LA NACION

Chocó un tren de alta velocidad contra un camión en Francia: al menos un muerto y 13 heridos

El incidente se produjo hacia las 7 (hora local) entre las localidades de Béthune y Lens, precisó la compañía de trenes SNCF

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Un tren de alta velocidad chocó en Francia contra un camión
Un tren de alta velocidad chocó en Francia contra un camiónSAMEER AL-DOUMY - AFP

LILLE (AFP).- Un tren de alta velocidad chocó este martes contra un camión que transportaba materia militar en un paso a nivel en el norte de Francia. Murió el conductor del ferrocarril y al menos 13 personas resultaron heridas producto del siniestro, informaron autoridades francesas.

El incidente se produjo hacia las 7 (hora local) entre las localidades de Béthune y Lens, en el norte de Francia, precisó la compañía de trenes SNCF.

Noticia en desarrollo

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. Maduro reaparece con un mensaje de Pascua desde prisión y apela a la fe en medio de su juicio en EE.UU.
    1

    Maduro reaparece con un mensaje de Pascua desde prisión y apela a la fe en medio de su juicio en EE.UU.

  2. Cómo la CIA ayudó a localizar a un aviador estadounidense escondido en la cima de una zona montañosa iraní
    2

    Cómo la CIA ayudó a localizar a un aviador estadounidense escondido en la cima de una zona montañosa iraní

  3. Qué se sabe de la operación que rescató al tripulante del caza F-15 de EE.UU. derribado por Irán
    3

    Cómo fue la operación que rescató al tripulante del caza F-15 de EE.UU. derribado por Irán

  4. Trump amenaza con un feroz ataque sobre centrales eléctricas y puentes de Irán
    4

    “Abran el jodido estrecho o vivirán el infierno”: Trump amenaza con un feroz ataque sobre centrales eléctricas y puentes de Irán