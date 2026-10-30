Christa Pike, la mujer condenada a muerte en los Estados Unidos, habló por primera vez tras su recuperación: “No sé por qué sobreviví”

Christa Pike, la ciudadana estadounidense condenada a muerte que sobrevivió a una ejecución fallida en Tennessee, declaró este viernes, a través de un comunicado difundido por sus representantes legales, que sufre dolores físicos y psicológicos constantes, a un mes de que le administraran dos dosis letales.

“No ha habido un solo momento desde aquella noche en que no haya sufrido dolor”, expresó Pike en el texto que difundieron sus abogados. Y añadió: “Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta. Todavía me cuesta hablar. Y el dolor no es solo físico. Hay dolor en mi mente y en mi alma”.

La mujer, de 50 años, cumplió una sentencia por haber secuestrado y torturado hasta la muerte, junto a su pareja, a su compañera de clase Colleen Slemmer, en 1995. La ejecución se programó para el 30 de septiembre de este año en una prisión estatal de Tennessee, donde efectivamente le administraron dos dosis de pentobarbital.

Christa Pike, de joven

La cantidad aplicada, supuestamente mortal, no la mató, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital en estado crítico. Según registros del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Pike es la única reclusa que sobrevivió tras recibir este tipo de inyecciones.

Luego de haber estado durante algunos días inconsciente e intubada, la mujer fue dada de alta y alojada en el Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson. “No sé por qué sobreviví aquella noche”, expresó Pike sobre el suceso. “No sé qué viene después. Algunos días es más difícil que otros encontrar esperanza. Por ahora, estoy intentando sanar, día a día”, agregó.

A raíz del intento fallido, los defensores de Pike solicitaron reiteradamente al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que conmute la condena a prisión perpetua. Lee, de extracción republicana, calificó el episodio como profundamente perturbador, ordenó una investigación independiente a cargo de un tercero, suspendió temporalmente las ejecuciones en el estado y aceptó la renuncia del jefe del sistema penitenciario estatal.

Luke Ihnen, el abogado de Christa Pike George Walker IV - AP

Consultado por la prensa sobre el futuro judicial de la causa, Lee afirmó: “Sospecho que su sentencia será la misma que antes, salvo que los tribunales determinen lo contrario”.

En paralelo, la jueza del Tribunal de Cancillería I’Ashea Myles ordenó al estado conservar las pruebas vinculadas al procedimiento tras una audiencia en Nashville.

Luke Ihnen, abogado de Christa Pike, argumentó ante los tribunales sobre las dificultades de acceder a su defendida mientras estuvo inconsciente.

Con información de la agencia AFP