China, Irán y Corea del Norte condenaron el ataque a Venezuela y pidieron por la liberación de Maduro

SEÚL.- Luego del ataque de Estados Unidos en Venezuela y la posterior captura de su presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, varios gobiernos salieron a repudiar el accionar militar norteamericano y a pedir por la liberación del líder chavista. Este domingo se sumaron China, Irán y Corea del Norte, que condenaron el bombardeo y acusaron a la administración de Donald Trump de “terrorismo internacional”.

En Corea del Norte, el gobierno de Kim Jong-un —enfrentado con Estados Unidos— denunció este domingo la captura del presidente venezolano y la tildó de una “grave violación de la soberanía”, según informó la prensa estatal.

El Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano “denunció enérgicamente el acto hegemónico cometido por Estados Unidos en Venezuela como la más grave violación de la soberanía”, afirmó un portavoz de esa cartera en un comunicado difundido por la agencia oficial KCNA. “El incidente es otro ejemplo que confirma una vez más la naturaleza deshonesta y brutal de Estados Unidos”, añadió.

El líder norcoreano Kim Jong-Un, acérrimo enemigo de Estados Unidos. 朝鮮通信社 - KCNA via KNS

China, por otro lado, instó al gobierno norteamericano a “liberar inmediatamente” a Maduro y a su esposa y también condenaron el accionar militar de la administración de Trump.

“China insta a Estados Unidos a garantizar la seguridad personal del presidente Nicolás Maduro y su esposa, a liberarlos de inmediato y a detener el derrocamiento del gobierno en Venezuela”, declaró el ministerio de Relaciones Exteriores chino en un comunicado. El funcionario también calificó el ataque de “clara violación del derecho internacional”.

En el mismo sentido, también se sumó a los cuestionamientos Irán, que consideró la decisión estadounidense de un “claro ataque a la soberanía” y a la voluntad nacional de Venezuela. Según la agencia IRNA, desde el gobierno afirmaron que “apoyarán al gobierno electo venezolano”, en alusión a Maduro.

“Irán condena firmemente la agresión militar estadounidense contra Venezuela y el secuestro del legítimo presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, y considera la acción un claro ejemplo de terrorismo de Estado”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

El funcionario mantuvo una conversación telefónica con su par venezolano, Yvan Eduardo Gil Pinto, el sábado por la noche. Pinto, por su parte, elogió la solidaridad de Irán y destacó: “Estamos decididos a defender la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación frente a las políticas autoritarias e ilegales de Estados Unidos”.

Los países apuntaron contra el gobierno de Donald Trump. (Foto: Instagram @realdonaldtrump)

Cuestionamiento internacional

Los líderes mundiales reaccionaron en forma unánime reclamando el “respeto al derecho internacional” tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela.

La operación estadounidense constituyó un “precedente peligroso” para el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien llamó “a todos los actores en Venezuela a entablar un diálogo inclusivo, en pleno respeto de los derechos humanos y del estado de derecho”. Guterres expresó su preocupación ante la eventualidad de que “el derecho internacional no haya sido respetado”.

“Estamos junto al pueblo venezolano y apoyamos una transición pacífica y democrática”, escribió en X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En la misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, advirtió: “Francia recuerda que ninguna solución política duradera puede ser impuesta desde el exterior”. Sin embargo, consideró que “al confiscar el poder al pueblo venezolano, privándolo de sus libertades fundamentales, Nicolás Maduro causó un grave daño a su dignidad y a su derecho a la autodeterminación”.

Incluso la líder de extrema derecha francesa Marine Le Pen condenó la intervención estadounidense, afirmando que “la soberanía de los Estados nunca es negociable”. “Existían mil razones para condenar el régimen de Nicolás Maduro: comunista, oligárquico y autoritario pero la soberanía de los Estados nunca es negociable”, recordó la líder del Reagrupamiento Nacional.

Asimismo, el primer ministro británico Keir Starmer declaró que todos los países deben “respetar el derecho internacional”. “Deseo hablar con el presidente pero, por ahora, creo que debemos establecer los hechos”, declaró.

Agencias ANSA y AFP