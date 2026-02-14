LA NACION

Cinco países europeos acusan a Rusia por haber “envenenado” al opositor Alexei Navalny

Reino Unido, Suecia, Francia, Países Bajos y Alemania publicaron una investigación en la que apuntan al Kremlin; el activista murió en febrero del 2024 en una cárcel

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El activista opositor ruso Alexei Navalny (AP Foto/Pavel Golovkin, archivo)
El activista opositor ruso Alexei Navalny (AP Foto/Pavel Golovkin, archivo)Pavel Golovkin - AP

MÚNICH (AFP).- El opositor ruso Alexei Navalny, quien murió en febrero de 2024 en circunstancias confusas en una prisión en Siberia, fue “envenenado” con una “toxina rara” por Moscú, según una investigación revelada este sábado por el Reino Unido.

“Sabemos que el Estado ruso utilizó esta toxina letal para atacar a Navalni por miedo a su oposición”, declaró el Ministerio británico de Relaciones Exteriores en un comunicado junto a Suecia, Francia, Países Bajos y Alemania, con motivo del segundo aniversario de la muerte del acérrimo crítico del presidente ruso Vladimir Putin.

Según la investigación, se “confirmó de forma concluyente la presencia de epibatidina”, una toxina presente en las ranas dardo venenosas que tienen una fuerte presencia en Ecuador. El Reino Unido también afirmó haber denunciado a Rusia ante el organismo de control de armas químicas.

Noticia en desarrollo

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. Tensión en el Vaticano: con el aval de León XIV, un cardenal argentino frena el desafío de un grupo ultraconservador
    1

    Con el aval de León XIV, el cardenal “Tucho” Fernández le puso un freno al desafío lanzado por los lefebvristas

  2. Favores, regalos y acceso: el sistema de beneficios que Epstein ofrecía a su círculo
    2

    Favores, regalos y acceso: el sistema de beneficios que Epstein ofrecía a su círculo

  3. Vuelos cancelados, heridos y alerta máxima: Barcelona vive una jornada de vientos extremos
    3

    Vuelos cancelados, heridos y alerta máxima: Barcelona vive una jornada de vientos extremos

  4. Por qué los mexicanos trabajan tantas horas y por qué es difícil que cambie con la reducción de la jornada
    4

    Por qué los mexicanos trabajan tantas horas y por qué es difícil que cambie con la reducción de la jornada