y los vehículos eléctricos sostiene sus exportaciones

PEKÍN.– La economía china creció en el segundo trimestre al ritmo más lento de los últimos tres años, según cifras oficiales divulgadas este miércoles, aunque las sólidas exportaciones producto del auge de la inteligencia artificial y la fuerte demanda mundial de vehículos eléctricos chinos compensaron los efectos del conflicto en Medio Oriente.

El PBI de la segunda economía mundial avanzó un 4,3% interanual durante el período de abril a junio, informó la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), por debajo de la previsión del 4,5% de un grupo de economistas encuestados por la AFP.

Mujeres pasan junto a un puesto promocional del Mundial de 2026, en el exterior de un centro comercial de Pekín Andy Wong - AP

También se quedó por debajo de la meta anual de 4,5% a 5,0% fijada por Pekín, que es la más baja en décadas.

Dependiente de las exportaciones

Una crisis de varios años en el sector inmobiliario y una caída persistente en el gasto interno han hecho que los líderes del gigante asiático dependan de las exportaciones para cumplir con los objetivos de crecimiento.

Sin embargo, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha puesto en riesgo esas metas, ya que bloqueó el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, una ruta de tránsito vital por la que normalmente pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo.

Buques en construcción en un astillero sobre el río Yangtsé, en Yangzhou - - CN-STR

“La economía ha resistido la presión y se ha mantenido dentro de un rango razonable”, afirmó la ONE en un comunicado.

"La producción y la oferta han crecido con bastante rapidez. La situación del empleo se ha mantenido en general estable. Los precios han subido moderadamente. El comercio exterior ha crecido a buen ritmo. Los nuevos motores de crecimiento se han expandido rápidamente“, agregó el organismo.

No obstante, indicó que “hay muchos factores externos inestables e inciertos, y la contradicción interna de una fuerte oferta y demanda débil es relevante. Se necesita consolidar la base para que la economía mejore".

Trabajadores esperan clientes en una tienda de recuerdos mientras turistas extranjeros recorren la calle comercial Wangfujing, en Pekín Andy Wong - AP

Los datos oficiales también mostraron que las ventas minoristas subieron un 1,0% interanual en junio, por encima del pronóstico recopilado por la agencia financiera Bloomberg, que apuntaba a una merma del 0,1%.

Además, la producción industrial aumentó un 5,3% el mes pasado, también superando el 4,6% previsto por ese mismo medio.

Eslabón débil

La demanda interna, afectada por bajas expectativas de ingresos, permanece como el “eslabón débil” de China, comentó a la AFP Yue Su, de The Economist Intelligence Unit.

Las familias chinas han recortado las grandes compras y su disposición a gastar se ha visto limitada por una prolongada caída del sector inmobiliario y por la incertidumbre sobre empleos y salarios.

“Esperamos por ello que las autoridades pongan más énfasis en fortalecer el consumo en la segunda mitad del año e inicios de 2027“, mediante paquetes de estímulo fiscal o aumento del salario mínimo, agregó la analista.

Un dispositivo de celda solar de alto rendimiento en un laboratorio del Instituto de Química de la Academia de Ciencias de China, en Pekín Jin Liwang - XinHua

Estas cifras, que son objeto de gran atención, se dieron a conocer tras la publicación el martes de datos que mostraban que las exportaciones se dispararon un 27% interanual en junio.

Esa cifra también superó las previsiones, gracias a que el auge mundial de la IA ayudó a impulsar la demanda de chips y equipos informáticos fabricados en China.

Las exportaciones de productos de alta tecnología como vehículos eléctricos, chips informáticos y otros equipos electrónicos también han aumentado con fuerza, ayudadas por un cuantioso apoyo gubernamental desde que los líderes de China han convertido el desarrollo de tecnologías avanzadas en una prioridad máxima.

Un empleado ajustando un robot en Shandong Yobotics Intelligent Robot Co., Ltd., provincia de Shandong Guo Xulei - XinHua

No obstante, algunos economistas se muestran preocupados y sostienen que la economía de China se está volviendo cada vez más desequilibrada, ya que el fuerte apoyo estatal y las inversiones privadas se vuelcan en tecnologías de punta como la IA, los chips informáticos y la robótica, mientras otras áreas como la manufactura de menor valor y las industrias de servicios que crean empleo languidecen.

Así, como ocurre en muchos países, la expansión de la IA y la robótica también ha despertado preocupaciones dentro del país sobre si las empresas crearán suficientes empleos para sostener el crecimiento a más largo plazo.

Agencias AP y AFP