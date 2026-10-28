Choque en España: dónde fue el accidente de los dos trenes de alta velocidad que dejó una decena de muertos

Dos trenes que circulaban en la misma dirección colisionaron en Toledo, España, con un saldo de al menos 30 muertos. La cifra, confirmada por las autoridades de la región de Castilla-La Mancha, puede aumentar con el correr de las horas ya que viajaban, entre las formaciones, más de 540 personas.

El accidente ferroviario se produjo este miércoles por la mañana en la estación de Urda, situada en el municipio español de Los Yébenes, en la provincia de Toledo. A raíz del choque, la circulación entre Madrid y Andalucía se encuentra interrumpida debido al gran despliegue de las fuerzas de seguridad y rescate.

Según pudo constatar LA NACION con el sistema ferroviario de España, ADIF, el incidente se produjo cuando dos vagones de la formación Iryo descarrilaron entre Mora y Urda, en la línea de AV Madrid-Sevilla. El servicio de alta velocidad se encuentra totalmente suspendido hasta nuevo aviso.

Dos trenes de alta velocidad chocaron en Toledo: al menos 10 muertos

Esther Padilla, portavoz de la región de Castilla-La Mancha, detalló en declaraciones a TVE que en el tren AVE de Renfe 2080 iban 397 pasajeros y en el Iryo 6076, 147 viajeros y un bebé.