Claudia Sheinbaum le respondió a Milei y desmintió haber participado de una campaña “antiargentina”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las acusaciones del presidente Javier Milei contra su gobierno y el de Brasil, a los que acusó de haber financiado y motivado una “campaña antiargentina" mientras se disputaba el Mundial 2026. La mandataria lo desmintió y pidió respeto para su país.

Durante una conferencia de prensa, negó las acusaciones y explicó: “Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo. Al revés, acá sí hay una en contra de nuestro gobierno, desde muchos lugares. Pero nosotros no acostumbramos meternos con otros países y pedimos respeto”.

Claudia Sheinbaum le respondió a Milei

Las declaraciones de Milei se dieron después de un conflicto diplomático entre la Argentina y Brasil. En el marco de actividades de campaña junto al hijo de Jair Bolsonaro, Flavio, el jefe de Estado argentino insultó a Luiz Inácio Lula da Silva, a quien tildó de “ladrón” y “presidiario”.

Tras ello, el presidente argentino redobló la apuesta este domingo y dijo que Brasil aportó el 25% de los recursos para alimentar las críticas contra el país, aunque no ofreció ninguna prueba. Asimismo, también incluyó a México y el Partido Demócrata de Estados Unidos en las acusaciones de fomentar la “campaña antiargentina”.

Si bien no dio precisiones, Milei pareció aludir con el término de “campaña antiargentina” a las críticas que cayeron en las últimas semanas contra la selección nacional y contra el país, tildado por algunos actores, cantantes y famosos extranjeros, de “racista”.

Al respecto, el Presidente sostuvo que esa campaña es producto de la alianza que su gobierno tiene con Estados Unidos e Israel y del interés de sectores “socialistas” de hacer que las ideas de la libertad “fracasen”.

Sheinbaum le respondió a Milei tras las acusaciones Collage

Otros cruces entre Sheinbaum y Milei

Los mandatarios suelen tener intercambios públicos desde que asumieron a sus respectivos cargos. Semanas antes de tomar el mando de México, Sheinbaum se reunió con la expresidenta Cristina Kirchner, lo que generó la reacción y críticas de sectores afines al gobierno argentino. A partir de allí, ambos presidentes protagonizaron ciertos cruces.

El más reciente se dio meses atrás, cuando Milei afirmó que está en construcción un bloque regional de diez países para “plantarse frente al socialismo” y definió a la corriente política como un “fracaso” y una “pesadilla”. Sheinbaum, por su parte, le redobló la apuesta y le contestó.

“¿La izquierda gobierna mejor que la derecha en el continente americano?”, le preguntó a Sheinbaum un periodista que reseñó una entrevista en la que el presidente argentino anunció la creación de un bloque de diez gobiernos conservadores en América Latina que supuestamente se aliarán para pelear contra “el cáncer del socialismo”.

Acto seguido, la presidenta mostró un informe elaborado por el diario El Economista que muestra que el año pasado el peso colombiano -país en el que gobernaba el izquierdista Gustavo Petro- se apreció un 14,3%; y el mexicano, un 13,8 %, sólo por detrás de la corona checa, la corona sueca, el forinto húngaro y el rublo ruso, y retrucó: “Pues ahí están las monedas nomás”.