En Múnich, Rubio baja el tono de las críticas a Europa: “Creemos que puede sobrevivir”

PARIS.– En Múnich, la administración de Donald Trump intentó aparecer más conciliatoria que en 2025. Un año después de la virulenta requisitoria del vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, en la Conferencia sobre Seguridad (MSC, por sus siglas en inglés) que se celebra anualmente en la ciudad alemana, este año fue el turno del jefe de la diplomacia, Marco Rubio, de representar a Estados Unidos.

“Queremos que Europa sea fuerte, creemos que Europa puede sobrevivir”, declaró este sábado el secretario de Estado estadounidense, y añadió: “No queremos que nuestros aliados sean débiles, porque eso nos debilita. Queremos aliados capaces de defenderse para que ningún adversario se sienta tentado a poner a prueba nuestra fuerza colectiva”.

Asimismo, el diplomático tuvo palabras más tranquilizadoras que las que Donald Trump pudo pronunciar recientemente sobre la OTAN: “No buscamos dividir, sino revitalizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización de la historia humana. Lo que queremos es una alianza revitalizada”.

En este sentido, bastante alejado de la visión aislacionista y no intervencionista a veces desarrollada por Trump, Rubio insistió en que Estados Unidos estaba listo para llevar a cabo “la restauración” del orden mundial, “guiados por la visión de un futuro tan orgulloso, soberano y vital como el pasado de nuestra civilización”.

“Y aunque estamos preparados, si es necesario, para actuar solos, preferimos y esperamos actuar con ustedes, nuestros amigos aquí en Europa”, añadió.

Nuevo tono

En resumen, el objetivo del discurso Rubio fue obviamente evitar un mayor deterioro de la relación transatlántica.

“Evitó lo peor de J.D. Vance mediante una intensa adulación de los europeos, pero presentó una visión del mundo y de los desafíos futuros muy diferente a la europea”, resumió un diplomático francés desde la ciudad alemana.

En Múnich desde ayer, Marco Rubio se reunió con su homólogo chino, Wang Yi; el canciller alemán, Friedrich Merz; con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; y con su homólogo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, al margen de la conferencia, mientras las pretensiones de Trump de anexar la gran isla ártica han agravado en las últimas semanas la crisis de confianza entre ambas orillas del Atlántico.

A principios de diciembre, Estados Unidos publicó la nueva versión de su “estrategia de seguridad nacional”, un documento programático que analiza las principales amenazas estratégicas para el país y los objetivos buscados para afrontarlas. El documento de 33 páginas destacó especialmente el “declive” de Europa, que enfrentaría un riesgo de “ocaso civilizacional”, debido en particular a una inmigración masiva. En este sentido, Marco Rubio reafirmó que esta “desestabiliza las sociedades”.

En Múnich hace un año, Vance había afirmado por su parte que la principal amenaza para Europa no era China ni Rusia, sino “la amenaza interna” debido a legislaciones liberticidas, especialmente en redes sociales, que amenazarían la libertad de expresión y representarían una forma de censura, especialmente contra los partidos más nacionalistas y cercanos a los valores MAGA (Make America Great Again) defendidos por Donald Trump.

Marco Rubio, en cambio, no evitó críticas contra Naciones Unidas.

“Las Naciones Unidas aún tienen un enorme potencial para ser una herramienta al servicio del bien en el mundo. Pero no podemos ignorar que hoy, en las cuestiones más urgentes que enfrentamos, no tienen respuestas y prácticamente no han jugado ningún papel. No han podido resolver la guerra en Gaza”, explicó, después que Trump lanzó su Consejo de Paz como una nueva herramienta para la resolución de conflictos armados y que en muchos aspectos aparece como un competidor del Consejo de Seguridad de la ONU.

Sobre la guerra en Ucrania, que entrará el 24 de febrero en su quinto año, mientras el candidato Donald Trump había prometido ponerle fin en “veinticuatro horas”, el secretario de Estado estadounidense afirmó “no saber si los rusos son serios en su voluntad de poner fin a la guerra”, admitió. Las próximas negociaciones deben celebrarse la próxima semana en Ginebra. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, presente en Múnich, debía intervenir este sábado por la tarde en la conferencia.

El viernes, durante la apertura de la conferencia que acoge a la élite mundial de seguridad desde su creación en 1963, el canciller alemán, Friedrick Merz, llamó a “reparar” y “revivir” el vínculo transatlántico fuertemente sacudido por Trump.

“En la era de la rivalidad entre grandes potencias, ni siquiera Estados Unidos será lo suficientemente poderoso para ir solo”, añadió el canciller alemán.

La relación “está en plena incertidumbre. Pero nosotros tenemos que aclarar lo que queremos para nosotros mismos y lo que tenemos que hacer. Y Estados Unidos tiene que aclarar lo que está dispuesto a hacer por los europeos”, afirmó por su parte el presidente francés, Emmanuel Macron.

El primer ministro británico, Keir Starmer, habló de Europa como un “gigante dormido” unas horas antes de su discurso, del cual algunos elementos se filtraron en la prensa y que debería abordar especialmente la “sobredependencia” militar del Viejo Continente respecto a Estados Unidos.

Los gestos, sin embargo, suelen hablar más que las palabras. A pesar de sus palabras conciliatorias, Marco Rubio no dudó ayer en anular a último momento una prevista reunión con Zelensky y varios responsables europeos, y correr en ayuda del ultranacionalista y mejor amigo de Vladimir Putin en la Unión Europea, el primer ministro Viktor Orban, cuyos sondeos lo dan en muy mala posición para las elecciones generales de su país, el 12 de abril próximo.