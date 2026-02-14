Cinco países europeos acusan a Rusia por haber “envenenado” al opositor Alexei Navalny

MÚNICH (AFP).- El opositor ruso Alexei Navalny, quien murió en febrero de 2024 en circunstancias confusas en una prisión en Siberia, fue “envenenado” con una “toxina rara” por Moscú, según una investigación revelada este sábado por el Reino Unido.

“Sabemos que el Estado ruso utilizó esta toxina letal para atacar a Navalni por miedo a su oposición”, declaró el Ministerio británico de Relaciones Exteriores en un comunicado junto a Suecia, Francia, Países Bajos y Alemania, con motivo del segundo aniversario de la muerte del acérrimo crítico del presidente ruso Vladimir Putin.

Según la investigación, se “confirmó de forma concluyente la presencia de epibatidina”, una toxina presente en las ranas dardo venenosas que tienen una fuerte presencia en Ecuador. El Reino Unido también afirmó haber denunciado a Rusia ante el organismo de control de armas químicas.

Noticia en desarrollo