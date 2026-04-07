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Chocó un tren de alta velocidad contra un camión en Francia: al menos un muerto y 13 heridos
El incidente se produjo hacia las 7 (hora local) entre las localidades de Béthune y Lens, precisó la compañía de trenes SNCF
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LA NACION
LILLE (AFP).- Un tren de alta velocidad chocó este martes contra un camión que transportaba materia militar en un paso a nivel en el norte de Francia. Murió el conductor del ferrocarril y al menos 13 personas resultaron heridas producto del siniestro, informaron autoridades francesas.
El incidente se produjo hacia las 7 (hora local) entre las localidades de Béthune y Lens, en el norte de Francia, precisó la compañía de trenes SNCF.
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