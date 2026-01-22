Choques de trenes en España, en vivo: qué se sabe hasta ahora de los dos accidentes y cómo avanza la investigación

Durante las últimas 48hs, España se tiñó de luto. Entre el lunes y el martes, el choque de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz, Córdoba; y el descarrilamiento de otra unidad, en la localidad de Gelida, provincia de Lleida, Cataluña, provocaron la muerte de al menos 43 personas y la cifra de heridos asciende a 170.

Mientras el sindicato de maquinistas convocó una huelga general, las autoridades piden calma, unificados bajo un pedido concreto: esperar al resultado de las investigaciones sobre las causas de los siniestros antes de extraer conclusiones.