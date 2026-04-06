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Una mujer fue tomada de rehén en el tren Roca

El incidente ocurrió por la tarde en la estación Temperley y obligó a la evacuación inmediata de toda la unidad

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Una mujer fue tomada de rehén en el tren
Una mujer fue tomada de rehén en el tren

Un hombre armado tomó este lunes como rehén a una pasajera a bordo de una formación de la línea Roca en el andén 2 de la Estación Temperley.

El incidente comenzó a las 15:11 en el tren 3210 y obligó a la evacuación inmediata de toda la unidad. En unas imágenes difundidas por LN+ se observaba al agresor sujetando del cuello a la mujer y apuntándole con un arma en un rincón del vagón.

Tras la intervención de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se logró liberar a la pasajera.

Pasajera tomada de rehen en un tren
Pasajera tomada de rehen en un tren

La policía logró evacuar a la pasajera que se encontraba retenida, el hombre se entregó y volvió a funcionar el servicio”, informaron desde Trenes Argentinos a LANACION.

El operativo policial, que incluyó una tensa negociación para que el atacante depusiera su actitud, finalizó alrededor de las 16:20 cuando el hombre finalmente entregó el arma y quedó detenido.

El servicio sufrió demoras y cancelaciones por el incidente. Los ramales Alejandro Korn y Bosques (vía Temperley) se vieron totalmente interrumpidos entre las 15.11 y las 16.20, mientras el personal de seguridad intentaba reducir al atacante.

Tras el incidente, se procedió a normalizar de forma paulatina los servicios de los ramales.

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