Chocó un tren de alta velocidad contra un camión en Francia: al menos un muerto y 13 heridos

LILLE (AFP).- Un tren de alta velocidad chocó este martes contra un camión que transportaba materia militar en un paso a nivel en el norte de Francia. Murió el conductor del ferrocarril y al menos 13 personas resultaron heridas producto del siniestro, informaron autoridades francesas.

El incidente se produjo hacia las 7 (hora local) entre las localidades de Béthune y Lens, en el norte de Francia, precisó la compañía de trenes SNCF.

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