Alarma global y reclamos de legalidad: líderes mundiales cuestionan la operación de EE.UU. tras la captura de Maduro

PARÍS.– Los líderes mundiales reaccionaron en forma unánime reclamando el “respeto al derecho internacional”, tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que se saldó con la detención y traslado a Nueva York de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, donde deberían ser inculpados de terrorismo y tráfico de drogas.

La operación estadounidense constituye un “precedente peligroso” para el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien llamó “a todos los actores en Venezuela a entablar un diálogo inclusivo, en pleno respeto de los derechos humanos y del estado de derecho”. Guterres expresó su preocupación ante la eventualidad de que “el derecho internacional no haya sido respetado”.

“Estamos junto al pueblo venezolano y apoyamos una transición pacífica y democrática”, escribió en X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Cualquier solución debe respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Con la Alta Representante Kaja Kallas, y en coordinación con los Estados miembros de la UE, estamos asegurando que los ciudadanos de la UE en el país puedan contar con nuestro pleno apoyo", añadió.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen Darko Vojinovic - AP

Por su parte, Kallas llamó a la “moderación” y al respeto del derecho internacional en Venezuela. En X, precisó que tuvo un intercambio telefónico con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a quien recordó que la Unión Europea (UE) siempre cuestionó la legitimidad democrática de Maduro.

Pero “en todas las circunstancias, los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas deben ser respetados. Llamamos a la moderación”, escribió, añadiendo que su prioridad es “la seguridad de los ciudadanos europeos”.

Soluciones duraderas

“Francia recuerda que ninguna solución política duradera puede ser impuesta desde el exterior”, advirtió el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot en X, quien consideró, sin embargo, que “al confiscar el poder al pueblo venezolano, privándolo de sus libertades fundamentales, Nicolás Maduro causó un grave daño a su dignidad y a su derecho a la autodeterminación”.

“Los cambios de régimen no conducen ni a la democracia, ni a la paz, sino al caos, a la guerra civil y a la dictadura”, afirmó por su parte el exministro conservador de Relaciones Exteriores, Dominique de Villepin.

“Desde el momento en que Estados Unidos se libera de la legalidad, ¿qué diremos a China si derroca un régimen que no le gusta, en Corea, Vietnam o, con más razón, en Taiwán? ¿Qué argumentos tendremos para oponer a Rusia si derroca un gobierno que no le gusta en Moldavia, o incluso en los países bálticos?”, advirtió Villepin.

La dirigente francesa Marine Le Pen, líder de Reagrupamiento Nacional GUILLAUME BAPTISTE� - AFP�

La sorpresa en Francia llegó de la mano de la líder de extrema derecha Marine Le Pen, quien condenó la intervención estadounidense, afirmando que “la soberanía de los Estados nunca es negociable”.

“Existían mil razones para condenar el régimen de Nicolás Maduro: comunista, oligárquico y autoritario (...) pero (...) la soberanía de los Estados nunca es negociable”, recordó la líder del Reagrupamiento Nacional.

El primer ministro británico Keir Starmer declaró que todos los países deben “respetar el derecho internacional”.

“Deseo hablar con el presidente pero, por ahora, creo que debemos establecer los hechos”, declaró Starmer durante una breve declaración difundida en los canales de televisión británicos. Añadió que el Reino Unido no “participó en esta operación (...) y creo firmemente que todos debemos respetar el derecho internacional”.

El primer ministro británico, Keir Starmer (Archivo) FRANK AUGSTEIN� - POOL�

Por su parte, el gobierno español propuso actuar como intermediario en la crisis entre Venezuela y Estados Unidos.

“España llama a la desescalada y a la moderación”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado, manifestando estar “dispuesta a ofrecer sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la crisis actual”, recordando también que no reconoció –como el resto de la Unión Europea– “los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024”, oficialmente ganadas por Maduro, un resultado cuestionado por la oposición.

“Agresión armada”

Rusia fue uno de los primeros países europeos en condenar lo que calificó de “agresión armada” de Estados Unidos. “Estamos extremadamente alarmados por la información según la cual el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa habrían sido llevados por la fuerza fuera del país tras la agresión hoy por parte de Estados Unidos”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, solicitando “aclaraciones inmediatas sobre esta situación”.

El jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov Alexander Zemlianichenko� - Pool AP�

El jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, reiteró el apoyo de Moscú a Caracas, su principal aliado en América del Sur, en una conversación telefónica con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, según indicó el ministerio.

“A la luz de informaciones confirmadas sobre la presencia del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa en Estados Unidos, instamos a las autoridades estadounidenses a reconsiderar esta posición y a liberar al mandatario legalmente elegido de un país soberano, así como a su esposa. Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son insostenibles”, añadió el ministerio, lamentando que “la hostilidad ideológica haya triunfado sobre el pragmatismo habitual”.

Moscú llamó también a “impedir toda escalada” y a encontrar una solución negociada. “A Venezuela se le debe garantizar su derecho a decidir su destino por sí sola, sin intervención militar destructiva proveniente del extranjero”, concluyó el texto.

En un mensaje teñido de ironía, el expresidente Dimitri Medvedev afirmó que el ataque a Venezuela fue “otro paso brillante (de Trump) hacia el Nobel”.

Nicolás Maduro reunido con Vladimir Putin durante una visita a Moscú (Archivo) Getty Images

“Amor garantizado en América Latina, dado que la Doctrina Monroe es muy popular allí. En resumen, otro brillante paso hacia el Premio Nobel", declaró el actual vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso a Ria Novosti.

Por su parte, China se declaró “profundamente conmocionada” por los ataques y la captura de Maduro, denunciando un “comportamiento hegemónico” de Estados Unidos.

“China está profundamente conmocionada y condena firmemente el uso flagrante de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y su acción contra su presidente”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores chino en un comunicado.

“Este comportamiento hegemónico de Estados Unidos viola gravemente el derecho internacional, atenta contra la soberanía de Venezuela y amenaza la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe. China se opone firmemente a ello", añadió.

China ha mantenido estrechas relaciones diplomáticas y económicas con Venezuela desde la llegada al poder de Maduro, una alianza reforzada durante la presidencia de Xi Jinping y caracterizada por acuerdos en sectores como energía, finanzas y cooperación estratégica, en el marco del apoyo político de China al gobierno venezolano frente a las sanciones occidentales.

El presidente chino, Xi Jinping, se saluda con Nicolás Maduro en Pekín (Archivo) Zhang Ling� - XinHua�

Apoyo de Italia e Israel

Además de la Argentina, Italia e Israel fueron los dos únicos países occidentales que apoyaron a Trump en su operación en Venezuela.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, consideró “legítima” la operación, calificándola de “intervención defensiva”, al tiempo que subrayó que la fuerza militar no debe utilizarse para lograr cambios de régimen.

“De acuerdo con la posición de larga data de Italia, el gobierno piensa que una acción militar externa no es la manera de poner fin a los regímenes totalitarios, pero considera al mismo tiempo legítima una intervención militar defensiva contra ataques híbridos (...), así como en el caso de entidades que alimentan y promueven el tráfico de drogas", declaró Meloni en un comunicado.

Israel “saludó” por su parte la operación de Estados Unidos en Venezuela, “liderada por el presidente Trump, que actuó como líder del mundo libre”, en un mensaje en X de su ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar.

“En este momento histórico, Israel se pone del lado del pueblo venezolano amante de la libertad, que ha sufrido bajo la tiranía ilegal de Maduro. Israel se felicita por la destitución del dictador que dirigía una red terrorista y de drogas", añadió.